Siêu mẫu Hà Anh gay gắt lên tiếng giữa “tâm bão” Lệ Quyên phát ngôn thô tục

Siêu mẫu Hà Anh bất ngờ lên tiếng giữa "tâm bão" Lệ Quyên phát ngôn thô tục

Những ngày qua, câu chuyện ca sĩ Lệ Quyên có những lời lẽ thô tục để đáp trả bình luận của cư dân mạng trên mạng xã hội đã làm “nổi sóng” dư luận. Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cũng đã có những phát ngôn về vụ việc này.

Trên mạng xã hội hiện cũng phân chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau. Nhiều người cho rằng, những lời lẽ thô tục, chúa chát của Lệ Quyên đã làm méo mó đi hình ảnh của người nghệ sĩ. Nhiều người lại cho rằng, ca sĩ cũng là con người và họ có quyền bày tỏ cảm xúc cá nhân khi bị “đụng chạm”.

Những phát ngôn với lời lẽ gay gắt, thô tục của Lệ Quyên trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Ảnh: BMSB

Mới đây, siêu mẫu Hà Anh đã lên tiếng nói về câu chuyện này. Cô cho rằng: “Tôi rất ủng hộ cách ứng xử với nhau trên cơ sở tôn trọng và nhân ái, cả trên mạng xã hội lẫn ngoài đời. Là người của công chúng khi làm nghệ thuật, đương nhiên mọi người sẽ kỳ vọng được ngắm nhìn, xem, nghe những lời ăn tiếng nói, cư xử và lối sống đẹp vì có rất nhiều người ngưỡng mộ và coi những nghệ sĩ nổi tiếng là thần tượng.

Nhưng tôi nghĩ, nếu có những cơ chế quy định về lời ăn tiếng nói của người nổi tiếng thì cũng cần có những quy chế tương đồng dành cho tất cả mọi người. Bởi chúng ta đang hướng tới một xã hội bình đẳng, không phân biệt địa vị, giai cấp, giàu nghèo, xuất phát điểm... Chúng ta đều có quyền được sống trong sự an toàn, tôn trọng, văn minh của xã hội”.

Siêu mẫu Hà Anh bày tỏ thêm rằng, cô rất ủng hộ đề xuất đã được đưa ra trước đó về các tài khoản mạng xã hội phải là các tài khoản chính chủ, được xác định bằng số điện thoại và chứng minh nhân dân. Tiếc là điều này đến nay vẫn chưa được triển khai.

Siêu mẫu Hà Anh nói nhiều năm qua cô thường xuyên bị tấn công trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

“Lý do tôi rất mong chờ ý tưởng này thành hiện thực vì là người của công chúng, trong nhiều năm nay, tôi thường xuyên bị các tài khoản clone (ảo) đi xuyên tạc, tấn công nhằm hạ thấp uy tín, hình ảnh của mình trên các diễn đàn. Họ dùng những từ ngữ vô văn hoá để bình phẩm, miệt thị ngoại hình, hạ nhục tôi, gia đình tôi và chồng con tôi với mục đích hả hê, vui sướng và cả mục đích sâu xa là triệt đường sống của tôi.

Những abuse (bạo hành ngôn từ) này diễn ra tần suất liên tục, nhiều năm. Vì ẩn giấu sau những tài khoản ảo nên cơ chế luật nhà nước không thể làm gì, nhưng là người của công chúng, tôi lại không nên và không có quyền phản kháng. Đặc biệt có những lúc gia đình con cái bị xúc phạm, tôi vẫn cố gắng phải giữ gìn hình ảnh, nhân phẩm để không đôi co lại.

Thực sự đến thời điểm này tôi cũng nghĩ tôi không cần và không nên đôi co lại, vì một người ở ngoài ánh sáng và nhiều người ở trong bóng tối, tôi nói thì bị đánh giá, còn họ nói gì thì lấy danh nghĩa “khán giả”.

“Khán giả” này rất nhiều, lại là những account clone được tạo ra bởi phần mềm, được lập trình đi comment và combat hàng loạt. Tôi gọi đây là “cuộc chiến” không cân sức.

Là người của công chúng, tôi cũng là một phụ nữ, một con người bằng xương bằng thịt, cũng có cảm xúc và sức chịu đựng có hạn. Chưa kể những tấn công vào gia đình, vào công việc của tôi khiến tôi không những mất lòng tin vào con người, mà cả lòng tin về công lý và khiến những tổn hại về tinh thần, vật chất, và điều kiện sống để tôi dành cho các con tôi trở nên khó khăn. Vậy tôi chỉ muốn đặt câu hỏi, có cơ chế nào để bảo vệ tôi và gia đình tôi hay không?”.

Siêu mẫu Hà Anh cho rằng, cần sớm có các quy định đối với việc phát ngôn trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Theo siêu mẫu Hà Anh, cần sớm có những quy định bắt buộc mỗi tài khoản trên mạng xã hội phải được xác minh, buộc chính chủ tài khoản đó phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình đối với người đối diện và luật pháp của đất nước đang sống.

“Từ lâu, tôi đã không còn mặn mòi lắm với mạng xã hội, đặc biệt Facebook bởi sự lộng hành của các nhóm hội toxic, nên tôi chuyển về tập trung đối thoại với những con người thật, trao giá trị tích cực hiện hữu thật qua những khoá coaching của tôi.

Đôi lời chia sẻ, tôi chẳng bênh cũng chẳng chê chị Lệ Quyên, tôi chỉ nói lên quan điểm dưới góc nhìn và cảm xúc của chính mình, một người thường xuyên phải gánh chịu những hành vi, những lời xuyên tạc và sỉ nhục. Và đặt câu hỏi quy chế nào sẽ bảo vệ tôi?”, siêu mẫu Hà Anh bộc bạch thêm.