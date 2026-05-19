Mới đây, bé Harley - con gái H'Hen Niê lại có chuyến theo mẹ đi công tác ở Đà Nẵng. Trên trang cá nhân, nàng hậu khoe: "Harley tắm biển sáng nay. Em thích lắm cả nhà ơi, mẹ tưởng là em sẽ sợ nhưng không, em khoái lắm, mê tít luôn".

Biểu cảm thích thú của Harley khi lần đầu được ra biển.

H'Hen Niê tiết lộ hài hước: "Tắm xong, tự nhiên thấy vẫn còn cát, về xem hình mới hay là tay ẻm nắm cát này không bỏ".

Con gái H'Hen Niê từng được bà nội cho tập bơi ở hồ bơi nhưng đây là lần đầu Harley được ngắm biển. Những khoảnh khắc đáng yêu của nhóc tỳ nhà H'Hen Niê khiến fan thích thú: "Sao mà ẻm đáng yêu dữ vậy trời"; "Yêu nụ cười mãn nhãn của em quá"; "Nhìn cái mặt là biết thích lắm luôn ba mẹ ơi"; "Nhìn con lúc nào cũng cười tươi vui vẻ giống Mẹ thích quá đi chúc con một đời an yên!"...

Bé Harley nhà H'Hen Niê hiện tại 8 tháng tuổi, cao 73cm, đã có thể gọi "ba ba". Điều này từng khiến "mẹ Hen" buồn vì đã cố gắng dạy con nói "ma ma" nhưng không thành.

H'Hen Niê thừa nhận từ khi có con, cô đã gia nhập hội các bà mẹ "nghiện con". Nếu trước đây 100% thời gian dành cho công việc, thì nay cô ưu tiên chứng kiến từng giai đoạn phát triển của bé Harley. Những khoảnh khắc con khóc, cười hay tập ăn dặm tự chủ đều mang lại cho nàng hậu những cung bậc cảm xúc mới lạ.