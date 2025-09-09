Ăn đúng, ăn đủ giúp Hoa hậu Phương Linh giảm 10 kg

Nguyễn Hoàng Phương Linh - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Cosmo Vietnam) 2025 - gây ấn tượng ngay từ khi đăng quang với gương mặt sắc sảo, chiều cao nổi bật 1,75 m, hình thể nuột nà. Tuy nhiên, trước khi đăng quang đấu trường nhan sắc, người đẹp sinh năm 1999 từng có ngoại hình mũm mĩm 67 kg. Thời điểm đó, Phương Linh vẫn tập gym hoặc múa 3 buổi mỗi tuần nhưng "ăn uống thoải mái, không tránh món gì".

Nguyễn Hoàng Phương Linh thời 67 kg và hiện tại.

Khi quyết định tham dự Miss Como Vietnam, để đáp ứng tiêu chí của cuộc thi cũng như tăng sự tự tin, Phương Linh lên kế hoạch tập luyện, ăn uống điều độ để siết lại vóc dáng.

Phương Linh tập 4 - 5 buổi kháng lực kết hợp 5 buổi cardio trong tuần. Cardio chủ yếu là đi bộ leo dốc hoặc đạp xe trong khoảng 30 phút. Trong tuần, cô có thêm 2 buổi giãn cơ hoặc yoga kết hợp 2 buổi tập múa, có tác dụng cải thiện độ linh hoạt, mềm mại cho cơ thể. "Điều quan trọng nhất trong tập luyện với Linh là sự bền bỉ, nhất quán, tập đúng kỹ thuật và an toàn. Mỗi ngày cố gắng tiến bộ hơn một chút, không để cơ thể hay tinh thần bị kiệt sức", người đẹp sinh năm 1999 cho biết.

Phương Linh xác định từ đầu rằng việc giảm cân là cả một hành trình, không thể thay đổi sau ngày một ngày hai nên cố gắng giữ tinh thần thoải mái, không tạo áp lực quá lớn cho bản thân.

Hoa hậu Phương Linh nói không với các cách ép cân hà khắc. Cô hiểu việc o ép bản thân quá mức không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến tinh thần căng thẳng, không đủ năng lượng và tỉnh táo để cân bằng các công việc khác trong cuộc sống. Cô duy trì chế độ ăn giàu dinh dưỡng, tính toán calo hàng ngày để tạo sự thâm hụt hợp lý.

Thực đơn của Phương Linh thường có canh rau, salad, thịt luộc hoặc nướng bằng nồi không dầu, bổ sung whey protein nếu thiếu đạm. Người đẹp cũng hạn chế tối đa đường và đồ chiên xào nhiều dầu mỡ. "Dù bạn có tập luyện chăm chỉ đến đâu, nếu chế độ ăn không đảm bảo thì cũng khó đạt được vóc dáng mong muốn. Linh từng trải qua giai đoạn từ tháng 9/2022 đến đầu năm 2023 dù duy trì tập luyện đều đặn, vóc dáng không đạt được mục tiêu do chưa thật sự chú ý đến ăn uống", người đẹp cho biết.

Kiên trì với việc ăn uống khoa học, tích cực tập luyện, sau vài tháng, Phương Linh giảm từ 63,7 kg xuống còn 54 kg, cải thiện hình thể săn chắc, góp phần không nhỏ giúp các đường nét trên gương mặt thêm sắc sảo.

Sắc vóc Nguyễn Hoàng Phương Linh khi tham dự Miss Como Vietnam.

Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh sinh năm 1999, cao 1,75 m, có số đo hình thể 87-65-91 cm. Điểm ấn tượng nhất của Phương Linh là nền tảng giáo dục tốt. Cô từng du học Mỹ, tốt nghiệp Đại học Washington, Mỹ với số điểm GPA 3.6/4.0. Phương Linh cũng hoàn thành chương trình cao đẳng ngành kinh doanh tại Houston với điểm GPA 3.95/4.0.

Hiện cô là chuyên viên kỹ thuật công nghệ thông tin tại tập đoàn công nghệ kỳ lân của Việt Nam. Trước đó, cô làm việc tại một trong bốn tập đoàn kiểm toán lớn nhất thế giới với vai trò chuyên viên kiểm toán công nghệ thông tin.