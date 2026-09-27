5 thói quen giúp nữ doanh nhân U70 có tuổi sinh học 39

Nếu mọi kế hoạch diễn ra suôn sẻ, Liz Earle, chuyên gia chăm sóc sức khỏe, tác giả sách kiêm doanh nhân nổi tiếng người Anh, dường như vẫn chưa bước vào tuổi trung niên. Ở tuổi 63, mục tiêu "nói vui" của bà là sống tới 130 tuổi, con số vừa được bà nâng lên từ mốc 120. Tuy nhiên, xét việc cả hai người bà của Liz đều thọ trên trăm tuổi, cùng chỉ số tuổi sinh học hiện tại chỉ khoảng 39 (dựa trên xét nghiệm đo đạc các chỉ số tế bào như telomere, glycan và mức độ viêm), mục tiêu này hoàn toàn không xa rời thực tế.

Để đạt được kết quả hiện tại, bà mẹ 5 con đã trải qua một quá trình liên tục thử nghiệm và tự gọi mình là "chuột bạch chính hiệu" khi sẵn sàng áp dụng các giải pháp trường thọ thế hệ mới lẫn dành nhiều giờ nghiên cứu tài liệu y khoa. Dù vậy, phần lớn thói quen sinh hoạt của bà vẫn xoay quanh 5 nguyên tắc cốt lõi.

Liz Earle rạng rỡ trong bộ ảnh chụp cho bài phỏng vấn của Women's Health. Ảnh: David Venni

Nhịn ăn gián đoạn

Phương pháp chăm sóc sức khỏe đường ruột của Liz Earle trực diện và đơn giản. Bà đặc biệt coi trọng chế độ ăn lành mạnh khi nhấn mạnh "không giải pháp biohack nào có thể bù đắp cho một chế độ ăn kém chất lượng hay tình trạng căng thẳng kéo dài", đồng thời kiên trì thực hiện nhịn ăn gián đoạn. Mục tiêu của phương pháp này là giúp hệ vi sinh đường ruột được nghỉ ngơi qua đêm, vì vậy bà luôn hoàn thành bữa tối trước 21h và chỉ ăn trở lại vào muộn sáng hôm sau.

Bổ sung dưỡng chất có mục tiêu

Liz Earle luôn trung thành với nguyên tắc ưu tiên thực phẩm tự nhiên khi khẳng định "thực phẩm bổ sung chỉ đóng vai trò phụ trợ cho chế độ ăn - ngay cái tên đã nói lên điều đó", song bà thừa nhận quan điểm của mình đã cởi mở hơn theo thời gian. Hiện tại, bà kết hợp bổ sung vitamin D3 cùng K2, omega-3 và magie glycinate, đồng thời sử dụng thêm các hoạt chất chuyên biệt hỗ trợ trường thọ như urolithin A, spermidine và coenzyme Q10.

Duy trì tập luyện sức mạnh

Bà duy trì tập tạ 3 buổi mỗi tuần cùng huấn luyện viên cá nhân, người giúp bà nhận ra tầm quan trọng của các bài tập kháng lực đối với sức khỏe cơ và xương. Quá trình rèn luyện này mang lại những lợi ích vượt xa giá trị thể chất thuần túy.

"Khi thể chất khỏe mạnh, tinh thần tôi cũng trở nên vững vàng, kiên cường và mạnh mẽ hơn", bà nói. "Cảm giác bản thân không suy yếu chính là một sức mạnh thực sự và phụ nữ hoàn toàn xứng đáng trải nghiệm điều đó.

Liz Earle, chuyên gia chăm sóc sức khỏe, tác giả sách kiêm doanh nhân nổi tiếng người Anh. Ảnh: PA

Ưu tiên giấc ngủ sâu

Mục tiêu trọng tâm hiện tại của Liz Earle là tối đa hóa thời lượng ngủ sâu. Bên cạnh việc giữ phòng ngủ luôn mát mẻ và tối, bà nói không với đồ uống có cồn, đồng thời áp dụng các giải pháp hạn chế ánh sáng xanh như đeo kính bảo vệ mắt khi dùng điện thoại buổi tối và sử dụng bóng đèn sợi đốt cổ điển thay cho đèn LED nhằm tránh gây gián đoạn quá trình sản sinh melatonin.

Tiếp cận trường thọ theo hướng toàn diện

Liz Earle quan tâm đến các phương pháp tối ưu hóa sinh học (biohacking) từ sớm nhưng từng cảm thấy phụ nữ chưa nhận được sự quan tâm đúng mức trong lĩnh vực vốn do nam giới chiếm ưu thế này. Đây chính là lý do các nội dung trên nền tảng Liz Earle Wellbeing của bà tập trung tạo dựng không gian thảo luận về chủ đề trường thọ dành riêng cho phụ nữ trung niên.

Dù dành nhiều năm nghiên cứu tài liệu y khoa, thói quen sinh hoạt của bà vẫn duy trì các nguyên tắc đơn giản: ngắm nhìn bầu trời trước khi nhìn màn hình thiết bị điện tử, duy trì đời sống xã hội lành mạnh và ưu tiên các loại thực phẩm nguyên bản đa dạng màu sắc.

"Những hiệu quả lớn nhất lại đến từ những điều đơn giản nhất", bà khẳng định.