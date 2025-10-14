Cô gái kế nhiệm đương kim Hoa hậu Hoàn vũ

Người đẹp Monique Sonne đã được bổ nhiệm thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Đan Mạch. Cô trở thành người kế nhiệm của đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Victoria Kjær Theilvig. Monique Sonne cũng giành quyền đại diện Đan Mạch tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 11.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Đan Mạch năm nay 21 tuổi, là người mẫu. Cô thu hút với mái tóc vàng, đôi mắt xanh cuốn hút và thân hình thanh mảnh, quyến rũ.

Monique Sonne được nhận xét có vẻ đẹp cổ điển, thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ. Đây là nét đẹp thường thấy của các cô gái Đan Mạch ở đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ.

"Một thế hệ người đẹp Đan Mạch mới đã xuất hiện, táo bạo, thông minh và sẵn sàng chinh phục vũ trụ", ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Đan Mạch giới thiệu về Monique Sonne.

Nhan sắc của Monique Sonne nhanh chóng gây chú ý trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người nhận xét cô là ứng viên gây chú ý của khu vực châu Âu và mong chờ màn xuất hiện của người đẹp ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay.

Sau khi Victoria Kjær Theilvig đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2024, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Đan Mạch và tổ chức Miss Universe đã xảy ra mối bất hòa. Hiện bà Lisa Lents - Giám đốc quốc gia của Hoa hậu Hoàn vũ Đan Mạch đã từ chức. Bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ Đan Mạch hiện thuộc về doanh nhân Josh Yugen.

Ông Josh là người Philippines, hiện sống ở Dubai và đang nắm bản quyền gửi thí sinh thi Miss Universe của các quốc gia Bahrain, Pakistan, Ai Cập và giờ là Đan Mạch.

Victoria Kjær Theilvig đã có nhiệm kỳ thành công trong vai trò đương kim Hoa hậu Hoàn vũ. Cô làm nên lịch sử khi là người phụ nữ Đan Mạch đầu tiên giành được danh hiệu này. Gần một năm qua, Victoria đã đi công tác qua hơn 20 quốc gia, là một trong những Hoa hậu Hoàn vũ hoạt động năng nổ nhất trong những năm gần đây.

Monique Sonne được nhận xét có nhiều yếu tố để kế nhiệm đàn chị Victoria Kjær Theilvig tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Sau chiến thắng lịch sử năm 2024, fan sắc đẹp quê nhà kỳ vọng Monique Sonne tiếp tục mang về thành tích cao cho Đan Mạch.

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 dự kiến diễn ra ở Thái Lan vào tháng 11 với sự tham gia của khoảng 130 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, là một trong những kỳ thi có nhiều thí sinh nhất trong lịch sử.