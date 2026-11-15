Cách Jeon Ji Hyun giữ cơ bụng săn chắc ở tuổi 45

Jeon Ji Hyun tại sự kiện khai trương cửa hàng pop-up ANDAR IN MOTION ở khu Seongsu-dong, quận Seongdong, Seoul (Hàn Quốc), ngày 23/10. Ảnh: Newsen

Jeon Ji Hyun thường dành một tiếng mỗi sáng để tập luyện. Khi tập cùng huấn luyện viên, cô vẫn dành thêm thời gian tự tập, tổng cộng có thể lên đến hai tiếng. Cô thường dậy lúc 6h và tập luyện ngay sau đó, khi bụng rỗng. Hai bộ môn yêu thích của Jeon Ji Hyun là chạy bộ và boxing.

Nữ diễn viên cho biết nếu chỉ tập một loại hình vận động trong thời gian dài, cơ thể dễ có cảm giác chững lại khi đã quen với cường độ và động tác. Vì vậy, cô quyết định thử boxing và nhanh chóng yêu thích bộ môn này. Ban đầu, Jeon Ji Hyun cảm thấy kickboxing là bộ môn khá nặng. Những động tác đấm, đá liên tục khiến cơ thể phải vận động với cường độ cao, nhịp tim tăng nhanh và tiêu hao nhiều năng lượng.

Kickboxing huy động nhiều nhóm cơ cùng lúc, từ vai, cánh tay, lưng đến cơ bụng, hông và chân. Khi thực hiện động tác đấm, đá hoặc xoay người, nhóm cơ trung tâm (core) phải hoạt động để giữ thăng bằng, ổn định thân người và truyền lực giữa thân trên với thân dưới. Nhờ đó, bộ môn này vừa hỗ trợ cải thiện sức bền tim mạch, vừa giúp tăng khả năng phối hợp và sức mạnh cơ bắp. Việc thường xuyên vận động ở cường độ phù hợp cũng góp phần kiểm soát mỡ thừa, giúp các đường nét cơ thể rõ ràng hơn.

Jeon Ji Hyun giữ vòng eo nhỏ, phẳng, cơ bụng có độ nét nhẹ, phần hông cân đối và đôi chân dài, tỷ lệ cơ thể hài hòa, đường cong tự nhiên cùng bờ vai thon giúp cô trông khỏe khoắn, linh hoạt mà vẫn giữ được nét mềm mại, nữ tính. Ảnh: Andar

Bên cạnh các bộ môn yêu thích, Jeon Ji Hyun còn duy trì tập luyện với huấn luyện viên cá nhân. Đây là cách giúp cô có kế hoạch vận động bài bản, điều chỉnh cường độ và tập trung vào những mục tiêu thể chất cụ thể. Nữ diễn viên tập pilates ba buổi mỗi tuần, kết hợp một giờ cardio trước mỗi buổi tập.

Pilates chú trọng kiểm soát chuyển động, hơi thở và sự ổn định của cơ thể. Nhiều động tác yêu cầu người tập giữ thân người vững vàng, huy động cơ bụng sâu và cơ lưng để duy trì tư thế chính xác. Vì vậy, bộ môn này có thể hỗ trợ cải thiện sức mạnh vùng trung tâm, tư thế và khả năng kiểm soát cơ thể. Sự kết hợp giữa cardio, pilates và các bài tập sức mạnh giúp lịch trình vận động đa dạng hơn, thay vì chỉ tập trung vào việc đốt cháy calo.

Jeon Ji Hyun nói trước đây cô tập thể dục chủ yếu để giảm cân nhưng quan niệm này đã thay đổi theo tuổi tác. Hiện, cô tập luyện để duy trì sức khỏe và thể lực lâu dài. "Tôi nghĩ tập luyện là điều mình sẽ tiếp tục học hỏi suốt phần đời còn lại, bất kể đó là môn thể thao nào", cô cho biết trong chương trình của Hong Jin Kyung.

Ở tuổi 45, việc duy trì cơ bụng săn chắc không chỉ phụ thuộc vào các bài tập dành riêng cho vòng hai. Chạy bộ hỗ trợ sức khỏe tim mạch, kickboxing tăng cường vận động toàn thân, pilates cải thiện khả năng kiểm soát cơ trung tâm, trong khi tập sức mạnh giúp duy trì khối cơ. Các chuyên gia thể hình thường khuyến nghị kết hợp vận động tim mạch với tập sức mạnh, đồng thời duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng để kiểm soát tỷ lệ mỡ và bảo vệ khối cơ theo tuổi tác.

Jeon Ji Hyun được nhiều thương hiệu lớn lựa chọn làm gương mặt đại diện, xuất hiện trong những bộ ảnh quảng cáo và trang bìa tạp chí thời trang danh tiếng. Ảnh: Instagram giannajunpics

Jeon Ji Hyun sinh năm 1981, là diễn viên hàng đầu Hàn Quốc, nổi tiếng với vẻ đẹp thanh lịch, vóc dáng cao ráo và phong thái cuốn hút. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu năm 1997, sau đó vụt sáng nhờ bộ phim Cô nàng ngổ ngáo (2001). Nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu qua các tác phẩm như Vì sao đưa anh tới, Huyền thoại biển xanh, Đội quân siêu trộm và Ám sát. Cô kết hôn với doanh nhân Choi Joon Hyuk năm 2012, có hai con trai.