Dâu hào môn Đỗ Thị Hà phối túi Hermes 600 triệu đồng với đủ kiểu đồ

Lần đầu Đỗ Thị Hà được trông thấy xách túi Hermes trong chuyến du lịch Hong Kong hồi tháng 5. Tác phẩm Kelly Sellier màu ngà được rao bán trên Madison Avenue Couture với mức giá từ 24.000 USD (hơn 600 triệu đồng).

Cùng tháng đó, chiếc túi theo chân người đẹp 24 tuổi tới Nhật Bản và được mix cùng trang phục trắng đồng điệu.

Đỗ Thị Hà thường áp dụng quy tắc phối đồ an toàn theo xu hướng monochrome, tạo nên tổng thể nữ tính và ứng dụng cao.

Ghé thăm Venice, Italy hồi tháng 9, Hoa hậu Việt Nam 2020 khoe bờ vai thon cùng xương quai xanh qua mẫu đầm quây ren lưới xếp tầng điệu đà, kết hợp Hermes Kelly đắt đỏ.

Đỗ Thị Hà tô điểm phong cách bằng kính râm bản lớn Louis Vuitton, đồng hồ Patek Philippe và mũ cói đậm tinh thần mùa hè.

Mỹ nhân Thanh Hóa chuyển sang hình ảnh năng động hơn với áo thun ôm kèm quần shorts tôn chân dài.

Tiếp tục hành trình khám phá châu Âu tại Milan, Đỗ Thị Hà dùng túi xách làm điểm nhấn nổi bật trên nền váy ngắn gam đen trẻ trung.

Bên cạnh Hermes Kelly xa xỉ, nhan sắc Gen Z còn sắm nhiều sản phẩm từ các nhà mốt cao cấp, trong đó có túi Chanel gần 200 triệu đồng.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô thi Miss World 2021 tại Puerto Rico, vào top 13 chung cuộc. Người đẹp đảm nhận vai trò giám khảo Miss World Vietnam 2023 và Hoa hậu Việt Nam 2024.

Ngày 16/10, Đỗ Thị Hà tổ chức lễ ăn hỏi với doanh nhân 31 tuổi Nguyễn Viết Vương - tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Hôn lễ dự kiến diễn ra vào tháng 10.