H'Hen Niê vừa chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con gái Harley trong chuyến bay thứ 7 khi bé mới tròn 8 tháng tuổi. Những hình ảnh đời thường dễ thương cùng chia sẻ chân thật từ nàng hậu đã thu hút sự quan tâm đáng kể từ các bà mẹ bỉm sữa.

Cụ thể, trong hình ảnh được đăng tải, bé Harley xuất hiện vô cùng lanh lợi, tươi cười, thích thú quan sát mọi thứ xung quanh khi cùng mẹ di chuyển bằng máy bay. Khác với giai đoạn sơ sinh chỉ ngủ và bú sữa, cô bé nay đã bước vào thời kỳ tò mò và thích "hóng chuyện".

H'Hen Niê hài hước chia sẻ: "Mỗi thời điểm mỗi khác cả nhà ạ. Ba tháng tuổi thì lên máy bay em ti sữa và ngủ thôi. Bây giờ là lúc hóng chuyện, kiếm mọi người để được nói chuyện, không ngồi yên nữa".

Nàng hậu chia sẻ với các mẹ bỉm sữa, để giúp con có chuyến bay thoải mái, cô luôn chuẩn bị kỹ những đồ chơi quen thuộc mà bé yêu thích ngày, đồng thời cố gắng giữ đúng lịch sinh hoạt và giấc ngủ của con như ở nhà. Đặc biệt, cô cho biết: "Lúc máy bay cất và hạ cánh thì cho em ngậm ti để bớt bị ù tai thì em hoàn thành tốt chuyến bay, các mom ạ".

Thời gian gần đây, khi con gái đã cứng cáp hơn, H'Hen Niê cho biết cô dần trở lại công việc, bận rộn lịch chạy show nhiều hơn nhưng vẫn duy trì việc hút sữa đều độc mỗi 4 tiếng.

Theo H'Hen Niê, khi bé Harley bước vào giai đoạn ăn dặm với 2 cữ chính và 1 bữa phụ mỗi ngày, lượng sữa bé cần cũng giảm đi đáng kể. Điều này giúp cô giảm áp lực hơn so với những tháng đầu đời khi con phụ thuộc hoàn toàn vào sữa mẹ.

H'Hen Niê tâm sự: "Thực tế, if mẹ vẫn hút giờ thì sữa vẫn về như cũ đúng, thậm chí chí sau cữ hút, em bé trực tiếp tuti thì lượng sữa còn tăng lên". Người đẹp cho rằng chính sự thoải mái thoải mái về tâm lý, không còn quá áp lực sản phẩm sữa lại giúp cơ thể cô duy trì nguồn sữa dồi dào hơn trước, có lúc bé Harley còn dùng không hết lượng sữa mẹ chuẩn bị.

H'Hen Niê bày tỏ niềm tin hạnh phúc trong hành trình làm mẹ và cho biết cô đang cố gắng cân bằng giữa công việc nghệ thuật và chăm sóc con nhỏ. "Hành trình được làm mẹ thật tuyệt vời và mẹ cũng bước vào giai đoạn chạy show nhưng vẫn sẽ cố gắng cân bằng công việc và cả việc làm mẹ nữa", nàng hậu bộc bạch.

Những chia sẻ gần gũi, chân thật của H'Hen Niê đã nhận được nhiều đồng cảm từ cộng đồng mạng. Không ít người dành lời khen cho sự khéo léo, tích cực và năng lượng của nàng hậu trong hành trình làm mẹ lần đầu.

Harley cùng đi công tác Đà Nẵng mới đây.

Hoa hậu H'Hen Niê và nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi tổ chức lễ cưới tại quê nhà Đắk Lắk vào ngày 6/4/2024. Cả hai đón con gái đầu lòng vào tháng 9/2025, đặt tên là Harley. Cô bé hiện tại 8 tháng tuổi, cao 73cm, đã có thể gọi "ba ba". Điều này từng khiến "mẹ Hen" buồn vì đã cố gắng dạy con nói "ma ma" nhưng không thành.

H'Hen Niê sinh năm 1992, đăng quang Miss Universe 2017, sau đó đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2018 lọt top 5 chung cuộc - thành tích cao nhất của thí sinh nước nhà tại đấu trường này. Năm 2019, cô được chuyên trang Missosology bình chọn danh hiệu Timeless Beauty (Nhan sắc vượt thời gian).