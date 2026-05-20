Đầm ôm sát giúp Lọ Lem khoe body 'thắt đáy lưng ong'

Hôm 19/5, Lọ Lem khoe ảnh diện đầm hồng baby đi ăn tối. Chiếc váy thun có kiểu dáng đơn giản nhưng vẫn giúp con gái của Quyền Linh trông nổi bật.

Thiết kế ôm sát làm nổi bật đường cong 'đồng hồ cát' của mỹ nhân 20 tuổi. Trên trang cá nhân của Lọ Lem, hàng trăm bình luận khen ngợi sắc vóc của cô.

Mỗi lần diện váy bodycon, Lọ Lem thu hút chú ý của khán giả. Cô được nhận xét có body 'vòng nào ra vòng nấy' nên chinh phục các kiểu đầm ôm sát.

Váy bó đặc biệt được Lọ Lem yêu thích khi đi biển.

Trên bãi cát, hot girl tạo dáng với trang phục ôm chặt thân hình 'thắt đáy lưng ong'.

Bước sang tuổi 20, Lọ Lem yêu thích phong cách gợi cảm vừa đủ. Cô thường chọn váy áo khoe những lợi thế như ngực đầy, eo thon.

Con gái lớn của Quyền Linh chuộng trang phục điệu đà và nữ tính, đối lập với vẻ năng động, hiện đại của em gái Hạt Dẻ.

Dù mặc đầm ôm, Lọ Lem trông vẫn trẻ trung nhờ những màu sắc như đỏ, hồng, pastel, đi cùng kiểu dáng tối giản, hạn chế đường cắt xẻ.

Khi khoe dáng với váy thun hở bụng, Lọ Lem hút hơn 300 nghìn lượt thích cùng hàng nghìn bình luận khen ngợi trên Facebook.