Ngọc Hân: 'Tôi không ngại xin việc, bắt đầu lại ở tuổi U40'

Giữa tháng 8, Ngọc Hân nhận bằng thạc sĩ ngành Lý luận và lịch sử mỹ thuật ứng dụng tại Đại học Mỹ thuật - Công nghiệp Hà Nội. Mới đây, cô đăng lên trang cá nhân hình ảnh tự chuẩn bị hồ sơ xin việc và cho biết sắp trở thành giảng viên tại chính ngôi trường mình đã theo học đại học và cao học.

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010, Ngọc Hân hiện điều hành thương hiệu thời trang riêng và là mẹ của một con trai. Trò chuyện với Ngôi sao, cô kể về lý do chọn nghề giảng dạy và cảm giác bắt đầu lại ở tuổi U40.

- Ở tuổi U40, chị quyết định đi xin việc và bắt đầu một công việc hoàn toàn mới. Điều gì khiến chị đưa ra lựa chọn này?

- Từ khi bắt đầu học thạc sĩ, tôi đã nghĩ đến mục tiêu trở thành giảng viên. Vì vậy, tôi chủ động chuẩn bị bằng cách cùng lúc hoàn thành chương trình cao học, văn bằng hai tiếng Anh và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Tôi thấy nghề giáo rất hấp dẫn, khi được tiếp xúc với các bạn sinh viên trẻ, được ở trong môi trường luôn có sự trao đổi kiến thức và nguồn năng lượng mới. Sau nhiều năm làm thời trang, tôi cũng mong những kinh nghiệm thực tế mình tích lũy được có thể hữu ích với các thế hệ đàn em.

Còn một lý do rất cá nhân là ông nội tôi từng là nhà giáo ưu tú. Trước đây con cháu trong nhà không ai theo nghề này, nên tôi nghĩ chắc ông sẽ vui nếu biết cháu gái tiếp tục con đường giáo dục.

Hoa hậu Ngọc Hân.

- Cơ duyên nào đưa chị đến với công việc giảng viên của Đại học Mỹ thuật - Công nghiệp Hà Nội?

- Nhiều người cứ nghĩ tôi được các thầy cô trong trường hứa hẹn về cơ hội làm giảng viên chính thức từ khi học cao học, nhưng hoàn toàn không có chuyện đó. Mọi thứ đến khá tình cờ. Tôi nhận bằng thạc sĩ đúng lúc trường có chỉ tiêu tuyển dụng giảng viên, và mình đáp ứng đủ điều kiện ứng tuyển. Tôi hay nói vui đây là cơ hội "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Việc chuẩn bị từ trước có giá trị giúp mình nắm bắt những cơ hội bất ngờ đến.

Đây cũng là ngôi trường tôi gắn bó từ thời sinh viên, rồi quay lại học cao học, nên khi có cơ hội tiếp tục gắn bó ở một vai trò mới, tôi rất trân trọng.

- Lần đầu làm hồ sơ xin việc sau nhiều năm hoạt động showbiz, cảm xúc của chị như thế nào?

- Tôi từng làm việc ở các doanh nghiệp, trải qua nhiều vị trí khác nhau, nhưng đây đúng là lần đầu tiên tôi ngồi làm một bộ hồ sơ xin việc. Tôi vốn quen với môi trường tư nhân và công việc tương đối tự do, nên khi bước vào một môi trường có những quy chuẩn và cách vận hành khác, tôi thấy cái gì cũng mới và khá thú vị. Tôi đã có gần 20 năm hoạt động trong thời trang, nghệ thuật và showbiz, nhưng với nghề giáo thì mới chỉ chập chững những bước đầu tiên.

Có thể mọi người thấy hơi lạ khi một hoa hậu U40 lại hào hứng ngồi làm hồ sơ xin việc, nhưng tôi không ngại chuyện bắt đầu lại. Ngược lại, tôi thích cảm giác mình lại trở thành "người mới", có thứ để học và có một đích mới để cố gắng.

- Chị bắt nhịp với công việc mới như thế nào khi trở thành giảng viên?

- Hiện tại, tôi đang bắt đầu từ vai trò trợ giảng, lên lớp cùng các thầy cô, hỗ trợ sửa bài cho sinh viên và chia sẻ thêm những kiến thức từ trải nghiệm thực tế của mình. Mới khoảng một tuần thôi nhưng tôi thấy rất hứng khởi. Chương trình đào tạo hiện nay đã thay đổi khá nhiều so với thời tôi còn là sinh viên nên chính tôi cũng phải học lại rất nhiều thứ.

Có những nội dung tôi đặc biệt hào hứng như marketing thời trang, xây dựng hình ảnh cá nhân, makeup hay nhiếp ảnh. Đây đều là những thứ tôi đã va chạm rất nhiều trong công việc thực tế.

Ngọc Hân khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010.

- Danh hiệu hoa hậu và những năm hoạt động trong showbiz đem lại lợi thế gì cho chị khi làm giảng viên?

- Tôi nghĩ lợi thế lớn nhất của mình là đã được đứng ở khá nhiều vị trí khác nhau trong ngành thời trang. Danh hiệu hoa hậu cho tôi cơ hội được mặc, trình diễn và tiếp xúc với rất nhiều nhà thiết kế, sân khấu, ê-kíp. Nhưng ở một phía khác, tôi lại là nhà thiết kế, từng trực tiếp làm sản phẩm và đứng sau hậu trường.

Tôi hiểu một bộ trang phục từ lúc còn là ý tưởng, chọn chất liệu, dựng phom, hoàn thiện sản phẩm cho đến khi người mẫu mặc lên và bước ra sân khấu sẽ trải qua những công đoạn gì. Có những điều sách có thể dạy cho sinh viên về nguyên lý, còn tôi có thể kể thêm những câu chuyện thực tế với trải nghiệm từ chính bản thân mình.

Sau nhiều năm làm nghề, tôi cũng có một mạng lưới những anh chị, bạn bè đang làm trong thời trang, nhiếp ảnh, makeup, truyền thông, tổ chức sự kiện... Tôi muốn mời những người bạn rất giỏi trong nghề, chẳng hạn các chuyên gia makeup, nhiếp ảnh, đến workshop chia sẻ với sinh viên, hoặc đưa các bạn đến xưởng thời trang, hậu trường một show diễn thực tế để tận mắt xem sản phẩm được làm ra như thế nào. Nếu những mối quan hệ ấy có thể trở thành cơ hội thực tập cho sinh viên thì tôi rất sẵn lòng kết nối. Tôi muốn lớp học không chỉ có kiến thức trong giáo trình mà các bạn còn được thấy nghề nghiệp ngoài thực tế đang vận hành ra sao.

- Chị lên kế hoạch học tập, nghiên cứu như thế nào khi theo đuổi con đường giảng dạy?

- Tôi xác định nếu thực sự theo đuổi giảng dạy thì không thể nghĩ rằng có tấm bằng thạc sĩ là đủ. Tôi đã có kế hoạch tiếp tục học nghiên cứu sinh khi có chương trình đào tạo phù hợp. Bên cạnh đó, tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho nghiên cứu, viết bài khoa học và cập nhật kiến thức chuyên môn.

Tôi nghĩ nghề giáo có một điều rất hay là muốn dạy người khác thì bản thân mình buộc phải học liên tục. Sinh viên bây giờ rất nhanh, tiếp cận thông tin và xu hướng mới mỗi ngày. Nếu mình không cập nhật thì có khi trò còn biết trước cả cô.

Ở tuổi U40, bắt đầu công việc này lại khiến tôi cảm thấy mình trẻ hơn. Mỗi ngày được tiếp xúc với sinh viên, học từ các thầy cô và phát hiện thêm những thứ mình chưa biết, tôi thấy mình vẫn đang tiếp tục lớn lên trong nghề. Tôi rất thích cảm giác ấy.

Ông xã đưa con trai đến chúc mừng Ngọc Hân nhận bằng thạc sĩ tại trường Mỹ thuật - Công nghiệp Hà Nội hồi giữa tháng 8.

- Ông xã và gia đình phản ứng thế nào khi chị quyết định khởi đầu một con đường mới ở tuổi U40?

- Cả nhà đều rất vui, đặc biệt là chồng tôi. Anh làm trong môi trường nhà nước nên từ ngày tôi đi làm, anh cứ trêu: "Từ giờ vợ mình có cơ quan đoàn thể rồi nhé, không còn lông bông, vô tổ chức, vô kỷ luật nữa". Tôi cũng hay gọi chồng là "nhà đầu tư cho sự nghiệp học hành" của vợ. Anh ủng hộ tôi học thạc sĩ từ đầu. Đến khi tôi bắt đầu công việc mới, anh tặng ngay một chiếc laptop để soạn bài và giảng dạy. Anh còn nói sẽ tiếp tục tài trợ nếu tôi học tiếp lên nghiên cứu sinh vào năm sau.

Mẹ tôi cũng rất vui. Ngày tôi báo tin có cơ hội trở về trường làm việc, mẹ bảo vui đến mức không ngủ được. Ngày đầu tiên tôi đi dạy, mẹ dặn rất kỹ từ chuyện ăn mặc đến tác phong, bảo bây giờ làm cô giáo rồi thì phải giữ hình ảnh nghiêm túc trong môi trường sư phạm.

- Khi vừa đi làm, học tập, vừa chăm con nhỏ, chị sắp xếp cuộc sống gia đình thế nào?

- Thực ra từ lúc có Pi, tôi đã phải học cách sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của mình. Công việc giảng dạy có đặc thù là tôi không nhất thiết phải có mặt ở trường tất cả các ngày trong tuần, nên hiện tại vẫn có thể chủ động sắp xếp thời gian cho con và công việc riêng.

Nhưng nếu muốn vừa làm việc, vừa học tiếp, vừa dành đủ thời gian cho Pi thì chắc chắn phải bớt một số thứ khác. Thứ tôi cắt đầu tiên là những cuộc vui và tụ tập không thực sự cần thiết. Trước đây có giai đoạn cuối tuần nào hai vợ chồng cũng đi chơi golf, nhưng từ khi có Pi, gần như cả hai tự động bỏ hẳn thú vui đó vì cuối tuần chỉ muốn ở nhà chơi với con. Chúng tôi đề cao "thời gian chất lượng" ở bên con: khi ở cạnh nhau, cả hai dành trọn sự chú ý cho con thay vì chơi điện thoại hay làm việc riêng. Cả hai đều hiểu giai đoạn Pi còn bé như thế này sẽ trôi qua rất nhanh.

Tôi không nghĩ mình có thể làm hoàn hảo tất cả mọi thứ cùng một lúc. Tôi chỉ cố gắng ở mỗi giai đoạn biết điều gì quan trọng với mình để dành thời gian cho nó. Hiện tại, ba ưu tiên lớn nhất của tôi khá rõ ràng: gia đình, công việc và học tập.