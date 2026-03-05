Trang phục đi du lịch chỉ hai màu sắc của Tăng Thanh Hà

Tăng Thanh Hà khoe ảnh trong chuyến du lịch châu Âu đầu năm mới cùng ông xã. Người đẹp giữ ấm bằng áo trench coat dáng dài tông đen, tạo điểm nhấn trên set đồ bằng sneakers trắng.

Diện trang phục chỉ có hai tông màu là thói quen của Tăng Thanh Hà nhiều năm nay. Phong cách tối giản này được cô duy trì cả trong những chuyến du lịch.

'Phu nhân hào môn' chọn áo khoác nỉ năng động cùng quần suông màu trung tính, trong chuyến du lịch Đà Lạt hồi cuối 2025.

Trang phục mix hai màu xám - trắng giúp Tăng Thanh Hà được khen 'đơn giản mà sang' khi đi Mỹ mùa hè năm ngoái.

Bằng cách diện trang phục chỉ hai tông màu, Tăng Thanh Hà giúp thân hình trông cao ráo, thanh thoát hơn, không bị 'chia khúc'.

Cô mix-match linh hoạt các sắc độ của một màu sắc trên trang phục, tạo nên điểm nhấn mà không bị lòe loẹt.

Trên nền bộ trang phục đen đơn sắc, chiếc áo khoác tông xám tro trở thành chi tiết giúp bộ cánh của Tăng Thanh Hà thú vị hơn mà không cần phối cầu kỳ.

'Ngọc nữ màn ảnh' thích diện áo thun, quần jeans năng động trong những chuyến du lịch.

Cô diện áo thun trắng cùng chân váy đen khi Nhật Bản cùng ông xã hồi năm ngoái.

Công thức đồ hai màu đen - trắng được Tăng Thanh Hà ứng dụng thường xuyên với độ tiện dụng cao. Hai tông màu này cũng tạo nên sự kết nối dễ dàng cùng trang phục của Louis Nguyễn.