Dù những ngày cuối thai kỳ gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển, nàng hậu vẫn kiên trì tìm kiếm tổ ấm mơ ước. Khi bụng bầu lớn khiến việc đi lại trở nên bất tiện, cô quyết định nhờ ông xã trực tiếp đi xem nhà, còn bản thân chốt mua từ xa. Hoa hậu H'Hen Niê xúc động cho biết chỉ 5 ngày sau sinh, cô mới chính thức ký nhận bàn giao nhà, khoảnh khắc khiến cô vỡ òa hạnh phúc và bật khóc vì biết ơn.

Hoa hậu H'Hen Niê trước cửa căn nhà phố của mình. Ảnh: FBNV

Trước khi xây dựng gia đình, Hoa hậu H'Hen Niê thừa nhận bản thân từng là người “cuồng” công việc, luôn đặt lao động lên hàng đầu với khát khao thay đổi cuộc sống. Suốt nhiều năm, cô không ngừng nỗ lực bởi thấu hiểu những khó khăn từ tuổi thơ nghèo khó. Chính điều đó đã trở thành động lực để cô vừa chăm chỉ làm việc, vừa tích cực cống hiến cho các hoạt động thiện nguyện dành cho trẻ em, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa.

Nàng hậu cho biết, từ lâu cô luôn tự nhủ rằng khi có con, bản thân phải cố gắng nhiều hơn để mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất. Hiện tại, H'Hen Niê đang tận hưởng niềm hạnh phúc giản dị nhưng trọn vẹn bên gia đình nhỏ.

Thông qua câu chuyện của mình, người đẹp cũng gửi lời động viên tới những ai đang ngày đêm nỗ lực nơi xa quê rằng chỉ cần giữ vững sự kiên trì và không ngừng cố gắng, mọi ước mơ rồi sẽ có ngày trở thành hiện thực.

Hoa hậu H'Hen Niê từng "cuồng" việc để có tương lai tốt hơn cho con. Ảnh: FBNV

Không chỉ chia sẻ niềm hạnh phúc khi sở hữu tổ ấm mới, Hoa hậu H'Hen Niê còn khiến người hâm mộ thích thú khi tiết lộ những sự trùng hợp đặc biệt xoay quanh con số 17. Theo nàng hậu, em bé chào đời vào ngày 17, căn nhà mới tọa lạc trên đường số 17, đồng thời diện tích ngôi nhà cũng là 6x17.

Dưới phần bình luận, Hoa hậu H'Hen Niê hào hứng chia sẻ về những “sự trùng hợp đáng yêu”, xem đây như một niềm vui đặc biệt trong chặng đường mới của gia đình nhỏ.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng, nhận về nhiều lời chúc mừng từ khán giả cùng bạn bè, đồng nghiệp. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống viên mãn hiện tại của nàng hậu sau nhiều năm không ngừng nỗ lực lao động và xây dựng tương lai.

Hoa hậu H'Hen Niê được chuyên trang nhan sắc Missosology trao tặng danh hiệu Timeless Beauty - Vẻ đẹp vượt thời gian. Ảnh: FBNv

Hoa hậu H'Hen Niê sinh năm 1992, cô là người dân tộc Ê-đê tại Đắk Lắk. Năm 2017, người đẹp đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, sau đó thi Miss Universe 2018 và lọt vào tới top 5. Đây cũng là thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc này.

Năm 2019, cô trở thành người đẹp Việt đầu tiên được chuyên trang nhan sắc Missosology trao tặng danh hiệu Timeless Beauty - Vẻ đẹp vượt thời gian.

Hoa hậu H’Hen Niê kết hôn với nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi vào tháng 2/2025, sau đó sinh con gái đầu lòng vào ngày 20/9 vừa qua, cô bé có tên thân mật là Harley. Thời điểm đón con đầu lòng, hoa hậu hạnh phúc chia sẻ: "Con biết ơn vì cuộc đời đã cho con được trải qua khoảnh khắc kỳ diệu này. Khoảnh khắc sao mà thiêng liêng quá. Tôi chỉ biết nói lời biết ơn và cảm ơn. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, để con thấu hiểu sâu sắc sự hy sinh, vất vả của mẹ ngày ấy! Cảm ơn con yêu đã cho mẹ được làm mẹ của con! Cảm ơn chồng đã luôn ở bên cạnh".

Ngay sau khi sinh, Hoa hậu H'Hen Niê đã lấy lại vóc dáng thon gọn. Cô cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh mới trên trang cá nhân về việc chăm sóc con.