'Hoa hậu tóc bạc' có phong cách trẻ như thanh niên ở tuổi 52

Trong cuộc thi Đại sứ Tóc bạc thanh lịch 2026 do Hiệp hội thiết kế mẫu và sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam cùng Viện nghiên cứu tóc bạc và chăm sóc da tổ chức, Đinh Thị Phương Thu (Thu Đinh, 52 tuổi, quê Quy Nhơn) giành danh hiệu cao nhất của nhóm 45-55 tuổi. Từ đây, chị được nhiều người gọi với danh xưng 'hoa hậu tóc bạc' của nhóm những chị em yêu thích để tóc bạc tự nhiên.

Không chỉ có mái tóc bạc bồng bềnh, Thu Đinh còn gây ấn tượng với nhan sắc và phong cách ăn mặc trẻ trung. Khi hình ảnh chị được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều khán giả nhận xét trông chị như thanh niên ở tuổi 52.

Thu Đinh cho biết trước đây chị thường tẩy tóc, nhuộm màu thời trang. Tuy nhiên từ cách đây bốn năm, chị quyết định để tóc bạc tự nhiên. 'Tôi giống mẹ có gen tóc bạc sớm, nhưng tôi xem đó là một món quà. Mỗi sáng soi gương, tôi thấy mình dịu dàng và bình an hơn', người đẹp Quy Nhơn nói.

Theo Thu Đinh, nhiều người quan niệm tuổi 50 là quá sớm để nuôi tóc bạc. Tuy nhiên chị cho rằng đó không phải là dấu hiệu của sự già đi, mà là biểu tượng của tự tin, sống thật với chính mình, bước vào một giai đoạn trưởng thành khác của cuộc đời.

Chị tin phong cách trẻ trung giúp chị thể hiện năng lượng sống. 'Tôi không cố trẻ hơn tuổi. Tôi chỉ đang sống đúng với năng lượng của mình', Thu Đinh nói.

Phong cách ăn mặc của 'hoa hậu tóc bạc' thay đổi đa dạng theo từng hoàn cảnh, sự kiện. Trong dịp sinh nhật năm ngoái, Thu Đinh được bạn bè khen 'như mới 25' khi mặc đầm cổ yếm tôn da trắng.

Ở đời thường, người đẹp 52 tuổi mix-match trang phục đa dạng, thể hiện sự cá tính.

Nhiều kiểu mốt của Gen Z được quý cô trung niên cập nhật, tạo nên diện mạo 'hack' tuổi. Dưới những bức hình của Thu Đinh, nhiều khán giả cho rằng khó đoán tuổi thật của chị.

Nhờ có vóc dáng mảnh mai, Thu Đinh thường xuyên diện áo tank top, quần jeans năng động, khoe khéo vòng eo thon.

Mái tóc bạc trở thành phụ kiện, điểm nhấn 'đắt giá' giúp diện mạo của người đẹp trung niên thêm thu hút. 'Tôi tin phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể đẹp theo cách mình muốn, miễn là họ tự tin', Thu Đinh nói.

Theo chị, bí quyết phối đồ cho tuổi trung niên quan trọng nhất là vừa vặn với cơ thể. 'Khi mình hiểu cơ thể và khí chất, việc ăn mặc sẽ trở nên rất tự nhiên', người đẹp nói. Chị thường chọn trang phục đơn giản, màu sắc trung tính, có điểm nhấn là phụ kiện.

Người đẹp tôn sắc vóc tuổi ngũ tuần với chiếc đầm lệch vai có điểm nhấn metallic khi đi ăn cưới.

Vào một số dịp, Thu Đinh không ngại những chiếc đầm gợi cảm vừa phải, có khoảng hở phù hợp với cơ thể.