5 bữa sáng giúp phụ nữ tuổi 40 ngăn mất cơ, giữ dáng

Sau tuổi 40, phụ nữ bắt đầu đối mặt rõ hơn với tình trạng giảm khối cơ do tuổi tác, thay đổi nội tiết, ít vận động hoặc ăn kiêng thiếu chất. Khối cơ giảm không chỉ khiến cơ thể kém săn chắc mà còn làm chậm chuyển hóa, tăng nguy cơ tích mỡ, đau mỏi và giảm sức bền.

Theo Harvard Health Publishing, protein đóng vai trò quan trọng trong duy trì khối cơ, nhưng hiệu quả tốt hơn khi được kết hợp với tập luyện sức mạnh. Một nghiên cứu được Harvard dẫn lại cũng cho thấy ăn protein rải đều trong ngày, thay vì dồn vào bữa tối, có thể giúp người lớn tuổi duy trì sức mạnh cơ tốt hơn.

Các chuyên gia của Mayo Clinic khuyến nghị mỗi bữa nên có khoảng 15-30 g protein, kết hợp cùng rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt, thay vì chỉ ăn riêng thực phẩm giàu đạm. Với người lớn tuổi hoặc người tập luyện sức mạnh, nhu cầu protein có thể cao hơn mức tối thiểu 0,8 g mỗi kg cân nặng mỗi ngày, tùy thể trạng và bệnh nền.

Dưới đây là 5 bữa sáng phù hợp khẩu vị người Việt, dễ chuẩn bị, giúp bổ sung protein, chất xơ và vi chất cần thiết cho phụ nữ ngoài 40.

Bún cá rau cần

Bún cá rau cần là món ăn sáng tốt cho phụ nữ tuổi 40.

Một tô bún cá với cá hấp hoặc cá chiên áp chảo ít dầu, rau cần, thì là, cà chua và lượng bún vừa phải là lựa chọn cân bằng cho buổi sáng. Cá cung cấp protein dễ tiêu, đồng thời có thêm iốt, vitamin nhóm B và chất béo tốt nếu dùng các loại cá béo như cá thu, cá hồi, cá nục.

Để món ăn hỗ trợ giữ cơ tốt hơn, nên ưu tiên nhiều cá hơn bún, thêm rau xanh và hạn chế nước dùng quá mặn. Một phần hợp lý có thể gồm 100-120 g cá, một nắm bún nhỏ, nhiều rau cần, cà chua và hành lá. Người cần kiểm soát cân nặng nên tránh ăn kèm quẩy hoặc topping chiên nhiều dầu.

Bữa sáng này phù hợp với phụ nữ ngoài 40 vì vừa có protein, vừa có tinh bột giúp duy trì năng lượng cho buổi sáng. Chất lỏng từ nước dùng cũng giúp dễ ăn hơn với người không có cảm giác thèm ăn vào sáng sớm.

Cháo yến mạch thịt bằm trứng

Yến mạch nấu cùng thịt nạc bằm, trứng gà, nấm và hành lá là phiên bản gần với cháo Việt nhưng giàu chất xơ hơn cháo gạo trắng. Yến mạch cung cấp carbohydrate hấp thu chậm và beta glucan, giúp no lâu. Thịt nạc và trứng bổ sung protein, sắt, kẽm và choline, những chất cần thiết cho cơ bắp, máu và hệ thần kinh.

Một bát cháo có thể nấu từ 30-40 g yến mạch cán dẹt, 50-70 g thịt nạc bằm, một quả trứng và nấm. Nếu muốn giảm cholesterol hoặc đang có bệnh lý tim mạch, có thể dùng một quả trứng nhỏ hoặc thay một phần bằng lòng trắng trứng, đồng thời hỏi ý kiến bác sĩ nếu cần chế độ ăn riêng.

Món này đặc biệt hợp với người hay đói nhanh sau bữa sáng. So với bánh ngọt, xôi nhiều mỡ hoặc cháo trắng ăn kèm ít đạm, cháo yến mạch thịt trứng giúp đường huyết ổn định hơn và giảm cảm giác thèm ăn vặt.

Bánh mì nguyên cám ốp la, ức gà xé và rau

Bánh mì kẹp ức gà là gợi ý cho người có nhu cầu giảm cân.

Bánh mì là món quen thuộc của người Việt nhưng để tốt cho cơ bắp và vóc dáng sau 40 tuổi, nên thay bánh mì trắng nhiều pate, bơ, chả mỡ bằng bánh mì nguyên cám hoặc bánh mì đen, ăn cùng trứng, ức gà xé, dưa leo, cà chua, rau xà lách.

Một khẩu phần có thể gồm một ổ bánh mì nhỏ hoặc hai lát bánh mì nguyên cám, một quả trứng, 50-70 g ức gà xé và nhiều rau. Nếu thích vị đậm đà, có thể thêm ít sốt sữa chua không đường, tiêu, mù tạt hoặc tương ớt ít đường thay cho mayonnaise béo.

Món này phù hợp với người bận rộn vì có thể chuẩn bị ức gà từ tối hôm trước. Protein từ trứng và thịt gà giúp cơ thể có nguyên liệu phục hồi cơ, trong khi bánh mì nguyên cám và rau cung cấp chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cảm giác no.

Phở gà nhiều thịt, ít bánh, thêm rau

Phở gà vẫn có thể là bữa sáng lành mạnh nếu điều chỉnh tỷ lệ nguyên liệu. Thay vì ăn nhiều bánh phở và ít thịt, phụ nữ ngoài 40 nên gọi hoặc chuẩn bị tô phở nhiều thịt gà bỏ da, thêm hành, rau thơm, giá, giảm bánh phở và hạn chế nước béo.

Thịt gà là nguồn protein nạc, dễ ăn, phù hợp với người không thích bữa sáng quá khô. Nước dùng nóng giúp món ăn dễ tiêu, nhất là vào buổi sáng. Tuy nhiên, người bị tăng huyết áp hoặc hay phù nề nên chú ý lượng muối trong nước dùng, không nên húp quá nhiều nước phở nếu quán nêm mặn.

Một tô phở gà cân bằng nên có khoảng 90-120 g thịt gà, lượng bánh phở vừa phải và nhiều rau thơm, giá. Có thể vắt thêm chanh, thêm ớt tươi nếu hợp khẩu vị nhưng nên hạn chế tương đen, tương ớt ngọt vì dễ làm tăng đường và natri.

Sữa chua Hy Lạp, chuối, hạt và khoai lang

Nếu muốn có bữa sáng nhẹ bụng mà no lâu, có thể chọn sữa chua Hy Lạp ăn kèm chuối, các loại hạt và nửa củ khoai lang.

Với người thích bữa sáng nhẹ, sữa chua Hy Lạp không đường ăn cùng chuối, khoai lang luộc và một ít hạt là lựa chọn nhanh gọn. Sữa chua Hy Lạp giàu protein hơn sữa chua thông thường, đồng thời cung cấp canxi và lợi khuẩn. Khoai lang bổ sung tinh bột tốt, kali và chất xơ. Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt chia hoặc mè đen cung cấp chất béo tốt và khoáng chất.

Một phần có thể gồm 150-200 g sữa chua Hy Lạp không đường, nửa quả chuối, một củ khoai lang nhỏ và một thìa hạt. Nếu không quen sữa chua Hy Lạp, có thể dùng sữa chua không đường thông thường nhưng nên thêm trứng luộc, đậu nành luộc hoặc một ly sữa đậu nành không đường để tăng protein.

Món này phù hợp với phụ nữ ngoài 40 đang muốn kiểm soát cân nặng vì ít dầu mỡ, dễ chuẩn bị, no vừa phải. Tuy nhiên, người có rối loạn đường huyết nên chọn chuối nhỏ, không thêm mật ong, granola ngọt hoặc trái cây sấy.

Lưu ý khi ăn sáng để giữ cơ sau 40 tuổi

Bữa sáng nên có đủ ba nhóm chính gồm protein, tinh bột chất lượng và rau quả. Protein có thể đến từ trứng, cá, thịt nạc, sữa chua Hy Lạp, đậu phụ, sữa đậu nành, đậu lăng hoặc các loại hạt. Tinh bột nên ưu tiên bún, phở, khoai, yến mạch, gạo lứt hoặc bánh mì nguyên cám với lượng vừa phải.

Phụ nữ ngoài 40 không nên chỉ uống cà phê thay bữa sáng, ăn bánh ngọt, xôi nhiều mỡ hoặc cháo trắng ít đạm trong thời gian dài. Những kiểu ăn này dễ làm nhanh đói, thiếu protein và không hỗ trợ duy trì khối cơ.

Ngoài ăn uống, cần kết hợp vận động kháng lực như squat, chống đẩy tường, tập tạ nhẹ, dây kháng lực hoặc leo cầu thang. Protein phát huy hiệu quả tốt hơn khi đi cùng tập luyện sức mạnh, vì cơ bắp cần cả nguyên liệu dinh dưỡng lẫn kích thích vận động để duy trì và phát triển.

Người có bệnh thận, gout, đái tháo đường, bệnh tim mạch hoặc đang điều trị nội tiết nên hỏi bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi tăng mạnh lượng protein. Với người khỏe mạnh, cách đơn giản nhất là bắt đầu từ bữa sáng: thêm một phần đạm chất lượng vào món ăn quen thuộc, giảm tinh bột tinh chế và tăng rau quả mỗi ngày.