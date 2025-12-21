Thói quen uống nước giúp Lâm Chí Linh giữ da mịn màng ở tuổi ngũ tuần

Ở tuổi 51 và trải qua một lần sinh nở, Lâm Chí Linh vẫn giữ được truyền thông gọi là "người đẹp số một Đài Loan". Thỉnh thoảng, cô khoe da mộc hoặc nhan sắc ít son phấn trên trang cá nhân, nhận nhiều lời khen từ đồng nghiệp và người hâm mộ.

Sắc vóc Lâm Chí Linh ở tuổi 51.

Theo Woman, bí quyết giữ gìn vẻ ngoài trẻ trung của Lâm Chí Linh không quá cầu kỳ, tập trung vào việc chăm sóc cơ thể từ trong ra ngoài. Người mẫu 7X không theo đuổi các chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, mà chú trọng đến ăn uống cân bằng và tránh những thói quen ăn uống không lành mạnh. Đối với Lâm Chí Linh, ăn uống đúng cách quan trọng hơn việc thoa các loại mỹ phẩm ngoài da.

Thức uống yêu thích của cô là trà táo đỏ kỷ tử, có tác dụng cải thiện làn da và tăng tuần hoàn máu. Táo đỏ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như bổ tỳ, tăng cường tuần hoàn máu và đẩy lùi lão hóa da. Loại trái cây được sấy khô này còn giàu vitamin C cùng hàng loạt các chất chống oxy hóa như flavonoid, polysaccharid và axit triterpenic, có lợi cho việc chống lại các gốc tự do trong cơ thể.

Cùng với táo đỏ, kỷ tử cũng tốt cho việc ngừa lão hóa da nhờ hàm lượng cao chất chống oxy hóa đồng thời còn có khả năng tăng sức đề kháng, giải độc gan, bổ thận. Thường xuyên uống trà kỷ tử có thể cải thiện hắc sắc tố trong da, từ đó giúp da khỏe đẹp, đều màu, hạn chế xuất hiện nám, tàn nhang.

Người đẹp khoe làn da ít son phấn mịn màng, gần như không có dấu hiệu của thời gian.

Bên cạnh trà táo đỏ kỷ tử, Lâm Chí Linh luôn đảm bảo uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày để duy trì độ ẩm cần thiết cho cơ thể cũng như hỗ trợ trao đổi chất. Cô tin rằng uống đủ nước sẽ giúp da rạng rỡ hơn và tránh được tình trạng sưng phù mặt. Thói quen tưởng chừng đơn giản này góp phần không nhỏ giúp nữ diễn viên duy trì vẻ ngoài trẻ trung qua nhiều năm.

Người đẹp cũng tránh các loại đồ uống có đá lạnh để giảm gánh nặng cho tỳ vị, giúp quá trình trao đổi chất diễn ra suôn sẻ và mang lại làn da rạng rỡ tự nhiên.

Lâm Chí Linh là người mẫu, diễn viên nổi tiếng Đài Loan. Cô có vẻ đẹp gợi cảm và thường xuyên lọt vào top bình chọn mỹ nhân đẹp nhất xứ Đài. Chí Linh tham gia một số phim như Đại chiến Xích Bích, Tây Du Ký 3, Thích Lăng... Cô được tốt nghiệp Đại học Toronto, Canada, tích cực hoạt động trong showbiz với vai trò người mẫu, diễn viên, nhà hoạt động từ thiện. Cô còn được truyền thông gọi bằng danh xưng "Người đẹp số một Đài Loan".

Lâm Chí Linh nổi tiếng với đôi chân dài 110 cm.

Lâm Chí Linh từng có thời gian dài yêu tài tử Ngôn Thừa Húc rồi chia tay. Chồng của Lâm Chí Linh tên Akira, người Nhật Bản, là ca sĩ thuộc nhóm Exile - nhóm nhạc 19 thành viên nổi tiếng tại Nhật Bản từ năm 2001. Cặp sao kết hôn vào năm 2019 tại Đài Loan, sau 8 năm quen nhau, có một bé trai.