Em gái Trấn Thành bị chê tỷ lệ cơ thể kém cân đối vì ngày càng gầy

Khoảnh khắc khiến Huỳnh Uyển Ân bị chê tỷ lệ cơ thể kém cân đối.

"Nhìn xinh nhưng sao gầy quá vậy", "Gầy quá nên nhìn đầu to, tỷ lệ cơ thể không cân đối", "Sao giảm cân nhanh và nhiều quá vậy, nhưng gầy quá nên đầu trông hơi to"... là một số nhận xét về ngoại hình Huỳnh Uyển Ân khi cô tham dự sự kiện hôm 21/6.

Uyển Ân thuở mới vào nghề có vóc dáng tròn trịa, nhưng khoảng hơn một năm trở lại đây, cô trông mảnh mai, thon thả hơn. Diễn viên từng cho biết giảm 12 kg nhờ điều chỉnh chế độ ăn kết hợp tập luyện. Có thời gian Uyển Ân tham gia chạy bộ rèn luyện sức khỏe cùng hoa hậu Kỳ Duyên.

Uyển Ân tại sự kiện tối 21/6.

Huỳnh Uyển Ân, sinh năm 1999, bén duyên với nghề từ năm 18 tuổi với vai đầu tay trong web-drama học đường Cô gái đến từ bên kia. Năm 2019, cô gia nhập showbiz Việt khi đóng phim điện ảnh đầu tiên cùng chị dâu - ca sĩ Hari Won - trong Oppa, phiền quá nha.

Diễn viên Uyển Ân được nhiều người nhận xét ngày càng xinh đẹp hơn, có ngoại hình giống Triệu Lộ Tư.

Cơ hội đến với Uyển Ân khi cùng Lê Giang, Tuấn Trần tham gia Bố già - webdrama Trấn Thành sản xuất, ra mắt năm 2020. Mùa Tết 2023, vai diễn trong phim Nhà bà Nữ do Trấn Thành sản xuất giúp cô lần đầu được đề cử "Nữ diễn viên chính xuất sắc" ở Liên hoan phim Việt Nam 2023. Dịp Tết vừa qua, cô góp mặt trong Nhà mình đi thôi.