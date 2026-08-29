Bộ sưu tập vòng cổ mini hơn 1 tỷ đồng của Hòa Minzy

Thời gian gần đây, nữ ca sĩ thường chọn trang sức cỡ nhỏ làm điểm nhấn khi xuất hiện tại sự kiện hoặc trong những chuyến du lịch.

Hồi giữa tháng 8, Hòa Minzy diện váy trắng dự sự kiện, phối cùng vòng cổ Mini Pop H Pendant của Hermes. Ảnh: Facebook Hòa Minzy

Thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu Pop H đặc trưng của nhà mốt Pháp, được thu nhỏ với mặt dây hình chữ H, hoàn thiện bằng kim loại mạ palladium. Theo hãng, sản phẩm có giá 550 USD, tương đương khoảng 14,4 triệu đồng. Ảnh: Hermes

Trước đó, nữ ca sĩ chọn vòng cổ Clair D Lune Necklace của Dior tham dự sự kiện thời trang tại TP HCM. Ảnh: Facebook Hòa Minzy

Mẫu dây chuyền kim loại mạ vàng với biểu tượng CD đính pha lê ở trung tâm. Thiết kế có giá 450 CHF, tương đương khoảng 15 triệu đồng. Ảnh: Dior

Bộ sưu tập của Hòa Minzy còn có các thiết kế của Van Cleef & Arpels. Đầu tháng 6, khi đi du lịch cùng chồng sắp cưới và con trai, cô diện váy hồng Baby Dress của Jubin Studio giá 2,8 triệu đồng. Ảnh: Facebook Hòa Minzy

Ca sĩ phối vòng Vintage Alhambra Pendant bằng vàng 18K, đính xà cừ tự nhiên. Theo thương hiệu, thiết kế có giá khoảng 120 triệu đồng. Ảnh: Van Cleef & Arpels

Một lần khác, Hòa Minzy diện trang phục đỏ khi đi chơi cùng bạn bè, kết hợp Vintage Alhambra Pendant bằng vàng 18K, đính đá carnelian. Ảnh: Facebook Hòa Minzy

Mẫu vòng thuộc bộ sưu tập Alhambra, biểu tượng đặc trưng của Van Cleef & Arpels, lấy cảm hứng từ hình cỏ bốn lá. Theo giá niêm yết của hãng, sản phẩm có giá 5,25 triệu won, tương đương khoảng 100 triệu đồng. Ảnh: Van Cleef & Arpels

Năm 2025, nữ ca sĩ diện váy đen cúp ngực dự sự kiện trao giải, kết hợp vòng Serpenti Viper Diamond Necklace. Ảnh: Facebook Hòa Minzy

Thiết kế bằng vàng, đính kim cương tổng trọng lượng 0,41 carat, có giá niêm yết 744,9 triệu đồng. Ảnh: Bvlgari

Ngoài ra, cô sở hữu mẫu Serpenti Viper khác bằng vàng hồng 18K, đính 43 viên kim cương với tổng trọng lượng 0,63 carat. Ảnh: Facebook Hòa Minzy

Thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh rắn cuộn đặc trưng của dòng Serpenti Viper, có giá 10.800 euro, tương đương khoảng 329 triệu đồng. Ảnh: Bvlgari

Hòa Minzy ưu tiên trang phục tối giản, tạo điểm nhấn bằng trang sức giúp tổng thể thêm ấn tượng.

Hòa Minzy sinh năm 1995, tên thật Nguyễn Thị Hòa, quê Bắc Ninh, từng giành quán quân Học viện Ngôi sao 2014. Cô có nhiều ca khúc được yêu thích như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân). Đầu năm 2024, Hòa Minzy lần đầu đoạt giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất tại Mai Vàng và được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến. Cùng năm, cô ra mắt MV Bắc Bling, trở thành bản hit lớn trong sự nghiệp.

Bạn trai cô - Văn Cương, cùng sinh năm 1995, là người dân tộc Sán Dìu. Anh hiện phục vụ trong quân đội, mang hàm đại úy và đóng quân ở Bắc Ninh. Ảnh: Facebook Hòa Minzy