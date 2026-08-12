Bộ sưu tập túi hiệu của Lisa

Theo Vogue, Lisa là một trong những thần tượng Kpop chơi đồ hiệu có gu. Ngoài trang phục, tủ đồ của cô có bộ sưu tập túi xách đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Tháng 7, khi đi xem World Cup, cô gây chú ý với túi hình quả ớt của BODY giá 1.618 USD. Thiết kế có phần quai kim loại tạo hình chiếc dĩa uốn cong. Theo Elle, Lisa thích mẫu túi này nên sắm thêm phiên bản màu đen nạm đinh để thay đổi.

Cô còn sử dụng nhiều mẫu của Louis Vuitton, trong đó có chiếc Nano Speedy LV x TM giá 2.630 USD. Đây là bản làm lại của dòng họa tiết Monogram Multicolore từ thập niên 2000. Trên nền vải canvas trắng, các logo được biến tấu với 33 sắc màu rực rỡ, kết hợp quai xách bằng da thuộc Vachetta cao cấp và một chiếc nơ thắt ở phần quai cầm.

Mẫu 1969 biểu tượng của Rabanne với giá 1.850 USD cũng vào tầm ngắm của Lisa. Thiết kế được tạo nên từ những mảnh tròn kim loại và sợi xích tua rua, gợi phong cách boho.

Theo Vogue, Lisa cũng có nhiều mẫu túi của Celine, trong đó có chiếc màu vàng bằng da calfskin giá 2.800 USD.

Trong một lần đi nghỉ dưỡng, ca sĩ đeo túi hạt gỗ của Polène 500 USD, kết hợp váy đan móc và dép lê của Louis Vuitton.

Lisa còn chuộng một số mẫu của Loewe. Trong một lần đi biển, cô chọn túi cói của nhà mốt này.

Cô còn có chiếc Dice Pocket Penguins giá 1.100 USD. Thiết kế thuộc bộ sưu tập giới hạn của thương hiệu xa xỉ của Loewe hợp tác cùng xưởng gốm sứ Nhật Bản Suna Fujita.

Người đẹp tạo phong cách phóng khoáng với crop top, quần shorts, bốt da và túi mini 1DR XS Iconic đính đá của thương hiệu thời trang Italy Diesel.

Lisa phối đồ theo phong cách preppy với áo polo kẻ ngang, nhấn bằng túi mini đính nơ. Thiết kế nằm trong thuộc bộ sưu tập hợp tác của Loewe và Coperni, giá 1.350 USD.

Lisa thường ưu tiên các mẫu túi nhỏ trong đời thường lẫn sự kiện. Tủ đồ của cô còn có chiếc túi màu hồng cỡ nhỏ mang phong cách Pháp cổ điển của Destree.

Mẫu túi tre nổi tiếng một thời của Cult Gaia 398 USD được Lisa săn lùng. Cô phối phiên bản ánh kim cùng đầm đỏ trong dịp đón Giáng sinh.

Tại lễ hội Coachella 2025, Lisa diện áo khoác da và bốt cao, tạo điểm nhấn boho bằng túi Fendi tua rua xanh bạc hà 1.850 USD.

Lisa tên thật là Lalisa Manoban, sinh trưởng tại Thái Lan, ra mắt cùng nhóm Blackpink năm 2016. 10 năm qua, cô đạt nhiều thành tích trong âm nhạc và là nghệ sĩ châu Á có lượng người theo dõi nhiều nhất Instagram - 107 triệu người. Ngoài hoạt động cùng Blackpink, Lisa mở công ty riêng - LLOUD, đẩy mạnh sức ảnh hưởng ở lĩnh vực thời trang, điện ảnh, âm nhạc.