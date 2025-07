Đi ngủ từ 9 giờ tối như 'dâu hào môn' Linh Rin có lợi gì?

Từ khi kết hôn với doanh nhân Phillip Nguyễn - con trai thứ 3 của vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn - và sinh con gái Cà Rốt hồi tháng 11/2023, hot mom Linh Rin nhận được nhiều yêu mến và lời khen ngợi về nhan sắc. "Nàng dâu hào môn" kín tiếng được khen ngày càng xinh đẹp và mặn mà hơn.

Trong chia sẻ mới đây với báo Ngôi Sao, Linh Rin tiết lộ một ngày của cô thường bắt đầu từ 7 giờ sáng, tập gym, ăn sáng với salad lúc hơn 10 giờ, ăn trưa nhẹ với các loại snack và kết thúc bằng bữa tối khoảng 5-6 giờ. Đặc biệt, hot mom sinh năm 1993 khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ đến 9 giờ tối, hai vợ chồng cô đã đi ngủ, giữ nếp sinh hoạt đều đặn và lành mạnh.

Lịch đi ngủ đêm này cũng được giới khoa học ủng hộ. Trong một nghiên cứu mới, được thực hiện trên gần 20.000 người trưởng thành và công bố tháng 6 trên tạp chí Proceedings of National Academy of Science, các nhà khoa học nhận thấy cơ thể sẽ thu được lợi ích đáng kể nếu bạn đi ngủ lúc 9 giờ tối.

Trong nghiên cứu này, người tham gia được phát một chiếc vòng đeo tay theo dõi sức khỏe và thể chất để thu thập thói quen ngủ của họ trong cả năm. Thông tin sẽ xoay quanh một số điểm chính, bao gồm việc giấc ngủ ảnh hưởng như thế nào đến các yếu tố như mức độ hoạt động thể chất (đặc biệt là các bài tập từ vừa đến nặng), tâm trạng chung và mức năng lượng của một người vào ngày hôm sau.

Nghiên cứu cũng tính đến nhiều biến số khác như tình trạng sức khỏe cá nhân, số ngày trong tuần hay thời điểm trong năm, thậm chí là thói quen ban đầu của mỗi người tham gia. Kết quả cho thấy việc đi ngủ lúc 9 giờ tối đặc biệt có lợi cho sức khỏe và hình thể.

Đi ngủ sớm trong khoảng 9 đến 10 giờ tối tốt hơn cho sức khỏe. Ảnh: AleksandarGeorgiev

Theo đó, người tham gia đi ngủ sớm có nhiều khả năng tham gia hoạt động thể chất nhiều hơn vào ngày hôm sau so với những người đi ngủ muộn hơn (chẳng hạn như khoảng 11 giờ tối) - ngay cả khi họ có cùng tổng số giờ ngủ. Cụ thể, những người ngủ sớm hoàn thành bài tập nhiều hơn khoảng nửa giờ so với những người thức khuya sau nửa đêm, và trung bình nhiều hơn 15 phút so với những người đi ngủ muộn hơn 9 giờ tối.

Cuối cùng, các nhà nghiên cứu kết luận rằng tuy đảm bảo đủ số giờ nghỉ ngơi vẫn rất quan trọng, nếu muốn sống khỏe mạnh và năng động hơn, đi ngủ sớm hơn khoảng một giờ có thể giúp bạn duy trì lịch sinh hoạt đều đặn và tăng thời lượng tập luyện thể chất.

Đây không phải là lần đầu khoa học chứng minh những điểm tích cực của việc ngủ sớm trước 10 giờ tối. Một phân tích tổng hợp được thực hiện tại Canada, công bố vào tháng 10/2020, đã xem xét dữ liệu từ 41 nghiên cứu để đánh giá mối liên hệ giữa giờ đi ngủ và bệnh tim mạch, tăng cân, cũng như nguy cơ mắc tiểu đường.

Nghiên cứu thu thập thông tin của hơn 92.000 người tham gia 18 tuổi trở lên đến từ 14 quốc gia. Kết quả cho thấy những người đi ngủ muộn và dậy muộn có nhiều khả năng gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn, bao gồm chỉ số khối cơ thể (BMI) cao, huyết áp và các vấn đề về điều hòa lượng đường trong máu (hay tiền tiểu đường) tăng so với những người sinh hoạt khoa học.

Những người không tuân thủ giờ giấc ngủ cũng có nhiều khả năng bị béo phì hoặc được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Nghiên cứu này đưa ra một luận điểm quan trọng về việc nên đi ngủ sớm hơn. Tuy nhiên, đi ngủ đúng giờ chỉ là một phần của vấn đề. Nếu đang gặp khó khăn trong việc chìm vào giấc, có một vài cách giúp bạn ngủ ngon như mong muốn.

Trong một video TikTok được đăng tải đầu năm nay, bác sĩ Christian Poulos đã nêu ra một vài mẹo đơn giản có thể giúp bạn ngủ sâu vào ban đêm.

Đầu tiên, ông khuyên nên tắm nước ấm ngay trước khi đi ngủ, vì hành động này mô phỏng quá trình cơ thể hạ nhiệt tự nhiên – một tín hiệu cho não bộ biết đã đến lúc thư giãn và nghỉ ngơi.

Thời điểm ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng. "Nếu bạn ngừng ăn khoảng ba tiếng trước khi nghỉ ngơi, nhịp tim sẽ hạ nhanh hơn trong lúc ngủ, từ đó giúp ngủ sâu và chất lượng hơn", bác sĩ Poulos chia sẻ.

Cuối cùng, việc tạo không gian phù hợp cũng giúp cơ thể dễ vào trạng thái buồn ngủ hơn. Ông khuyến nghị nên bắt đầu giảm độ sáng của đèn trong nhà khoảng hai tiếng trước khi lên giường. Điều này giúp kích thích cơ thể sản sinh melatonin – hormone hỗ trợ đưa bạn vào trạng thái dễ ngủ hơn.