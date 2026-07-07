6 bộ trang phục được sử dụng cực chất trong MV 'gái Nghệ' của Hương Tràm

Ngay từ khi ra mắt, MV "gái NGHỆ" của Hương Tràm đã thu hút nhiều sự chú ý không chỉ bởi âm nhạc mà còn ở phần trang phục. Từ chiếc áo đấu Sông Lam Nghệ An (SLNA) kết hợp cùng bốt da đỏ cao cổ, corset đính khảm xà cừ hạc vàng đến bộ đầm vảy cá xanh ánh bạc xuất hiện giữa bến thuyền, mỗi thiết kế đều góp phần kể câu chuyện về văn hóa xứ Nghệ bằng ngôn ngữ thời trang đương đại.

Hương Tràm diện trang phục lấy cảm hứng từ màu áo của đội bóng Sông Lam Nghệ An.

Stylist Nhật Thiện, người đứng sau toàn bộ phần phục trang của Hương Tràm cho biết, ngay từ giai đoạn phát triển ý tưởng, ê-kíp đã thống nhất không đi theo hướng phục dựng trang phục truyền thống, mà lựa chọn cách tiếp cận mới.

"Đây là một sản phẩm âm nhạc đương đại, vì vậy thời trang cũng cần mang tinh thần sáng tạo của hiện tại, đồng thời lấy văn hóa bản địa làm nền tảng", Nhật Thiện chia sẻ.

Theo stylist, thay vì tái hiện nguyên bản trang phục xứ Nghệ, ê-kíp tập trung giữ lại "DNA" của văn hóa thông qua phom dáng, chất liệu, kỹ thuật thủ công và các biểu tượng đặc trưng, sau đó chuyển hóa thành ngôn ngữ thiết kế hiện đại. Triết lý này được thể hiện xuyên suốt trong từng tạo hình của Hương Tràm.

Ở tạo hình mở đầu, nữ ca sĩ diện áo đấu Sông Lam Nghệ An. Theo Nhật Thiện, đây không chỉ là một món đồ thể thao mà còn là biểu tượng văn hóa đại chúng của xứ Nghệ, được đặt trong bối cảnh thời trang hiện đại nhằm tạo sự kết nối với khán giả trẻ.

Hương Tràm biến hóa phong cách trong MV.

Trang phục thứ hai mang hơi thở đô thị rõ nét hơn nhưng vẫn giữ mối liên kết với truyền thống thông qua họa tiết và chất liệu. Sự đối lập giữa yếu tố hiện đại và kỹ thuật thủ công cũng chính là tinh thần của concept "Mỹ học xóm nhà" mà ê-kíp theo đuổi.

Một trong những thiết kế được đầu tư nhiều công sức nhất là bộ corset đính khảm xà cừ hạc vàng. Nam stylist cho hay, việc đưa kỹ thuật khảm xà cừ truyền thống của miền Trung vào một thiết kế hiện đại là cách ê-kíp "chuyển ngữ" di sản, để văn hóa không chỉ tồn tại trong bảo tàng mà tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

Tiếp đó, bộ đầm lấy cảm hứng từ vùng sông nước gây ấn tượng với những chi tiết mô phỏng vảy cá xanh ánh bạc. Hình ảnh này xuất phát từ những chất liệu quen thuộc trong đời sống và văn hóa địa phương nhưng được chuyển hóa thành ngôn ngữ thiết kế thay vì sao chép nguyên bản.

Hương Tràm trong trang phục phá cách.

Tạo hình mang tính biểu tượng nhất xuất hiện khi Hương Tràm đứng giữa cánh đồng lúa trong một khung tranh gỗ. Đây là khoảnh khắc xóa nhòa ranh giới giữa di sản và đời sống, giữa không gian trưng bày và hiện thực.

Trong phân cảnh quay tại Chợ Vinh, nữ ca sĩ lựa chọn trang phục trắng tối giản để tạo điểm nhấn giữa không gian rực rỡ sắc màu. Sự tương phản này góp phần khắc họa hình ảnh "gái NGHỆ" theo đúng tinh thần mà ê-kíp mong muốn: dịu dàng nhưng mạnh mẽ, mềm mại nhưng giàu nội lực.

Mỗi trang phục đều phù hợp với khung cảnh xứ Nghệ của Hương Tràm.

Đặt trong bối cảnh Chợ Vinh, bộ trang phục không chỉ là lựa chọn về tạo hình mà còn trở thành một phần ngôn ngữ hình ảnh của MV, giúp những chất liệu quen thuộc của đời sống được nhìn nhận dưới góc nhìn nghệ thuật mới mẻ hơn.

Hương Tràm diện trang phục như mỹ nhân ngư.

Bên cạnh phần hình ảnh, gái NGHỆ cũng đánh dấu bước chuyển mới của Hương Tràm trong âm nhạc. Ca khúc theo đuổi tinh thần dân gian đương đại với bản phối kết hợp pop, electro và rock, hòa quyện cùng chất liệu ví, giặm. Tiết tấu dồn dập, âm thanh điện tử hiện đại tạo nên sự đối lập có chủ đích với phần ca từ đậm màu sắc dân ca.

Hương Tràm ở chợ Cửa Lò (Nghệ An).

Đây cũng là lần đầu tiên Hương Tràm khai thác trực diện bản sắc quê hương theo hướng thời trang, hài hước và đầy tự hào, khác biệt so với hình ảnh gắn liền với ballad hay dance trước đây. Sự thay đổi này không chỉ mở rộng màu sắc nghệ thuật của nữ ca sĩ mà còn đánh dấu một chương mới trong hành trình xây dựng hình ảnh của cô.