Vũ nữ thoát y, cô bé đẹp nhất thế giới cùng đi thảm đỏ Cannes

Vũ nữ thoát y Dita Von Teese xuất hiện trong thiết kế hồng pastel của Tamara Ralph với lớp tulles, chi tiết nhung đen và đường cắt cổ áo vintage. Trang sức Chopard cùng son đỏ hoàn thiện tổng thể cổ điển quyến rũ.

Ở tuổi ngũ tuần, nữ vũ công người Mỹ vẫn duy trì sức hút với phong cách cổ điển, quyến rũ.

Trong khi đó, Thylane Blondeau - từng được mệnh danh là “cô bé đẹp nhất thế giới” - chọn phong cách tối giản, nhấn nhá bằng vòng tay vàng, khuyên vành tai hoa kim cương và loạt nhẫn ánh kim nổi bật.

Sinh năm 2001, Thylane Blondeau nổi tiếng từ nhỏ với danh xưng “cô bé đẹp nhất thế giới”, đồng thời là con gái của cựu cầu thủ Patrick Blondeau và MC kiêm nhà thiết kế Véronika Loubry. Cô bắt đầu làm mẫu từ năm 4 tuổi, trở thành người mẫu trẻ nhất xuất hiện trên Vogue Paris khi mới 10 tuổi. Sở hữu đôi mắt xanh đặc trưng cùng thần thái nổi bật, cô từng đứng đầu bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler năm 2018. Thylane hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Versace, Dolce&Gabbana hay L'Oréal Paris, phát triển thương hiệu thời trang và làm đẹp riêng.

Helena Christensen bất ngờ xuất hiện tại buổi công chiếu Amarga Navidad. Chỉ với vài bước trên thảm đỏ Cannes trong thiết kế ren xuyên thấu kết hợp nhung đen của Roberto Cavalli, siêu mẫu khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về mình.

​

Laila Hasanovic, bạn gái của tay vợt Jannik Sinner, chọn chiếc váy satin trắng với chi tiết cánh hoa organza trên phần ngực áo cùng dây chuyền kim cương. Thiết kế vốn khó mặc nhưng được cô xử lý đầy thanh lịch.

Trong khi phần lớn nam khách mời chọn các bộ suit đen quen thuộc, Pedro Almodóvar tạo điểm nhấn bằng sơ mi và cà vạt vàng chanh nổi bật. Mái tóc bạc cùng kính râm càng khiến diện mạo của đạo diễn khác biệt.

Coco Rocha cũng gây chú ý với bộ váy màu chocolate thiết kế cầu kỳ, kết hợp chân váy satin bóng, găng tay da đen, trang sức kim cương và kính râm vuông bản lớn.

Juliette Binoche khẳng định sức hút bằng bộ suit gồm áo khoác dài và quần palazzo rộng. Điểm nhấn nằm ở chiếc ghim cài áo đồng điệu với hàng cúc trắng.

Để ủng hộ người bạn thân Pedro Almodóvar, Rossy De Palma mang đến thảm đỏ Cannes với phiên bản mini dress của tuxedo Saint Laurent do Anthony Vaccarello thiết kế. Cô kết hợp cùng giày platform nhung, kính râm.

Aitana Sánchez-Gijón nổi bật trên thảm đỏ với chiếc váy đỏ, lựa chọn vốn khá mạo hiểm nhưng vẫn được cô xử lý tốt nhờ sandals bạc và khuyên tai kim cương.

Ngôi sao đang lên của điện ảnh Tây Ban Nha Victoria Luengo, góp mặt tại Cannes với hai bộ phim El Ser Querido và Amarga Navidad, chọn phong cách tối giản với váy dây mềm mại, tóc xõa kiểu Hollywood cổ điển cùng trang sức kim cương tinh tế.

Buổi ra mắt Minotaur của đạo diễn Andrey Zvyagintsev mở màn buổi chiều tại Cannes. Nữ diễn viên Iris Lebedeva xuất hiện như minh tinh trong chiếc váy đen dáng cột với phần chân váy tạo hình đôi cánh trắng và lưng trần gợi cảm.

Ảnh: Getty