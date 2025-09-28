3 nguyên tắc giúp gái Hàn giảm 30 kg, chia tay bụng ngấn mỡ

Vóc dáng quá khổ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống cũng như sự tự tin của nữ blogger nên cô đã quyết định điều chỉnh lối sống và giảm thành công gần 30 kg. Hiện tại, Raemi duy trì mức cân trong khoảng 60 kg, vòng hai săn chắc, vòng ba nảy nở. Khi được hỏi về bí quyết giảm cân thành công, Raemi tiết lộ những nguyên tắc cơ bản dưới đây.

Vóc dáng Raemi thời điểm thừa cân và hiện tại.

1. Giảm tinh bột và không ăn trước khi ngủ 5 tiếng

Raemi thừa nhận không thể từ bỏ đồ ăn ngon, vì vậy cô ưu tiên những món yêu thích ở phiên bản lành mạnh, ít calo và kiểm soát liều lượng thay vì cắt bỏ chúng. Blogger người Hàn duy trì chế độ ăn uống bình thường nhưng giảm tinh bột tinh chế và không ăn trong vòng 5 giờ trước khi đi ngủ giúp cơ thể có đủ thời gian tiêu hao calo dư thừa, tránh tích tụ thành mỡ.

"Đồ uống không cồn tốt hơn đồ uống có cồn, một bát poke tốt hơn burger, gà và cá hồi có tỷ lệ mỡ ít hơn thịt lợn, mì sợi nguyên cám hay bánh mì đen giàu chất xơ hơn loại thông thường" - Raemi nói nên lập danh sách thực phẩm thay thế theo hướng giàu dinh dưỡng, ít calo để vẫn được ăn ngon, ăn đủ trong quá trình giảm cân.

Raemi cũng thừa nhận không thể tránh khỏi những lúc muốn ăn những món kém lý tưởng cho công cuộc giảm cân như: kem, bánh ngọt, chocolate... Tuy nhiên, thay vì cắt bỏ hoàn toàn, cô chọn các phiên bản ít đường, ít calo hơn để thỏa mãn cơn thèm mà không tạo quá nhiều gánh nặng cho cơ thể.

Hiện tại, khi đã về mức cân lý tưởng, có vóc dáng nuột nà, Raemi nới lỏng chế độ ăn, song vẫn duy trì quy tắc hạn chế tinh bột, không ăn sát giờ ngủ và chăm vận động để tránh dư thừa calo.

2. Tập thể dục 5 lần một tuần

Không ăn kiêng nghiêm ngặt nên Raemi cân bằng chế độ ăn uống bằng cách tập thể dục 5 buổi một tuần. Cô tin việc tìm được một môn thể thao yêu thích là rất quan trọng cho thành công lâu dài. Dù chạy bộ, quần vợt, gym, zumba, yoga hay pilates... tất cả đều có thể giúp đốt cháy mỡ thừa và định hình vóc dáng. Môn thể thao yêu thích của nữ blogger là chạy bộ, giúp thư giãn tinh thần, đốt cháy mỡ thừa và cải thiện sức bền.

3. Ngủ đủ giấc, uống đủ nước

"Chìa khóa để giảm cân thành công là duy trì và kiên trì, đó là một cuộc chiến lâu dài", Raemi nhấn mạnh. Việc duy trì cân nặng phụ thuộc vào thói quen sinh hoạt, đặc biệt là giấc ngủ và đảm bảo lượng nước cơ thể cần.

Raemi cũng khuyên bạn nên xác định rõ tư tưởng ngay từ ban đầu rằng giảm cân là hành trình dài, tránh nóng vội và dễ sa đà vào những phương pháp tiêu cực, ảnh hưởng sức khỏe.

Giấc ngủ giúp ổn định tinh thần, thúc đẩy đốt mỡ đồng thời kiểm soát chế độ ăn hiệu quả hơn. Uống đủ nước thúc đẩy tiêu hóa, đảm bảo trao đổi chất diễn ra ổn định và góp phần hạn chế thèm ăn, kiểm soát ăn uống hiệu quả hơn.