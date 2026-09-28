Biểu tượng nhan sắc lên tiếng về gương mặt biến dạng

Trang 163 đưa tin sau 22 năm rời khỏi giới giải trí, Vương Tổ Hiền lần đầu nhận lời mời tham gia chương trình giải trí. Cô giải thích nhiều thắc mắc của công chúng như lý do giải nghệ khi đang ở trên đỉnh cao danh tiếng, hay gương mặt biến dạng sau nhiều năm.

Vương Tổ Hiền chia sẻ thực tế không đụng chạm dao kéo. Nữ diễn viên chấp nhận việc già đi một cách tự nhiên, khẳng định cô không ngại ngoại hình không còn như xưa. Tuy nhiên, do Vương Tổ Hiền rời khỏi giới giải trí quá lâu, khán giả luôn nhớ tới hình ảnh thời trẻ nên không thể chấp nhận việc cô đã già đi và nhan sắc thay đổi.

"Tôi đã gần 60 tuổi rồi mà mọi người vẫn còn bàn tán về ngoại hình của tôi", Vương Tổ Hiền nói.

Vương Tổ Hiền chia sẻ cô đã 59 tuổi và rời khỏi giới giải trí hơn 20 năm, ngoại hình không còn là điều cô quan tâm.

Theo Vương Tổ Hiền, vai diễn Nhiếp Tiểu Thiến trong Thiến nữ u hồn đã để lại ký ức quá sâu đậm trong trí nhớ của khán giả. Sau đó, nữ diễn viên lại rời khỏi giới giải trí sớm, ở ẩn hàng thập kỷ, nên nhận thức của khán giả không theo kịp tuổi thật của cô.

"Ấn tượng của mọi người về tôi vẫn là hình ảnh trước khi tôi giải nghệ. Vì vậy mỗi khi tôi xuất hiện trước công chúng, mọi người dễ nghĩ: Cô ấy vẫn còn trẻ", cô thẳng thắn nói. Cuộc tranh luận không ngừng về ngoại hình của Vương Tổ Hiền là sự sai lệch và hiểu lầm về thời gian.

Vương Tổ Hiền khẳng định bất kỳ sự thay đổi nào về ngoại hình cũng chỉ đơn giản là quá trình lão hóa tự nhiên, cô không thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Trước đó, còn có thông tin Vương Tổ Hiền thay đổi gương mặt vì bị tai nạn giao thông.

Vương Tổ Hiền cho rằng việc khán giả dùng hình ảnh Nhiếp Tiểu Thiến 19 tuổi để đánh giá Vương Tổ Hiền 60 tuổi chính là một dạng chậm trễ về nhận thức thời gian.

Vương Tổ Hiền nhấn mạnh hình ảnh trẻ trung đã thuộc về quá khứ. Nữ diễn viên không có ý định ép buộc bản thân phải giữ mãi nét thanh xuân, cũng không muốn bị ràng buộc bởi hình ảnh trên màn ảnh của mình từ nhiều thập kỷ trước.

Sau lời giải thích của Vương Tổ Hiền, nhiều khán giả thừa nhận họ muốn giữ lại hình ảnh đẹp nhất của nữ diễn viên, vì vậy khó chấp nhận việc cô đã bước sang tuổi 60 và ngoại hình xuống dốc.

"Hình ảnh của cô ấy trong mắt tôi vẫn còn ở thời điểm cô ấy giải nghệ","Tuổi 19 chỉ là kỷ niệm của tuổi trẻ, không ai có thể mãi mãi 19 tuổi", "Thần tượng của tôi đã già đi, cô ấy chấp nhận điều đó, chỉ có tôi là không cam lòng vì cô ấy giải nghệ quá sớm", nhiều khán giả bày tỏ.

Vương Tổ Hiền sinh năm 1967 là nữ diễn viên, ca sĩ thành danh ở Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 1980 và 1990. Cô là một trong Tứ đại hoa đán của điện ảnh Hong Kong bên cạnh Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm, Chung Sở Hồng. Cô được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nhân châu Á" với vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ, ma mị, buồn man mác.

Vương Tổ Hiền nổi tiếng nhất với vai Nhiếp Tiểu Thiến trong bộ phim Thiến nữ u hồn đóng cùng tài tử Trương Quốc Vinh năm 1987. Sau đó, tên tuổi cô gắn liền với những vai diễn có hình tượng quyến rũ, ma mị như Âm Dương Pháp Vương, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Thanh Xà, Đông Tà Tây Độc, Thiên Địa Huyền Môn, Hồn Ma A Anh, Tiên trong tranh…

Nhiều khán giả khó chấp nhận biểu tượng nhan sắc nổi tiếng nhất Hong Kong một thời giờ đã già, ngoại hình xuống dốc.

Bộ phim cuối của Vương Tổ Hiền là Mỹ lệ Thượng Hải ra mắt vào năm 2004. Năm 2005, Vương Tổ Hiền tuyên bố giải nghệ và chuyển đến Canada định cư. Một lần nghỉ ngơi của Vương Tổ Hiền là hơn 20 năm. Hiện tại, nữ diễn viên mở một trung tâm chăm sóc sức khỏe bằng liệu pháp ngải cứu ở Vancouver, với phí dịch vụ khoảng 120 USD Canada mỗi giờ.

Vương Tổ Hiền cho biết cô sở hữu nhiều bất động sản, tiền tiêu cả đời không hết, vì vậy nữ diễn viên mở cửa hàng theo ý thích, không phải vì mưu sinh kiếm tiền trang trải cuộc sống.