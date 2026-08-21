Cuộc sống bình yên, kín tiếng của hoa hậu Việt từng lọt Top 15 cuộc thi Miss World

Hoa hậu có vẻ đẹp đậm chất Á đông

Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1985 tại Hải Phòng, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004 khi mới 19 tuổi. Với chiều cao 1,72 m, gương mặt phúc hậu, làn da trắng và vẻ đẹp đậm chất Á Đông, cô nhanh chóng trở thành một trong những hoa hậu được công chúng yêu mến. Thời điểm đăng quang, Nguyễn Thị Huyền đang là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Cùng năm, người đẹp đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới - Miss World 2024 và lọt Top 15 chung cuộc. Thành tích này giúp tên tuổi Nguyễn Thị Huyền được biết đến rộng rãi, song cô không lựa chọn con đường hoạt động showbiz lâu dài như nhiều người đẹp khác.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền tại thời điểm đăng quang. (Ảnh: TLP)

Sau khi đăng quang, Nguyễn Thị Huyền từng thử sức với nghệ thuật qua một số bộ phim như Thời xa vắng, Lâu đài tình ái và đảm nhận vai trò MC. Tuy nhiên, những trải nghiệm này chỉ là một phần trong hành trình của cô. Người đẹp sau đó tập trung nhiều hơn cho việc học và công việc chuyên môn.

Năm 2007, Nguyễn Thị Huyền sang Anh du học ngành báo chí tại Đại học Middlesex và sau đó tốt nghiệp loại giỏi. Trở về Việt Nam, cô tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, rồi gắn bó với công việc giảng dạy.

Khác với hình ảnh thường thấy của một hoa hậu sau khi đăng quang, Nguyễn Thị Huyền khá kín tiếng. Cô ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí, hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư và gần như không tạo ồn ào trên truyền thông. Nhiều năm qua, cuộc sống của nàng hậu chủ yếu xoay quanh công việc, gia đình và những sở thích đời thường.

Một trong những nguyên tắc sống được Nguyễn Thị Huyền chia sẻ là dành khoảng thời gian nhất định trong ngày để hoàn toàn ở bên gia đình. Cô từng cho biết mình có thói quen nấu ăn và từ khoảng 17h đến 20h, nếu ở nhà, cô sẽ tắt điện thoại để dành trọn thời gian cho những người thân.

“Khoảng thời gian đó, tôi hoàn toàn dành cho gia đình”, người đẹp từng chia sẻ.

Nhan sắc của hoa hậu Nguyễn Thị Huyền ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: BTC)

Đời tư của Nguyễn Thị Huyền cũng trải qua những biến cố nhưng được cô giữ kín. Năm 2007, khi đang du học tại Anh, cô kết hôn với một Việt kiều. Hai người có một con gái trước khi cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 2009. Sau đó, người đẹp gần như không chia sẻ thêm về chuyện tình cảm, lựa chọn giữ những câu chuyện riêng cho cuộc sống của mình.

Ở tuổi 41, Nguyễn Thị Huyền vẫn gây chú ý mỗi khi xuất hiện. So với thời điểm đăng quang hơn hai thập kỷ trước, đường nét trên gương mặt cô có phần đằm thắm hơn nhưng vẫn giữ được nét đẹp Á Đông từng giúp cô chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam.