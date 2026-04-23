Nhan sắc 4 cô gái đóng phim về hoa hậu "Lời hứa đầu tiên"

Bộ phim truyền hình “Lời hứa đầu tiên” khai thác trực diện đời sống của các hoa hậu – một thế giới tưởng chừng chỉ có ánh hào quang. Trong phim, Trang Emma đảm nhận vai nữ chính Vi Minh - người đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu vì cộng đồng. Những ngày đầu đăng quang, Vi Minh gặp không ít khó khăn. Hành trình bước chân vào showbiz của Vi Minh không chỉ là con đường trải đầy ánh sáng, mà còn ẩn chứa vô số cạm bẫy, cám dỗ và những mối quan hệ phức tạp.

Trang Emma, tên thật là Huyền Trang, sinh năm 2000, từng tham gia các phim "Làng trong phố", "Những nẻo đường gần xa", "Không thời gian", "Không giới hạn"... Để hóa thân vào vai Vi Minh, Trang Emma đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ luyện tập hình thể, kỹ năng catwalk cho đến nghiên cứu tâm lý nhân vật.

Quỳnh Anh - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2024 vào vai Thanh Hương trong "Lời hứa đầu tiên". Thanh Hương là một cô gái xinh đẹp nhưng đầy tham vọng. Vai diễn này được xem là thử thách đáng chú ý, mở ra hướng đi mới cho người đẹp trong lĩnh vực diễn xuất.

Quỳnh Anh sinh năm 1999. Trước khi lấn sân sang diễn xuất, Quỳnh Anh là người mẫu nổi bật. Cô được nhiều người biết đến sau khi tham gia chương trình The Face Vietnam 2018. Năm 2021, Quỳnh Anh giành ngôi vị Quán quân của cuộc thi siêu mẫu quốc tế Supermodel Me (Siêu mẫu châu Á). Cô ghi dấu ấn khi giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2024.

Trong “Lời hứa đầu tiên”, Hương Liên vào vai Linh Anh, một gương mặt nổi bật sau cuộc thi sắc đẹp. Linh Anh cùng phe với Thanh Hương, thường xuyên mỉa mai, nói xấu Vi Minh.

Hương Liên, sinh năm 2003, được nhiều khán giả biết đến khi tham gia The Face Vietnam 2023. Người đẹp sở hữu gương mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ. Cô nổi tiếng qua vai trò người mẫu. Cuối năm 2025, Hương Liên lên xe hoa cùng ông xã Lê Minh Trung.

Trong "Lời hứa đầu tiên", Maya vào vai Quỳnh Mai, người có cá tính, sắc sảo, thực dụng. Cô không thích Vi Minh do ngoại hình, phong cách nhạt nhòa, luôn thiên vị Thanh Hương và Linh Anh.

Maya tên thật là Mai Thu Hường, sinh năm 1988, được khán giả biết với vai trò ca sĩ, diễn viên. Cô từng tham gia các phim điện ảnh "Scandal: Bí mật thảm đỏ", "Em là của em", "Vợ ba"... cùng nhiều phim truyền hình như "Trái đắng", "Gọi nắng", "Yêu lần nữa", "Mình yêu nhau bình yên thôi"... Mới đây, Maya góp mặt trong bộ phim truyền hình "Không giới hạn". Bên cạnh ca hát và diễn xuất, người đẹp hiện kinh doanh.