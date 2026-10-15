Bạn gái Romeo Beckham khoe eo thon, mông nở

Bạn gái Romeo Beckham - DJ kiêm người mẫu Kim Turnbull - đăng tải đoạn video ngắn thông qua Story Instagram hôm 13/10, khoe trọn vóc dáng nóng bỏng trong bộ bikini kiệm vải.

Người mẫu kiêm DJ khoe sắc vóc nóng bỏng trên Instagram có gần 100 nghìn người theo dõi.

Set đồ bơi với thiết kế táo bạo cho thấy vòng hai của Kim Turnbull săn chắc, gần như không có chút mỡ thừa. Bạn gái Romeo cũng có vòng ba nở nang, tạo thân hình đồng hồ cát quyến rũ.

Kim Turnbull và con trai thứ hai nhà Becks vừa có chuyến đi đến Singapore, xem giải đua xe F1 Grand Prix. Tại sự kiện này, Romeo có dịp gặp Kim Kardashian, được trông thấy trao nhau cái ôm thân thiết, cho thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa nhà Becks và nữ tỷ phú đứng đầu đế chế Kardashian.

Romeo Beckham và bạn gái tại giải Singapore Grand Prix. Ảnh: Sutton Images

Chuyện tình của Kim với Romeo Beckham bắt đầu từ cuối năm 2024 khi cả hai bị bắt gặp hẹn hò. Sau thời gian ngắn chia tay vào giữa năm 2025, cả hai nhanh chóng tái hợp và hiện vẫn duy trì mối quan hệ.

Từ khi bên nhau, cặp sao không ngại chia sẻ những khoảnh khắc gợi cảm, tình tứ, thể hiện sự gắn bó mặn nồng trên Instagram. Dịp Valentine năm 2025, Romeo đăng ảnh ôm bạn gái kèm lời nhắn yêu thương. Tháng 3/2026, cặp sao tiếp tục gây chú ý với bức ảnh Romeo bế bổng Kim lên cao.

Kim Turnbull và con trai thứ hai nhà Becks quấn quýt nhau không rời từ giữa năm 2025.

Bên cạnh sự nghiệp và chuyện tình cảm, Kim Turnbull cũng từng vướng vào những đồn đoán liên quan đến gia đình Beckham, đặc biệt là tin đồn cô có liên hệ với Brooklyn Beckham. Tuy nhiên, cô đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định cả hai chỉ quen biết từ thời thiếu niên.

Hiện tại, Kim tập trung phát triển sự nghiệp người mẫu và DJ, đồng thời trở thành gương mặt trẻ được chú ý trong giới giải trí Anh. Với hình ảnh năng động, cá tính và nền tảng nghệ thuật vững chắc, cô được xem là một trong những nhân vật nổi bật bên cạnh Romeo Beckham.

Kim Turnbull (ngoài cùng, bên trái) ngày càng thân thiết với gia đình bạn trai, thường góp mặt trong các sự kiện đặc biệt, cùng nhà Becks du ngoạn biển Địa Trung Hải trong mùa hè qua.

Kim Turnbull, sinh năm 2000, hơn Romeo 2 tuổi, được biết đến như một gương mặt trẻ năng động của giới sáng tạo. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu từ khoảng năm 2017, nhanh chóng góp mặt trong các chiến dịch của những thương hiệu lớn như Marc Jacobs, Rimmel London và Miu Miu.

Không chỉ dừng lại ở thời trang, Kim còn phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực âm nhạc. Trong giai đoạn giãn cách vì Covid-19, cô dành nhiều thời gian trau dồi kỹ năng DJ và dần xây dựng phong cách riêng, pha trộn giữa hip-hop, Afrobeats, house và electronic. Cô từng biểu diễn tại nhiều thành phố như Paris, Lagos và xuất hiện ở các địa điểm nổi tiếng như Ministry of Sound.

Thời gian gần đây, sự nghiệp người mẫu của Romeo Beckham có nhiều khởi sắc. Con trai thứ hai nhà Becks còn có thương hiệu thời trang riêng.

Romeo Beckham vừa đón sinh nhật 24 tuổi hôm 1/9, là con trai thứ hai của nhà Becks. Năm 2004 tuyên bố giải nghệ tại đội bóng trẻ Brentford để tập trung phát triển sự nghiệp thời trang, ký hợp đồng với SAFE Mgmt.

Năm 13 tuổi, Romeo vào top 10 "Người đàn ông mặc đẹp nhất nước Anh" do tạp chí GQ bình chọn. Anh từng được chọn là gương mặt đại diện cho nhiều chiến dịch quảng cáo của các hãng thời trang như Burberry, Saint Lauren, Puma... Romeo được xem là người kiếm được nhiều tiền nhất trong số ba con trai nhà Becks.