Bạn thân bà Becks hé lộ 'chìa khóa' duy trì sắc vóc không tốn đồng nào

Trong tập podcast Project Swagger phát sóng ngày 7/7, diễn viên người Mỹ Eva Longoria cho biết thường xuyên được hỏi về "bí quyết giữ gìn nhan sắc". Thay vì nhắc đến các liệu pháp làm đẹp đắt đỏ, ngôi sao phim Desperate Housewives nói chìa khóa nằm ở một thói quen rất đơn giản: ngủ đủ.

Diễn viên Eva Longoria

"Hãy đi ngủ. Hãy nhắm mắt và ngủ. Thật đáng kinh ngạc khi có quá nhiều người hiện nay không ngủ đủ. Hầu như phụ nữ nào tôi gặp cũng nói: 'Tôi vẫn sống tốt với 5 tiếng ngủ mỗi đêm'. Không đâu. Bạn chỉ nghĩ mình ổn thôi. Bạn có thể cố hoạt động với 5 tiếng ngủ, nhưng cơ thể không nên phải như vậy", Eva Longoria nói.

Eva cho rằng giấc ngủ chất lượng không chỉ giúp cơ thể phục hồi mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ cân bằng cảm xúc, từ đó thể hiện qua sắc mặt, sức khỏe làn da.

Dù Eva Longoria bị cho rằng có vẻ ngoài trẻ trung không chỉ đến từ giấc ngủ mà còn nhờ các phương pháp thẩm mỹ như Botox hay chất làm đầy, điều đó không đồng nghĩa lời khuyên của cô thiếu cơ sở khoa học.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe làn da và vóc dáng. Theo Học viện Y học Giấc ngủ Mỹ (American Academy of Sleep Medicine - AASM), ngủ đủ và ngủ chất lượng là nền tảng của sức khỏe, trong khi việc thường xuyên ngủ dưới 7 giờ mỗi đêm làm tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa, tiểu đường và nhiều bệnh mạn tính.

Thói quen tập thể dục thường xuyên cũng là một trong những yếu tố giúp Eva Longoria duy trì thân hình cân đối, làn da rạng rỡ và vẻ ngoài trẻ hơn tuổi ngũ tuần.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Clinical and Experimental Dermatology cũng cho thấy những người ngủ kém có nhiều dấu hiệu lão hóa da hơn, hàng rào bảo vệ da suy giảm và khả năng phục hồi sau các tác nhân gây hại từ môi trường chậm hơn so với nhóm ngủ đủ 7-9 giờ.

Trong khi đó, Học viện Da liễu Mỹ (AAD) nhận định thiếu ngủ dễ biểu hiện qua quầng thâm, da xỉn màu và gương mặt mệt mỏi, đồng thời nhấn mạnh chất lượng giấc ngủ là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lão hóa da.

Diễn viên Eva Longoria cùng NTK Victoria Beckham tại sự kiện ra mắt phim tài liệu năm ngoái.

Eva Longoria sinh năm 1975, là diễn viên Mỹ gốc Mexico, nổi tiếng với vai Grabrielle Solis trong series Những bà nội trợ kiểu Mỹ (2004-2012), từng nhận đề cử Quả cầu vàng mảng phim truyền hình vào năm 2006. Cô có bằng thạc sĩ chuyên ngành Chicano Studies (nghiên cứu về người Mỹ gốc Latin) vào tháng 5/2013 của đại học bang California. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô còn là người mẫu nổi tiếng. Tờ Maxim vinh danh diễn viên là Người phụ nữ của năm vào 2014. Tên của Eva Longoria xuất hiện trên Đại lộ danh vọng năm 2018 sau nhiều năm cống hiến cho nền giải trí Hollywood.

Cô cũng được biết đến là một trong những người bạn thân của NTK Victoria Beckham từ năm 2007. Eva Longoria còn là mẹ đỡ đầu của Harper Seven Beckham - con gái út nhà Beckham.