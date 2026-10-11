Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương gây chú ý ở Hải Phòng

Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại quê nhà Hải Phòng tối 10/10. Đây là lần hiếm hoi Mai Phương xuất hiện trở lại trong các hoạt động giải trí. Những năm qua, cô công tác ở Cục Hải quan Hải Phòng, gần như hạn chế tham gia showbiz. Ở tuổi 38, Mai Phương giữ nét trẻ trung, đầy đặn, mặn mà.

Mai Phương bày tỏ niềm vui và tự hào khi cuộc thi lần đầu được tổ chức tại thành phố cảng Hải Phòng.

Năm 2002, Phạm Thị Mai Phương, sinh năm 1985, quê Hải Phòng giành vương miện Hoa hậu Việt Nam khi mới 17 tuổi, đang là học sinh chuyên Lý của THPT chuyên Trần Phú. Mai Phương cao 1.69m, số đo hình thể là 84-59-86 cm.

Năm 2026, Người đẹp dự chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, diễn ra tại quê nhà Hải Phòng. Ở tuổi 38, cô giữ nét trẻ trung, cuốn hút.

Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương, nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, cố vấn cuộc thi và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Với lần tái xuất này, người đẹp gốc Hải Phòng bày tỏ quan điểm về chất lượng thí sinh Hoa hậu hiện nay. Cô cho biết: "Hiện nay quan niệm về nhan sắc sắc đẹp cũng khác đi theo thời gian. Ngày xưa thì có thể cô gái thêu thùa may vá mềm mại mới là đẹp nhưng bây giờ các nữ vận động viên cũng mang một nét đẹp rất khỏe khoắn, bắt kịp cái xu hướng của thế giới. Một nhan sắc hiện đại hơn một chút, khỏe khoắn hơn một chút.

Tôi hi vọng càng nhiều "màu sắc" thì chúng ta sẽ thêm vào danh sách các Hoa hậu của chúng ta ngày càng phong phú. Không chỉ đi theo xu hướng thường thường mà sẽ có những cái điểm nhấn khác nhau của các thí sinh".

Hoa hậu Mai Phương cũng đồng thời nhắn nhủ các thí sinh năm nay: "Tôi luôn thích nhìn những vẻ đẹp mà chân thật. Tất cả những gì mà các bạn thí sinh đúc kết được từ quá trình học tập cũng như cách cư xử hàng ngày thì tôi mong rằng là các bạn hãy thể hiện đúng bản chất của mình, một sự chân thành".

Những năm qua, cô công tác ở Cục Hải quan Hải Phòng, ít tham gia các hoạt động giải trí.

Hoa hậu cho biết duy trì lối sống lạc quan, tích cực - yếu tố góp phần giúp cô có vẻ ngoài rạng rỡ. Ngoài ra, Mai Phương thấy mình may mắn khi được chồng yêu thương, hai con ngoan ngoãn.

Phạm Thị Mai Phương sinh năm 1985, quê Hải Phòng. Cô dự thi Hoa hậu Việt Nam 2002, giành ngôi vị cao nhất nhờ nhan sắc ngọt ngào, thành tích học tập ấn tượng. Thời điểm đăng quang, cô là học sinh lớp chuyên lý của Trường THPT Năng khiếu Trần Phú. Sau đó, người đẹp dự thi Hoa hậu Thế giới 2002, vào top 20 chung cuộc.

Người đẹp sau đó du học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Luton (Anh). Cô lập gia đình vào năm 2008, tổ chức hôn lễ kín đáo, sau đó lần lượt sinh hai con trai vào các năm 2009, 2012. Nhiều năm qua, Mai Phương rút khỏi showbiz và gắn bó công việc viên chức. Thỉnh thoảng cô dự sự kiện do đồng nghiệp thân thiết tổ chức hoặc tham gia hoạt động quảng bá vẻ đẹp, văn hóa quê hương.

Fan sắc đẹp thích thú chụp ảnh cùng Hoa hậu Mai Phương.