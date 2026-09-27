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Bà xã Đoàn Văn Hậu bị chê 'mix đồ như 10 năm trước'

Sự kiện: Phong cách thời trang của SAO

Chọn trang phục đơn giản khi du lịch Nhật Bản, Doãn Hải My - bà xã Đoàn Văn Hậu - nhận nhiều bình luận chê phong cách, khuyên nên thuê stylist.

Bà xã Đoàn Văn Hậu bị chê &#39;mix đồ như 10 năm trước&#39; - 1

Doãn Hải My chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch Nhật Bản ngày đầu thu cùng ông xã Đoàn Văn Hậu. Trên đường phố, cô khoe chân dài cùng những kiểu trang phục năng động.

Bà xã Đoàn Văn Hậu bị chê &#39;mix đồ như 10 năm trước&#39; - 2

Set đồ phối áo và quần shorts cùng họa tiết khiến bà xã Đoàn Văn Hậu vướng tranh cãi. Dưới video có khoảng 1 triệu lượt xem của Doãn Hải My trên TikTok, nhiều khán giả cho rằng việc cô phối áo và quần hoa khiến bộ cánh trông rối mắt, lạc quẻ.

Bà xã Đoàn Văn Hậu bị chê &#39;mix đồ như 10 năm trước&#39; - 3

Chủ đề gu ăn mặc của Doãn Hải My sau đó tiếp tục được bàn luận trên Threads. Nhiều người còn khuyên cô 'nên thuê stylist' để cải thiện phong cách. 'Có chiều cao mà không biết tận dụng, phối đồ như 10 năm trước'; 'Gu mặc này có vẻ không hợp với My, trông già quá'; 'Bạn này rất đẹp nhưng không biết sao mặc đồ lên trông không được sang'..., một số khán giả bình luận.

Bà xã Đoàn Văn Hậu bị chê &#39;mix đồ như 10 năm trước&#39; - 4

Trong chuyến đi Nhật, bà mẹ một con chủ yếu diện quần shorts, áo thun ôm dáng tối giản và tiện dụng.

Bà xã Đoàn Văn Hậu bị chê &#39;mix đồ như 10 năm trước&#39; - 5

Cô thích mặc đồ của những thương hiệu tầm trung như Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger hay các hãng bình dân như Zara.

Bà xã Đoàn Văn Hậu bị chê &#39;mix đồ như 10 năm trước&#39; - 6

Một năm trở lại đây, người đẹp đặc biệt chuộng những thiết kế sơ mi đơn giản, kết hợp cùng quần suông linen của Polo Ralph Lauren.

Bà xã Đoàn Văn Hậu bị chê &#39;mix đồ như 10 năm trước&#39; - 7

Cách mặc này bị một số khán giả chê trông 'nhàm chán'. Ngược lại, hàng loạt người hâm mộ cũng bênh vực Doãn Hải My.

Bà xã Đoàn Văn Hậu bị chê &#39;mix đồ như 10 năm trước&#39; - 8

Nhiều người cho rằng sau khi sinh con, mỹ nhân 26 tuổi chuyển qua gu trưởng thành, basic hơn, thuận tiện trong việc mix-match. Lối ăn mặc của cô không cầu kỳ nhưng vẫn tôn vóc dáng.

'Mọi người có vấn đề gì với sở thích ăn mặc của người khác vậy? Tóc tai ăn mặc gọn gàng, đáp ứng cái cơ bản của con người được rồi, an toàn một màu thì cũng là một phong cách, sao phải thay đổi?'; 'Đi chơi bình thường thì mặc gọn gàng là được'; 'Thời trang đang quay lại, nên những món đồ My mặc cũng là xu hướng hợp thời rồi'; 'Gu người ta đơn giản mà sang, đâu phải cứ cầu kỳ váy vóc mới là đẹp'..., nhiều tài khoản bình luận.

Bà xã Đoàn Văn Hậu bị chê &#39;mix đồ như 10 năm trước&#39; - 9

Doãn Hải My diện áo len Ralph Lauren cùng quần jeans trắng đứng dáng, làm nổi bật chiều cao.

Bà xã Đoàn Văn Hậu bị chê &#39;mix đồ như 10 năm trước&#39; - 10

Doãn Hải My, sinh năm 2001, từng thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và vào top 10. Sau cuộc thi, cô hoạt động trong làng giải trí với vai trò người mẫu, KOLs. Người đẹp Hà thành có học lực tốt, đạt 7.5 IELTS và có thể giao tiếp bằng tiếng Trung.

Cô kết hôn với cầu thủ Đoàn Văn Hậu năm 2023, đón con trai đầu lòng một năm sau đó.

Bà xã Đoàn Văn Hậu mặc quần 20cm tôn chân dài nuột nà, mẹ vợ U50 đẹp không kém
Bà xã Đoàn Văn Hậu mặc quần 20cm tôn chân dài nuột nà, mẹ vợ U50 đẹp không kém

Bà xã Đoàn Văn Hậu chuộng diện quần 20cm khoe chân dài nuột nà.

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Theo Miu Miu ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/09/2026 13:35 PM (GMT+7)
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