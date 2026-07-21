Chiếc váy cưới đặc biệt Victoria Beckham thiết kế riêng tặng Mel C

Ở tuổi 52, thành viên nhóm Spice Girls rạng rỡ bước vào lễ đường trong thiết kế satin màu ngà của thương hiệu Victoria Beckham. Chiếc váy có phom dáng tối giản, phần lưng khoét sâu gợi cảm và được tô điểm bằng những chi tiết ren thủ công tinh xảo. Mel C cho biết cô đặc biệt yêu thích thiết kế này bởi vừa nữ tính, thanh lịch, vừa mang lại cảm giác thoải mái, đúng với phong cách của mình.

Mel C rạng rỡ trong chiếc váy cưới do Victoria Beckham thiết kế riêng cho cô. Ảnh: Vogue

Chia sẻ với Vogue, Mel C nói: "Victoria muốn chiếc váy mang đậm dấu ấn cá nhân của tôi. Cô ấy tìm được loại ren cổ tuyệt đẹp, rồi nhuộm từng chi tiết rất tinh tế để đạt đúng sắc độ mong muốn. Thiết kế tôn dáng, có phần lưng hở rất đẹp".

Để hoàn thiện chiếc váy, Victoria bổ sung phần đuôi váy mềm mại và sử dụng ren hoa Lyon của nhà sản xuất cao cấp Jean Bracq. Từng họa tiết được cắt thủ công, sắp đặt theo bố cục riêng rồi khâu tay lên nền lụa satin, tạo nên thiết kế độc bản.

Chiếc váy phong cách tối giản được Mel C đặc biệt yêu thích. Ảnh: Vogue

Cô dâu Mel C thử váy cưới. Ảnh: Vogue

Những buổi thử váy tại xưởng thiết kế của Victoria Beckham ở London cũng trở thành kỷ niệm đáng nhớ với Mel C và con gái Scarlett, 17 tuổi. "Victoria rất hào hứng khi được làm điều này cho tôi. Việc có cô ấy và Scarlett đồng hành trong suốt quá trình khiến mọi khoảnh khắc trở nên rất đặc biệt. Và tôi thực sự yêu những thiết kế của cô ấy", nữ ca sĩ bày tỏ.

Về phía Victoria Beckham, nhà thiết kế cho biết việc sáng tạo chiếc váy diễn ra rất tự nhiên vì gu thẩm mỹ của hai người có nhiều điểm tương đồng. "Melanie yêu thích sự tối giản và không muốn bất cứ điều gì quá cầu kỳ hay phức tạp. Điều đó hoàn toàn phù hợp với phong cách thiết kế của tôi", cô nói.

Victoria Beckham thiết kế váy cưới theo phong cách của Mel C. Ảnh: Goff/ Vogue

Trong ngày cưới, Mel C cầm bó hoa trắng đơn giản, tôn lên vẻ thanh lịch của chiếc váy. Chú rể Chris Dingwall diện suit đen kết hợp sơ mi trắng và nơ cổ truyền thống. Hôn lễ diễn ra đúng như mong muốn của cô dâu: nhẹ nhàng, thư thái, lãng mạn và tinh tế.

Trước buổi tiệc cưới tại Anh, Mel C và Chris Dingwall đã tổ chức lễ đăng ký kết hôn kín đáo tại Sydney, quê hương của chú rể ở Australia. Trong dịp này, ca sĩ mặc mẫu Lace Cami Dress của thương hiệu Victoria Beckham, đồng thời sử dụng chiếc váy như món đồ "something borrowed" (đi mượn) đem lại may mắn theo phong tục cưới truyền thống của phương Tây.

Victoria Beckham kể: "Một lần tôi đi ăn tối với Melanie và hỏi cô ấy dạo này thế nào. Cô ấy rất thản nhiên nói rằng hai ngày nữa sẽ bay sang Australia để kết hôn. Khi tôi hỏi sẽ mặc gì, Melanie cho biết đã đặt một chiếc váy của thương hiệu tôi nhưng nó không vừa và không kịp chỉnh sửa trước ngày lên đường. May mắn là tôi lại có đúng mẫu váy đó trong tủ đồ nên đã cho cô ấy mượn".

Mel C và người mẫu Chris Dingwall trong lễ cưới ở Anh hôm 18/7. Ảnh: Vogue

Mel C cho biết Lace Cami Dress là một trong nhiều thiết kế stylist chuẩn bị cho cô trước ngày cưới, nhưng ngay khi thử, cô biết đó là lựa chọn hoàn hảo. Sau khi Victoria chỉnh sửa cho vừa vặn, Mel C mang theo chiếc váy màu ngà đến Australia để làm lễ. "Chiếc váy của Victoria chính là món đồ may mắn của tôi. Điều đó thật đặc biệt, giống như cô ấy cũng hiện diện trong ngày cưới của tôi vậy", ca sĩ nói.

Victoria Beckham và Mel C là bạn thân hơn 30 năm, kể từ khi cùng gia nhập Spice Girls vào đầu thập niên 1990. Dù mỗi người theo đuổi con đường riêng sau khi nhóm nhạc ngừng hoạt động, họ vẫn duy trì tình bạn gắn bó. Victoria và Mel C cùng ba thành viên còn lại là Mel B, Geri Halliwell và Emma Bunton thỉnh thoảng hội ngộ trong những dịp đặc biệt, đồng thời luôn dành cho nhau sự ủng hộ trong công việc lẫn cuộc sống.