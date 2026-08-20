Đương kim Hoa hậu Hòa bình Mỹ bị tước vương miện

Ngày 19/8, ban tổ chức Miss Grand USA đăng tải thông cáo báo chí về việc tước danh hiệu của đương kim Hoa hậu Hòa bình Mỹ Mekyla Bedwell. Quyết định này được đưa ra căn cứ theo các quy định trong hợp đồng của tổ chức Miss Grand USA.

"Chúng tôi mong rằng mọi thảo luận xoay quanh sự việc sẽ diễn ra với thái độ tôn trọng. Miss Grand USA kiên quyết phản đối hành vi bắt nạt, quấy rối, bôi nhọ bằng những lời lẽ hạ thấp danh dự cũng như các cuộc tấn công cá nhân dưới mọi hình thức", ban tổ chức cho biết.

Mekyla Bedwell khi đăng quang danh hiệu Miss Grand USA 2026.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin dựa trên các hồ sơ pháp lý được công khai về việc Mekyla bị cáo buộc đã không khai báo từng ly hôn, làm dấy lên nghi vấn vi phạm quy định của cuộc thi về tình trạng hôn nhân.

Bên cạnh đó, cô còn được cho là đang đối mặt vấn đề pháp lý liên quan đến một vụ tai nạn giao thông, trong đó chiếc xe do cô điều khiển bị cáo buộc đã tông một người khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau vụ việc, Mekyla Bedwell được cho là đã rời khỏi hiện trường và bỏ lại phương tiện.

Những cáo buộc này khiến cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp và bộ phận chuyên gia trong lĩnh vực cuộc thi hoa hậu yêu cầu ban tổ chức Miss Grand USA xem xét lại tư cách Mekyla Bedwell.

Trước sức ép dư luận, ban tổ chức Miss Grand USA đã tước vương miện Mekyla Bedwell nhưng không đưa ra lý do. Hiện những ồn ào về Mekyla vẫn đang thu hút sự bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Ngay từ khi đăng quang, Mekyla Bedwell đã nhận nhiều chỉ trích vì gốc gác của cô. Mekyla Bedwell sinh ra tại Los Angeles, California, có cha mẹ là người gốc Trung Quốc và Nam Phi.

Á hậu 1 là người đẹp Victoria Oluwakotanmi đã được bổ nhiệm để đại diện Mỹ tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026.

Mekyla Bedwell là sinh viên ngành tâm lý học quốc tế tại Đại học London. Trước khi tham gia cuộc thi Miss Grand USA 2026, cô từng đăng quang danh hiệu Hoa hậu châu Á tại Mỹ (Miss Asia USA).

Sau khi Mekyla Bedwell bị tước danh hiệu, á hậu 1 là người đẹp Victoria Oluwakotanmi đã được bổ nhiệm để đại diện Mỹ tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 tổ chức vào tháng 10 ở Ấn Độ.

Victoria Oluwakotanmi 25 tuổi, cao 1,82 m, là người Mỹ gốc Nigeria. Cô gia nhập Lực lượng dự bị Hải quân Mỹ vào năm 2019, với chuyên môn về ngành Logistics. Cô từng dự thi Miss Grand USA 2024 và dừng chân ở vị trí Á hậu 2.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 diễn ra tại Ấn Độ vào tháng 10. Đây là lần đầu Ấn Độ đăng cai tổ chức cuộc thi Miss Grand International. Các sự kiện được tổ chức ở những thành phố lớn như Delhi, Jaipur và Agra.

Đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là người đẹp Emma Tiglao đến từ Philippines. Đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 là người đẹp Emoura Phạm.