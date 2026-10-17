Cận nhan sắc tuổi đôi mươi của 25 cô gái vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam

Tạ Thị Hoa (SBD 618) cho biết đây là lần đầu cô catwalk trên cát. Nền cát lún khiến thí sinh khó giữ thăng bằng, các bước đi cũng chưa đạt được độ uyển chuyển như mong muốn. Thử thách đòi hỏi cô làm quen và điều chỉnh cách di chuyển. Tương tự với Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (SBD 450), cô gặp một số khó khăn khi trình diễn trên cát. Tuy nhiên, người đẹp đến từ Huế nói cô thích thú với trải nghiệm mới lạ này.