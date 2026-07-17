Cục Điện ảnh lên tiếng về ồn ào phim 'Hoàng hậu cuối cùng'

Sau khi trailer Hoàng hậu cuối cùng được công bố ngày 7/7, bộ phim nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Ngoài những ý kiến về diễn xuất và tạo hình của dàn diễn viên, nhiều nhà nghiên cứu và khán giả bày tỏ băn khoăn về tính chính xác của phục trang, đặc biệt là trang phục của nhân vật Hoàng thái hậu và các nhân vật thuộc triều Nguyễn.

Trả lời báo chí về những tranh cãi này, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết cơ quan quản lý đã nắm được thông tin phản ánh từ dư luận.

"Cục Điện ảnh cũng đã tiếp nhận một số thông tin quan ngại sau khi trailer Hoàng hậu cuối cùng được công bố. Tuy nhiên, mọi hoạt động quản lý đều phải được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật", ông nói.

Phim Hoàng hậu cuối cùng gây tranh luận nhiều ngày qua.

Theo Cục trưởng Đặng Trần Cường, với vai trò cơ quan quản lý nhà nước, Cục Điện ảnh luôn khuyến khích sự sáng tạo của các nhà làm phim, nhưng sự sáng tạo phải đặt trong khuôn khổ pháp luật.

"Chúng tôi khuyến khích tự do sáng tạo nhưng phải được đặt trong khuôn khổ các quy định của pháp luật. Cục cũng đã chuyển những thông tin như vậy tới các nhà sản xuất để họ quan tâm. Đây là tín hiệu tích cực bởi khi nhận được sự quan tâm của xã hội về những vấn đề còn băn khoăn thì đó cũng là cơ hội để nhà sản xuất lưu ý hơn trong quá trình hoàn thiện tác phẩm", Cục trưởng chia sẻ.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường lên tiếng về những ồn ào xoay quanh phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng.

Lãnh đạo Cục Điện ảnh cũng nhấn mạnh cơ quan quản lý chưa thể đưa ra bất kỳ kết luận nào về Hoàng hậu cuối cùng ở thời điểm hiện tại.

"Với vai trò quản lý nhà nước về điện ảnh, chúng tôi chỉ có thể đánh giá dựa trên một sản phẩm hoàn chỉnh. Khi nhà sản xuất gửi bản phim hoàn thiện đến Cục Điện ảnh, Hội đồng sẽ xem xét toàn bộ tác phẩm. Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng, Cục mới đưa ra kết luận theo đúng quy định", ông Đặng Trần Cường khẳng định.

Cũng theo Cục trưởng Cục Điện ảnh, việc ngày càng có nhiều đơn vị lựa chọn đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng để sản xuất phim là tín hiệu đáng mừng đối với điện ảnh Việt Nam.

Đặc biệt, thành công của Mưa đỏ, Địa đạo hay Đào, phở và piano là minh chứng phim lịch sử không hề "kén" khán giả như nhiều người từng nghĩ. Yếu tố quyết định để kéo khán giả tới rạp vẫn là chất lượng tác phẩm và mức độ đầu tư nghiêm túc của nhà sản xuất.

Trước đó, sau khi trailer Hoàng hậu cuối cùng ra mắt, nhà sưu tập cổ vật, nhà nghiên cứu mỹ thuật triều Nguyễn La Quốc Bảo cho rằng lễ phục Nhật bình của nhân vật Hoàng thái hậu chưa đúng quy chuẩn, đồng thời chỉ ra một số chi tiết phục dựng còn thiếu chính xác.

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Đức Bình cũng nhận xét tạo hình của vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu còn nhiều điểm cần hoàn thiện. Những ý kiến này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng và tạo nên nhiều luồng tranh luận trên mạng xã hội về mức độ chính xác của phục trang trong phim.