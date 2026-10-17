Trước Nguyễn Thị Huyền, ai là hoa hậu Việt đầu tiên có học vị Tiến sĩ?

Ngày 13/10, Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Báo chí học, thu hút sự chú ý của công chúng.

Trước Nguyễn Thị Huyền, bà Công Thị Nghĩa - người được coi là hoa hậu đầu tiên của Việt Nam cũng có học vị Tiến sĩ Lịch sử.

Hoa hậu Công Thị Nghĩa - Thu Trang thời trẻ. (Ảnh: TLP)

Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam với hành trình đặc biệt

Hoa hậu Công Thị Nghĩa sinh ra trong một gia đình tiểu tư sản, người gốc làng hoa Ngọc Hà, Hà Nội. Năm bà 10 tuổi, cha bà được điều động vào Sài Gòn làm việc, bà và gia đình vào miền Nam và ở lại Sài Gòn.

Năm 1950, bà tham gia Việt Minh, làm điệp báo tại nội thành Sài Gòn, từng vào chiến khu. Thu Trang bị thực dân Pháp bắt vào khoảng tháng 7/1952, bị giam ở bốt Catinat - nay là trụ sở của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, sau đó bị chuyển qua Khám Lớn Sài Gòn - nay là Thư viện Tổng hợp TP.HCM.

Vào tháng 6/1953, luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã biện hộ và giải thoát cho Thu Trang, giúp bà giành lại cuộc sống tự do.

Ngày 20/2/1955, tại rạp Lido Chợ Lớn, Sài Gòn, một cuộc thi sắc đẹp dành cho các thí sinh khu vực phía Nam được tổ chức. Người giành ngôi vị cao nhất là Công Thị Nghĩa, cô gái sinh năm 1932, quê miền Bắc, theo gia đình di cư vào Sài Gòn sinh sống.

Ở thời điểm đăng quang, bà cao 1,61 m, nặng 53 kg, với số đo ba vòng 86-62-88 cm. Cuộc thi năm ấy cũng có những khác biệt đáng kể so với các đấu trường nhan sắc hiện đại, khi không có phần trình diễn áo tắm. Công Thị Nghĩa đăng quang vương miện Hoa hậu. Á hậu 1 thuộc về cô Nguyễn Thị Ninh, người Hà Nội di cư vào Nam và Á hậu 2 là cô Ngô Yên Thu, người Cần Thơ.

Sau khi đăng quang, Công Thị Nghĩa bước vào lĩnh vực điện ảnh với nghệ danh Thu Trang. Bà tham gia một số bộ phim, trong đó có Chúng tôi muốn sống và Lục Vân Tiên, tác phẩm do đạo diễn Tống Ngọc Hạp thực hiện.

Sau đó, Thu Trang làm báo, sáng tác văn chương và dần phát triển niềm đam mê nghiên cứu lịch sử. Những biến động của cuộc sống đã đưa bà đến một hành trình hoàn toàn khác, rời xa ánh đèn sân khấu để theo đuổi con đường học thuật.

Sau này, bà dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu chuyên ngành Lịch sử. (Ảnh: TLP)

Từ Sài Gòn đến giảng đường Sorbonne

Năm 1961, Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam nhận được lời mời sang Pháp tham gia ngành điện ảnh và quyết định chuyển đến đất nước này sinh sống. Tuy nhiên, tại Pháp, bà không đóng phim nữa mà quay lại với con đường tri thức. Bà thi Cao học chuyên ngành Lịch sử và Triết học thuộc trường Đại học Sorbonne. Bà phải vừa đi học vừa làm gia sư, thông dịch viên tiếng Anh để chi trả sinh hoạt phí cho hai mẹ con.

Bà đã bảo vệ luận án Tiến sĩ Sử học với đề tài "Những hoạt động của Phan Châu Trinh tại Pháp". Bà cũng là người viết cuốn "Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Pháp 1917 – 1923" (Cuốn sách này đã được in tại Việt Nam).

Bà cũng dành nhiều tâm huyết nghiên cứu về cuộc đời và hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm tháng ở Pháp. Công trình Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Pháp 1917-1923 của bà sau đó được xuất bản tại Việt Nam.

Ở tuổi xế chiều, bà được mời thỉnh giảng tại nhiều trường đại học Việt Nam. Vì nhiều lý do nên bà ít khi tiết lộ mình là Hoa hậu Thu Trang - Công Thị Nghĩa. Đồng nghiệp, sinh viên phần lớn chỉ biết bà như một vị Tiến sĩ ở Pháp.