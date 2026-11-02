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Vẻ đẹp tuổi 37 của Bảo Thanh

Sự kiện: Phong cách thời trang của SAO Diễn viên Bảo Thanh

Bảo Thanh ở tuổi 37 có bộ ảnh chào thu rất xinh đẹp và "hack tuổi" gây chú ý với khán giả.

Vẻ đẹp tuổi 37 của Bảo Thanh - 1

Trên trang cá nhân, Bảo Thanh hào hứng chia sẻ khoảnh khắc mùa thu đã về, kèm theo cách bày tỏ ngắn gọn, đầy cảm xúc khi viết: “Em..! Thu rồi ...”. 

Vẻ đẹp tuổi 37 của Bảo Thanh - 2

Câu nói mang sắc thái vui tươi, dí dỏm, thể hiện sự thích thú của nữ diễn viên trước thời khắc giao mùa.

Vẻ đẹp tuổi 37 của Bảo Thanh - 3

Ở tuổi 37, diễn viên Bảo Thanh vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ. Nữ diễn viên gây chú ý với gương mặt đầy đặn, đường nét hài hòa cùng nụ cười tươi tắn quen thuộc. 

Vẻ đẹp tuổi 37 của Bảo Thanh - 4

Không chạy theo vẻ đẹp sắc sảo hay cầu kỳ, cô tạo thiện cảm bởi nét dịu dàng, gần gũi và thần thái tự tin.

Vẻ đẹp tuổi 37 của Bảo Thanh - 5

Qua những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, Bảo Thanh cho thấy phong độ nhan sắc khá ổn định. Dù xuất hiện với trang phục đời thường hay những bộ váy nữ tính, bà mẹ hai con vẫn toát lên vẻ tươi tắn, tràn đầy sức sống. Ở cô có nét đằm thắm của người phụ nữ trưởng thành nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung, hồn nhiên.

Vẻ đẹp tuổi 37 của Bảo Thanh - 6

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và trải qua những thay đổi trong cuộc sống gia đình, Bảo Thanh dường như ngày càng thoải mái với diện mạo của mình. 

Vẻ đẹp tuổi 37 của Bảo Thanh - 7

Vẻ đẹp tuổi 37 của Bảo Thanh - 8

Vẻ đẹp ở tuổi 37 của nữ diễn viên không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở sự viên mãn, tự tin và nguồn năng lượng tích cực mà cô thể hiện trong cuộc sống thường ngày.

Bảo Thanh (sinh năm 1990) là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Việt, từng ghi dấu ấn qua các phim Sống chung với mẹ chồng, Về nhà đi con. Với lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, cô giành giải Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2017. Sau thời gian tạm rời phim truyền hình để chăm lo gia đình và hoạt động sân khấu, Bảo Thanh được khán giả mong đợi trở lại màn ảnh nhỏ.
Phan Minh Huyền khoe sắc vóc tuổi 37
Phan Minh Huyền khoe sắc vóc tuổi 37

Diễn viên Phan Minh Huyền khoe vẻ ngọt ngào, quyến rũ trong bộ ảnh mừng sinh nhật thứ 37.

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Theo Đỗ Quyên ([Tên nguồn])

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ve-dep-tuoi-37-cua-bao-thanh-172261102115...

-02/11/2026 14:59 PM (GMT+7)
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