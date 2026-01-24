Bé Harley, con gái đầu lòng của H'Hen Niê và ông xã nhiếp ảnh vừa tròn bốn tháng tuổi cách đây vài ngày. Hoa hậu cho biết từ khi làm mẹ, cô thấy mỗi ngày của mình trở nên có ý nghĩa hơn. Cô luôn thấy hạnh phúc và biết ơn vì những gì mình đang có.

Trở thành mẹ bỉm sữa, phần lớn thời gian của H'Hen Niê dành cho con. Việc yêu thích nhất của cô là cùng con tận hưởng những giây phút thư thái khi đi dạo quanh khuôn viên gần nhà.

Nhiếp ảnh Tuấn Khôi, ông xã của H'Hen Niê, cũng thường xuyên đồng hành với hai mẹ con mỗi lần đi dạo, tắm nắng.

H'Hen Niê yêu cảm giác có con gái chờ mỗi lúc về nhà. Người đẹp cho biết đi đâu cũng mong nhanh được về bên em bé. Ngoài những ngày hiếm hoi không phải đi công tác hay ra ngoài họp hành, H'Hen Niê chủ yếu ở nhà.

Harley tên thật Niê Nguyễn Mộc Đan, được nhận xét thừa hưởng làn da nâu của mẹ và nhiều nét đẹp trên gương mặt bố.

Từ khi con gái được hai tháng tuổi, H'Hen Niê bắt đầu trở lại công việc với một số sự kiện thời trang, ra mắt trong vai trò đại sứ thương hiệu và luôn có chồng đồng hành.

Nhiếp ảnh Tuấn Khôi thường ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của vợ trong các sự kiện.

Mỗi lần xuất hiện, cô đều được khen "gái một con trông mòn con mắt", "về dáng thần tốc"...

Trong một lần đi làm cùng chồng, người đẹp chọn trang phục tối màu cùng thắt lưng để che đi khuyết điểm của phụ nữ trong thời gian nuôi con nhỏ.

Ở một số sự kiện gần đây, người đẹp thường chọn phong cách thanh lịch hoặc năng động, tiết chế sự gợi cảm.

H'Hen Niê khi dự một sự kiện ở Hà Nội hồi đầu tháng.

H'Hen Niê sinh năm 1992, người dân tộc Ê-đê ở Đắk Lắk, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và vào top 5 Miss Universe 2018. Người đẹp từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Next Face Vietnam mùa đầu tiên, giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và 2023. Cô còn thử sức diễn xuất trong dự án điện ảnh 578: Phát đạn của kẻ điên. Năm 2023, cô tham gia chương trìnhChị đẹp đạp gió rẽ sóng, vào đến chung kết.

Chồng H'Hen Niê tên Nguyễn Tuấn Khôi, sinh năm 1989, là nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn. Anh thường đứng sau sản xuất các TVC, ít khi tham gia sự kiện giới showbiz trước khi kết hôn. H'Hen Niê - Tuấn Khôi quen nhau từ giữa năm 2018 nhưng giấu kín chuyện tình cảm. Cả hai trải qua nhiều lần hợp tan trước khi quyết định về chung nhà. Hồi tháng 2, họ đăng ký kết hôn sau 7 năm hẹn hò. Hôm 20/9, mỹ nhân thông báo tin vui con gái Harley chào đời.