Cách 'nữ hoàng thoát y' Dita Von Teese giữ vẻ gợi cảm ở tuổi 54

Dita Von Teese là một trong những gương mặt thu hút trên thảm đỏ Cannes năm nay. Cô dự buổi công chiếu phim Amarga Navidad tại Palais des Festivals hôm 19/5. Sự xuất hiện của nghệ sĩ burlesque bên cạnh nhiều ngôi sao như Helena Christensen, Brooks Nader được Page Six ghi nhận là một trong những khoảnh khắc thời trang đáng chú ý của sự kiện.

Dita Von Teese nổi bật trên thảm đỏ Cannes 2026. Ảnh: Page Six

Ở tuổi 54, Dita vẫn giữ hình ảnh quen thuộc: mái tóc đen uốn sóng, làn da sáng, đôi môi đỏ và phong thái đậm chất Hollywood cổ điển. Trong bối cảnh Cannes siết quy định trang phục từ năm 2025, hạn chế các thiết kế quá hở hoặc quá cồng kềnh, phong cách chỉn chu, gợi cảm nhưng tiết chế của Dita càng nổi bật.

Không chạy theo vẻ đẹp tự nhiên

Dita Von Teese nhiều lần nói không tin vào khái niệm đẹp tự nhiên theo nghĩa phải tối giản hay giấu đi sự chuẩn bị. Với cô, vẻ quyến rũ là một nghệ thuật có thể được tạo nên bằng trang điểm, trang phục, mái tóc và thái độ sống. Dita chia sẻ với Vogue, việc tạo ra sự lộng lẫy khác vẻ đẹp trời sinh, mỗi người có thể tự xây dựng hình ảnh mình muốn được nhìn thấy.

Quan điểm này giúp cô trở thành biểu tượng khác biệt trong làng giải trí. Dita không cố trẻ hóa bản thân bằng cách chạy theo xu hướng mới mà duy trì một hình ảnh nhất quán suốt nhiều thập kỷ. Môi đỏ, eyeliner sắc, tóc uốn kiểu thập niên 1940 và trang phục ôm dáng trở thành dấu ấn nhận diện của cô.

Chăm sóc da đều đặn, ưu tiên sự dịu nhẹ

Dù thường xuyên trang điểm đậm khi biểu diễn, Dita chú trọng làm sạch và dưỡng da. Trên The Cut, cô cho biết có làn da nhạy cảm, dễ dị ứng nên phải cẩn thận trong việc chọn mỹ phẩm. Sau các buổi diễn với lớp trang điểm sân khấu dày, cô luôn kỹ lưỡng ở bước rửa mặt và chăm sóc da.

Theo Into The Gloss, Dita có bác sĩ da liễu riêng nhưng không tìm đến những phương pháp quá mạnh. Cô đánh giá cao bác sĩ giúp tư vấn sản phẩm phù hợp, đặc biệt là kem dưỡng ẩm. Người đẹp từng dùng retinol nhẹ nhưng không sử dụng mỗi tối vì da nhạy cảm.

Cách chăm sóc da của Dita cho thấy nguyên tắc quan trọng ở tuổi ngoài 50 không phải dùng thật nhiều sản phẩm mà là hiểu làn da, duy trì thói quen cơ bản và tránh gây kích ứng. Với cô, một làn da khỏe là nền tảng để lớp trang điểm cổ điển trở nên hoàn hảo.

Dita Von Teese trong màn trình diễn burlesque đậm chất cổ điển, tôn vinh vẻ đẹp gợi cảm, lộng lẫy và đầy tính sân khấu. Ảnh: The Austrailian

Chống nắng và ngủ đúng tư thế

Dita xem chống nắng là một trong những thói quen quan trọng để giữ da trẻ lâu. Trong một cuộc trò chuyện trên podcast Dumb Blonde, cô từng nói điều mình ước được nhắc nhở sớm hơn là tầm quan trọng của kem chống nắng. Tia UV là một trong những yếu tố thúc đẩy lão hóa da, gây sạm, nám và nếp nhăn sớm.

Ngoài chống nắng, Dita còn từng nói có thói quen ngủ nằm ngửa để hạn chế nếp hằn do áp mặt vào gối trong thời gian dài. Đây không phải bí quyết phù hợp với tất cả mọi người nhưng phản ánh cách cô quan sát những chi tiết nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày và biến chúng thành một phần của quá trình làm đẹp.

Ăn uống lành mạnh, uống sinh tố xanh

Dita không xây dựng hình ảnh đẹp bằng việc kiêng khem cực đoan. Trong cuộc phỏng vấn với Vogue Anh, cô cho rằng vẻ đẹp đến từ sức khỏe, chế độ ăn và vận động, không chỉ từ mỹ phẩm. Cô từng nói mình uống sinh tố xanh mỗi ngày theo gợi ý từ cuốn The Beauty Detox Solution của chuyên gia dinh dưỡng Kimberly Snyder.

Sinh tố xanh thường gồm rau lá, trái cây và nước, giúp bổ sung chất xơ, vitamin, khoáng chất. Dù không phải "thần dược" làm đẹp, thói quen này hỗ trợ chế độ ăn cân bằng, có lợi cho tiêu hóa và làn da nếu được duy trì cùng lối sống lành mạnh.

Trang điểm là nghi thức tạo sự tự tin

Với Dita, trang điểm không phải cách che giấu tuổi tác mà là một nghi thức tạo sự tự tin. Cô nổi tiếng với son đỏ, lông mày sắc nét, đường eyeliner cổ điển và làn da được xử lý mịn màng. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, cô cho biết không thích các quy tắc làm đẹp áp đặt, chẳng hạn phụ nữ phải trang điểm nhẹ mới được xem là thanh lịch.

Vận động để giữ vóc dáng sân khấu

Là nghệ sĩ biểu diễn, Dita cần duy trì cơ thể linh hoạt và bền bỉ. Cô từng nhắc đến việc tập luyện như một phần của lối sống, không chỉ để giữ dáng mà còn để có sức khỏe cho công việc sân khấu. Ở tuổi ngoài 50, vận động đều đặn giúp duy trì khối cơ, tư thế và năng lượng. Đây cũng là yếu tố quan trọng tạo nên thần thái của Dita trên thảm đỏ: dáng đứng thẳng, cử chỉ chậm rãi, ánh nhìn tự tin và khả năng kiểm soát hình ảnh trước ống kính.

Trung thành với phong cách riêng

Điểm khiến Dita Von Teese khác biệt là cô không thay đổi bản thân theo từng trào lưu. Khi nhiều ngôi sao chọn phong cách tối giản, tự nhiên hoặc liên tục làm mới hình ảnh, Dita vẫn trung thành với vẻ đẹp cổ điển. Điều này không khiến cô lỗi thời, ngược lại giúp cô có dấu ấn bền vững.

Vẻ đẹp của Dita Von Teese đến từ sự kỷ luật, hiểu bản thân và khả năng biến làm đẹp thành phong cách sống. Ảnh: Instagram ditavonteese

Dita Von Teese tên thật là Heather Renée Sweet, sinh năm 1972 tại Mỹ. Cô là nghệ sĩ burlesque, người mẫu, diễn viên, nhà thiết kế và tác giả sách làm đẹp. Burlesque là nghệ thuật trình diễn gợi cảm mang tính sân khấu, chú trọng phong cách, thần thái và tính giải trí hơn là phô bày cơ thể. Dita được xem là biểu tượng của neo burlesque, góp phần đưa nghệ thuật trình diễn gợi cảm cổ điển trở lại văn hóa đại chúng. Cô nổi tiếng với phong cách Old Hollywood, tóc đen uốn sóng, môi đỏ, làn da trắng sứ và các màn trình diễn trong ly martini khổng lồ. Ngoài sân khấu, cô từng xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang lớn như Vogue, Elle, Vanity Fair.