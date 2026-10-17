Cận nhan sắc tuổi đôi mươi của 25 cô gái vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam
Sau đêm Chung khảo, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào hành trình chinh phục vương miện với nhiều thử thách mới. Trong buổi catwalk trên cát, các cô gái khoe nhan sắc, thể hiện sự tự tin và quyết tâm cho chặng thi phía trước.
Từ 11/10, 25 cô gái bắt đầu vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Mở đầu chặng hành trình là thử thách ghi hình truyền hình thực tế, chọn ra đại diện danh hiệu đại sứ cuộc thi.
Sau đêm chung khảo toàn quốc tại Hải Phòng, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 công bố 25 thí sinh giành quyền bước tiếp vào vòng chung kết.
Theo Nguyễn Hồng Vĩnh - Đỗ Quyên ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/10/2026 07:31 AM (GMT+7)