Bữa sáng giúp Lâm Chí Linh giữ phong độ siêu mẫu ở tuổi 51

Lâm Chí Linh được mệnh danh là "người mẫu số một Đài Loan", nổi tiếng với chiều cao nổi bật, vóc dáng mảnh mai và diện mạo trẻ trung. Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí với vai trò người mẫu, MC và diễn viên, cô vẫn duy trì phong độ ngoại hình đáng ngưỡng mộ dù hiện dành phần lớn thời gian cho gia đình.

Vẻ ngoài trẻ trung, năng động của Lâm Chí Linh ở tuổi ngũ tuần.

Một trong những thói quen được Lâm Chí Linh chú trọng là ăn sáng đầy đủ. Mới đây, người đẹp chia sẻ trên Instagram bữa sáng yến mạch tự chuẩn bị, gồm những nguyên liệu quen thuộc như yến mạch, hạt chia, sữa chua, sữa hạnh nhân hoặc sữa đậu nành không đường, kết hợp cùng trái cây tươi và một lượng nhỏ các loại hạt.

Để kiểm soát lượng đường và năng lượng nạp vào, Lâm Chí Linh ưu tiên sữa chua và các loại sữa không đường. Cô không thêm đường, tận dụng vị ngọt tự nhiên từ trái cây để món ăn dễ dùng mà không làm tăng lượng đường bổ sung.

Trái cây có thể thay đổi tùy mùa như việt quất, dâu tây, kiwi, táo hoặc chuối. Các loại hạt cũng chỉ nên dùng một lượng vừa phải, khoảng một nắm nhỏ, bởi dù chứa nhiều chất béo tốt nhưng hàm lượng năng lượng tương đối cao. Hạt chia nên được ngâm trước khi ăn để hạt hút đủ nước, nở mềm và dễ sử dụng hơn. Nếu muốn tăng lượng protein cho bữa sáng, có thể kết hợp thêm trứng luộc hoặc thay sữa chua thông thường bằng sữa chua Hy Lạp.

Lâm Chí Linh cho biết đây là lựa chọn phù hợp với những người bận rộn bởi không mất nhiều thời gian chuẩn bị nhưng vẫn có thể cung cấp năng lượng cho ngày mới.

Bữa sáng gồm yến mạch và các loại hạt, trái cây theo mùa cũng thường được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích nhờ giàu chất xơ, tốt cho việc khởi đầu ngày mới.

Bữa sáng của nữ người mẫu có sự kết hợp giữa chất xơ, protein, chất béo tốt và vitamin. Yến mạch giàu chất xơ, đặc biệt là beta-glucan, có thể giúp tăng cảm giác no. Hạt chia cung cấp chất xơ và axit béo omega-3 có nguồn gốc thực vật. Trong khi đó, sữa chua bổ sung protein và các vi khuẩn có lợi cho đường ruột.

Nếu sử dụng sữa đậu nành hoặc sữa hạnh nhân không đường, bữa sáng có thể bổ sung thêm protein thực vật và một số vi chất. Trái cây cung cấp vitamin, chất chống oxy hóa, còn các loại hạt đem đến chất béo không bão hòa. Sự kết hợp này giúp bữa sáng vừa giàu dinh dưỡng vừa có khả năng tạo cảm giác no lâu hơn.

Thay vì theo đuổi những chế độ ăn kiêng khắt khe trong thời gian ngắn, Lâm Chí Linh hướng đến việc xây dựng thói quen ăn uống cân bằng từ những bữa ăn hàng ngày. Bữa sáng yến mạch với nguyên liệu đơn giản cũng là một cách để cô duy trì chế độ ăn giàu dinh dưỡng, hỗ trợ kiểm soát cảm giác đói và giữ vóc dáng mảnh mai.

Nhan sắc 'gái một con' của Lâm Chí Linh.

Lâm Chí Linh sinh năm 1974, là người mẫu, diễn viên nổi tiếng Đài Loan. Cô có vẻ đẹp gợi cảm và thường xuyên lọt vào top bình chọn mỹ nhân đẹp nhất xứ Đài. Chí Linh tham gia một số phim như Đại chiến Xích Bích, Tây Du Ký 3, Thích Lăng...Cô được tốt nghiệp Đại học Toronto, Canada, tích cực hoạt động trong showbiz với vai trò người mẫu, diễn viên, nhà hoạt động từ thiện.

Lâm Chí Linh từng có thời gian dài yêu tài tử Ngôn Thừa Húc rồi chia tay. Chồng của Lâm Chí Linh tên Akira, người Nhật Bản, là ca sĩ thuộc nhóm Exile - nhóm nhạc 19 thành viên nổi tiếng tại Nhật Bản từ năm 2001. Cặp sao kết hôn vào năm 2019 tại Đài Loan, sau 8 năm quen nhau, có một bé trai.