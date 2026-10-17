Thanh Thủy bị chê 'mặc như đi chợ' khi dự sự kiện

Hôm 16/10, Thanh Thủy tham dự event làm đẹp của Dior, cùng nhiều gương mặt đình đám showbiz như hoa hậu Kỳ Duyên, Đoàn Thiên Ân, Kim Tuyến, Đồng Ánh Quỳnh, Tam Triều Dâng...

Tại sự kiện, Miss International 2024 xuất hiện với diện mạo trẻ trung, tối giản. Cô để tóc thẳng, phối áo ba lỗ bên trong cardigan ren, đi cùng là quần jeans và túi xách kẹp nách. Lối ăn vận không cầu kỳ khiến Thanh Thủy gây bàn tán, khi xung quanh cô, các người đẹp khác hầu hết đều chọn những kiểu váy đi tiệc lộng lẫy.

Thanh Thủy diện đồ tối giản, khác biệt dàn mỹ nhân ăn vận lộng lẫy.

Trên TikTok và Threads, bộ trang phục của hoa hậu nhận nhiều ý kiến trái chiều. Hàng trăm bình luận cho rằng Thanh Thủy trông đơn giản quá mức, "lép vế" với các khách mời và chưa xứng tầm danh hiệu quốc tế.

"Tưởng đi cafe với bạn hay đang đi chợ thì chạy đến event"; "Cách ăn mặc quá an toàn, bạn còn không dùng thêm phụ kiện gì nên bị chìm nghỉm"; "Đi sự kiện mà sao mặc đồ lạ quá, đơn giản quá mức mà cũng không sang"; "Thấy các khách mời khác ai cũng mặc đồ lồng lộn lắm, nhìn Thủy tưởng người bình thường đi lạc vào"; "Phong cách này trông kiểu sinh viên bình dân, ở Việt Nam mình quen nhìn các celeb mặc đồ phải nổi bật rồi"..., một số khán giả bình luận.

Ngược lại, không ít ý kiến bênh vực Thanh Thủy, cho rằng trang phục của cô trông tối giản, dễ ứng dụng và đều là sản phẩm cao cấp của Dior. Cụ thể, người đẹp diện áo ba lỗ 31 triệu đồng cùng cardigan ren 66 triệu đồng. Quần jeans cô mặc có giá 51 triệu đồng và chiếc túi xách kẹp nách là dòng Promenade Mini Shopping Bag mới của hãng, giá 74 triệu đồng. "Trông đơn giản thế nhưng toàn đồ Dior đắt đỏ, đúng tinh thần sự kiện rồi đó"; "Ai chê chứ tôi thấy mặc đơn giản mà xinh, đâu phải lúc nào cũng cần lồng lộn"; "Thủy mặc cả cây đồ Dior trong khi hầu hết khách mời khác đều diện local brand, chứng tỏ đây là đồ hãng đưa riêng cho Thủy rồi"..., vài người hâm mộ nêu ý kiến.

Hoa hậu mặc nguyên set Thu Đông 2026 của Dior, gồm áo cargigan ren 66 triệu đồng và áo ba lỗ 31 triệu đồng.

Set đồ được cô hoàn thiện với quần jeans 51 triệu đồng và túi xách 74 triệu đồng.

Chia sẻ với Ngôi Sao, stylist Louis Huy Đặng - người phụ trách chuẩn bị trang phục cho Thanh Thủy và nhiều người đẹp khác trong event như Thiên Ân, Kỳ Duyên, cho rằng tranh cãi trong thời trang là chuyện bình thường vì phụ thuộc gu thẩm mỹ khác nhau. Theo anh, bộ cánh của Thanh Thủy được Dior khu vực lựa chọn với tất cả sản phẩm đều nằm trong bộ sưu tập mới nhất Thu Đông 2026 của nhà mốt Pháp. Ngoài Thanh Thủy, trong event chỉ có hai fashionista là Châu Bùi, Tú Hảo được nhận đãi ngộ này, còn các khách mời khác đều tự chuẩn bị trang phục.

Louis Huy Đặng cho biết, trang phục của Thanh Thủy phù hợp với tinh thần của sự kiện, đó là những cô gái thành thị có chút tiểu thư nhưng vẫn trẻ trung, hiện đại. Từ khi hoa hậu đăng quang đến nay, anh luôn là người chăm sóc diện mạo cho cô nên thường xuyên biến hóa nhiều phong cách cho cô, không để cô gắn liền với một hình ảnh an toàn nhất định.

Thanh Thủy sinh năm 2002, quê Đà Nẵng, cao 1,76 m. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, Miss International 2024 ở Nhật Bản. Cô được chuyên trang sắc đẹp Missosology bình chọn vào Top 10 Timeless Beauty 2024 (Nhan sắc vượt thời gian). Hiện người đẹp theo học hai trường gồm Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) và Đại học Greenwich Việt Nam.