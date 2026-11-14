Đời thường của Hoa hậu Yến Trang, Á hậu Khánh Linh, Phương Nghi
Hoa hậu Yến Trang, Á hậu Trần Xuân Khánh Linh và Lê Phương Nghi gây chú ý khi xuất hiện với trang phục áo dài dạo bước quanh Hồ Gươm. Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ hiếm hoi giữa lịch trình media tour, ba người đẹp khám phá ẩm thực phố cổ.
Sáng 12/11, sau khi xuất hiện trong chương trình giao lưu với VTV, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 dành thời gian đi dạo quanh Hồ Gươm và khám phá ẩm thực phố cổ.
"Tranh thủ khoảng thời gian rảnh giữa lịch trình media tour, chúng tôi đi dạo Hồ Gươm. Là người con Hà Nội, tôi muốn đưa Khánh Linh, Phương Nghi thưởng thức những món ăn đặc sắc của phố cổ, đặc biệt là kem Tràng Tiền", Yến Trang chia sẻ.
Là người con đến từ TPHCM nhưng Khánh Linh đang theo học đại học ở Thủ đô nên có sự gắn bó nhất định với phong cảnh, con người, văn hóa nơi đây. "Hồ Gươm là một trong những địa điểm yêu thích của tôi khi ở Hà Nội. Tôi và bạn bè thường đến đây đi dạo, chụp ảnh", cô nói.
Nguyễn Yến Trang từng mong vào Top 3, Trần Xuân Khánh Linh đặt mục tiêu Top 5, còn Lê Phương Nghi dành nhiều tháng luyện kỹ năng trước khi dự thi Hoa...