Đại gia Minh 'Nhựa' đeo đồng hồ gần 13 tỷ đồng hẹn hò vợ

Tối 12/10, vợ chồng Minh "Nhựa" diện trang phục trắng đồng điệu đi hẹn hò nhân dấu mốc 14 năm kết hôn. Họ thưởng thức bữa tối kiểu Nhật tại nhà hàng cao nhất Đông Nam Á và xếp thứ 8 thế giới, nằm ở tầng 80 của Landmark 81.

Nổi bật trên tay doanh nhân 43 tuổi là mẫu đồng hồ trứ danh từ thương hiệu cao cấp Patek Philippe.

Hồi tháng 9, anh cho biết vừa nhìn thấy hình món phụ kiện trên mạng liền nghĩ "ước gì có cái này".

Thiết kế Patek Philippe dòng Grand Complications cỡ 47 mm được yết 437.610 USD (hơn 11,4 tỷ đồng), trong khi giá bán tại Việt Nam là gần 13 tỷ đồng. Tác phẩm làm từ vàng trắng, chống nước ở độ sâu 30 mét. Trái tim của đồng hồ là cỗ máy tự động 240 C LU CL LCSO, có khả năng dự trữ năng lượng 38-48 giờ, tích hợp chức năng thiên văn (celestial) - sáng tạo mang tính biểu tượng của thương hiệu Thụy Sĩ.

Trong khi đó, Mina Phạm - vợ Minh "Nhựa" - đeo đồng hồ Chopard L'Heure Du Diamant Floral đính kim cương, trang trí họa tiết 12 cánh hoa xà cừ, trị giá gần 3 tỷ đồng.

Bà mẹ hai con kết hợp túi xách Hermes Kelly Sellier da cá sấu gam đỏ nổi bật, được rao 82.500 USD (gần 2,2 tỷ đồng) trên Madison Avenue Couture.

Theo Mina Phạm, hôn nhân không phải là hai nửa thiếu hụt tìm đến nhau để trở nên trọn vẹn, mà là hai người vốn có thế giới riêng, tự nguyện dành cho nhau vị trí đặc biệt trong không gian ấy. "Đi cùng một người qua năm tháng là học cách yêu cả những khoảng lặng và các điều khác biệt", cô bày tỏ.

Hai con của vợ chồng Minh "Nhựa" cũng góp mặt. Các nhóc chuẩn bị quà tặng là những tấm thiệp viết tay, khiến doanh nhân xúc động. "Sau này lớn lên, các con có thể tặng ba mẹ nhiều món quà đẹp hơn. Nhưng những tấm thiệp các con tự làm lúc bé, dù có bao nhiêu tiền, ba mẹ cũng không thể mua lại được", anh trải lòng.

Minh "Nhựa" tên thật Phạm Trần Nhật Minh, sinh năm 1983, là con trai duy nhất của ông Phạm Văn Mười - tổng giám đốc một công ty nhựa. Ở tuổi 43, anh có cuộc sống hôn nhân viên mãn và công việc kinh doanh thuận lợi.

Mina Phạm tên thật Phạm Thị Hồng Nga, sinh năm 1990, ở bên Minh "Nhựa" sau khi anh ly thân vợ đầu. Cả hai có giai đoạn đối mặt sóng gió tình cảm, doanh nhân từng mô tả đây là "cuộc tình đầy trắc trở, bão táp phong ba, nhưng chân tình và thời gian đủ làm mọi thứ tốt đẹp dần lên". Họ có hai con chung, ngoài ra Minh "Nhựa" còn có ba con gái riêng với vợ cũ.

Ảnh: FBNV