Á hậu Giang Thái áp lực khi thi Miss Grand Vietnam 2026

Ba năm sau khi giành ngôi á hậu 4 Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023, Giang Thái quyết định ghi danh Miss Grand Vietnam 2026 ở tuổi 29. Cô cho biết danh hiệu sắc đẹp mở ra nhiều cơ hội trong công việc, đồng thời mang đến những trải nghiệm quý giá trong cuộc sống. Tuy nhiên, nhan sắc 9X vẫn muốn thử thách bản thân ở sân chơi mới.

"Tôi từng tự hỏi liệu mình có nên tham gia thêm cuộc thi khác không. Sau vài năm nhìn lại, tôi nhận ra bản thân không muốn chỉ được nhớ đến bởi danh hiệu đã có", Giang Thái nói.

Theo người đẹp, việc từng đạt thành tích vừa là lợi thế, vừa tạo ra áp lực. Nếu như trước đây cô bước vào cuộc thi với tâm thế trải nghiệm, ở lần trở lại này, mọi nỗ lực đều dễ bị đặt lên bàn cân so sánh với kết quả trong quá khứ. Do vậy, thử thách lớn nhất với cô hiện tại không phải sự cạnh tranh với thí sinh khác mà là vượt qua chính mình.

Á hậu 4 Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 Giang Thái. Ảnh: NVCC

Giang Thái nhận định tuổi 29 có thể không là lợi thế ở một số sân chơi nhan sắc, nhưng bù lại cô có nhiều trải nghiệm sống hơn lần đầu dự thi. Sau thời gian hoạt động với vai trò MC song ngữ và nhà sáng tạo nội dung, người đẹp học được cách đối diện áp lực cũng như xây dựng hình ảnh theo hướng chuyên nghiệp hơn. Qua đó, cô tin mình đã thêm trưởng thành về tư duy lẫn kỹ năng.

Điều Giang Thái mong muốn khi tham gia Miss Grand Vietnam không chỉ là thứ hạng mới mà còn là cơ hội để khán giả nhìn thấy sự thay đổi của cô sau ba năm. "Tôi hiểu bản thân hơn và biết mình muốn gì. Điều đó giúp tôi tự tin khi bước vào cuộc thi lần này", cô bày tỏ.

Á hậu thừa nhận cô hy vọng được công chúng biết đến nhiều hơn. Tuy nhiên, điều cô hướng đến không phải sự nổi tiếng đơn thuần mà là sự ghi nhận với những nỗ lực và giá trị tích cực mình theo đuổi.

Ngoài ra, Giang Thái nói việc ghi danh Miss Grand Vietnam cũng là cách cô bước khỏi vùng an toàn sau nhiều năm làm nghề. Có thời điểm người đẹp cảm thấy hài lòng với những gì đang có. Tuy nhiên, mong muốn khám phá thêm khả năng của bản thân khiến cô quyết định trở lại đường đua sắc đẹp. "Tôi nhận ra nếu cứ ở mãi trong những điều quen thuộc, tôi sẽ không biết mình còn có thể đi xa đến đâu".

Không giống những năm đầu tham gia các sân chơi nhan sắc, Giang Thái cho biết cô hiện có cái nhìn nhẹ nhàng hơn về chuyện thắng thua. Với cô, kết quả chung cuộc quan trọng nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định giá trị của hành trình, bởi mỗi cuộc thi đều mang đến những bài học riêng và cơ hội để hoàn thiện bản thân. Nếu không đạt thành tích như kỳ vọng, người đẹp vẫn xem đây là trải nghiệm đáng giá của tuổi 29.

Hiện Giang Thái dành phần lớn thời gian cho việc tập luyện kỹ năng trình diễn, hoàn thiện hình thể và chuẩn bị các phần thi tại Miss Grand Vietnam 2026. "Tôi muốn bước vào cuộc thi với tâm thế nghiêm túc và nỗ lực hết mình để không phải tiếc nuối về sau", cô nói.

Giang Thái ghi danh Miss Grand Vietnam 2026 sau 3 năm giành danh hiệu á hậu 4 Hoa hậu Đại dương Việt Nam. Ảnh: NVCC

Giang Thái tên đầy đủ là Thái Đào Trúc Giang, sinh năm 1997. Cô hiện là MC song ngữ và nhà sáng tạo nội dung. Người đẹp từng vào top 10 Én vàng 2019, giành giải The Best Voice tại Gương mặt truyền hình 2022 trước khi đoạt danh hiệu á hậu 4 Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023.