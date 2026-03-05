Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trang phục đi du lịch chỉ hai màu sắc của Tăng Thanh Hà

Sự kiện: Phong cách thời trang của SAO Tăng Thanh Hà

Mỗi khi vi vu, Tăng Thanh Hà chọn trang phục năng động, chỉ có hai tông màu trung tính và tối giản.

Tăng Thanh Hà khoe ảnh trong chuyến du lịch châu Âu đầu năm mới cùng ông xã. Người đẹp giữ ấm bằng áo trench coat dáng dài tông đen, tạo điểm nhấn trên set đồ bằng sneakers trắng.

Tăng Thanh Hà khoe ảnh trong chuyến du lịch châu Âu đầu năm mới cùng ông xã. Người đẹp giữ ấm bằng áo trench coat dáng dài tông đen, tạo điểm nhấn trên set đồ bằng sneakers trắng.

Diện trang phục chỉ có hai tông màu là thói quen của Tăng Thanh Hà nhiều năm nay. Phong cách tối giản này được cô duy trì cả trong những chuyến du lịch.

Diện trang phục chỉ có hai tông màu là thói quen của Tăng Thanh Hà nhiều năm nay. Phong cách tối giản này được cô duy trì cả trong những chuyến du lịch.

'Phu nhân hào môn' chọn áo khoác nỉ năng động cùng quần suông màu trung tính, trong chuyến du lịch Đà Lạt hồi cuối 2025.

'Phu nhân hào môn' chọn áo khoác nỉ năng động cùng quần suông màu trung tính, trong chuyến du lịch Đà Lạt hồi cuối 2025.

Trang phục mix hai màu xám - trắng giúp Tăng Thanh Hà được khen 'đơn giản mà sang' khi đi Mỹ mùa hè năm ngoái.

Trang phục mix hai màu xám - trắng giúp Tăng Thanh Hà được khen 'đơn giản mà sang' khi đi Mỹ mùa hè năm ngoái.

Bằng cách diện trang phục chỉ hai tông màu, Tăng Thanh Hà giúp thân hình trông cao ráo, thanh thoát hơn, không bị 'chia khúc'.

Bằng cách diện trang phục chỉ hai tông màu, Tăng Thanh Hà giúp thân hình trông cao ráo, thanh thoát hơn, không bị 'chia khúc'.

Cô mix-match linh hoạt các sắc độ của một màu sắc trên trang phục, tạo nên điểm nhấn mà không bị lòe loẹt.

Cô mix-match linh hoạt các sắc độ của một màu sắc trên trang phục, tạo nên điểm nhấn mà không bị lòe loẹt.

Trên nền bộ trang phục đen đơn sắc, chiếc áo khoác tông xám tro trở thành chi tiết giúp bộ cánh của Tăng Thanh Hà thú vị hơn mà không cần phối cầu kỳ.

Trên nền bộ trang phục đen đơn sắc, chiếc áo khoác tông xám tro trở thành chi tiết giúp bộ cánh của Tăng Thanh Hà thú vị hơn mà không cần phối cầu kỳ.

'Ngọc nữ màn ảnh' thích diện áo thun, quần jeans năng động trong những chuyến du lịch.

'Ngọc nữ màn ảnh' thích diện áo thun, quần jeans năng động trong những chuyến du lịch.

Cô diện áo thun trắng cùng chân váy đen khi Nhật Bản cùng ông xã hồi năm ngoái.

Cô diện áo thun trắng cùng chân váy đen khi Nhật Bản cùng ông xã hồi năm ngoái.

Công thức đồ hai màu đen - trắng được Tăng Thanh Hà ứng dụng thường xuyên với độ tiện dụng cao. Hai tông màu này cũng tạo nên sự kết nối dễ dàng cùng trang phục của Louis Nguyễn.

Công thức đồ hai màu đen - trắng được Tăng Thanh Hà ứng dụng thường xuyên với độ tiện dụng cao. Hai tông màu này cũng tạo nên sự kết nối dễ dàng cùng trang phục của Louis Nguyễn.

'Phu nhân hào môn' Đặng Thu Thảo, Tăng Thanh Hà cùng mê một kiểu đồ
'Phu nhân hào môn' Đặng Thu Thảo, Tăng Thanh Hà cùng mê một kiểu đồ

Trang phục bà ba bắt trend Tết Bính Ngọ 2026 được cả hai 'nàng dâu hào môn' Đặng Thu Thảo, Tăng Thanh Hà ưa chuộng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trang Shaelyn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/03/2026 01:20 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Phong cách thời trang của SAO Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN