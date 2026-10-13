Cô gái nhỏ tuổi nhất Hoa hậu Việt Nam 2026
Phạm Vân Hà, Mai Thị Yến Nhi, Đặng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thục Uyên Nhi, Lê Phương Nghi và Tạ Thị Hoa thực hiện thử thách chụp hình ở bể bơi và trên bãi biển. Đây là một trong những hoạt động đầu tiên của các cô gái khi bước vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
Sau chung khảo tối 10/10, Top 25 chia thành bốn đội để tham gia thử thách của vòng chung kết.
Nhiếp ảnh gia Trương Gia Huy lưu ý thí sinh về nụ cười, đồng thời nhắc các cô gái chủ động tạo dáng. Thử thách đòi hỏi họ vận dụng những kỹ năng đã được hướng dẫn trong thời gian ở nhà chung.
“Em vui khi được vào Top 25 nhưng cũng nhắc bản thân phải cố gắng hơn. Với thử thách chụp hình, em muốn chủ động thử những cách tạo dáng mới, lắng nghe góp ý để biết mình cần sửa ở đâu. Em mong khi nhìn lại từng phần thi, em có thể thấy mình tiến bộ”, Nguyễn Thục Uyên Nhi nói.
Các thí sinh khoe vóc dáng trong trang phục cocktail, chủ động tạo dáng trước ống kính ở thử thách mới.
Tại vòng chung kết, Đặng Thị Ngọc Lan mang theo nỗi nhớ những người bạn vừa dừng bước. Sau gần hai tháng cùng sinh hoạt, tập luyện, việc chia tay khiến cô khóc nhiều trong hai ngày sau chung khảo. Trước khi ra về, các chị động viên Ngọc Lan tiếp tục cố gắng.
Hoa hậu Việt Nam 2026 quy tụ nhiều thí sinh sở hữu chiều cao nổi bật, trong đó người cao nhất là 1,8 m.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-13/10/2026 06:19 AM (GMT+7)