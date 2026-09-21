Tuổi 32 của ca sĩ Thiều Bảo Trâm

Ca sĩ Thiều Bảo Trâm gây chú ý khi chào đón sinh nhật tuổi 32 bằng bộ ảnh xinh tươi ngọt ngào, tràn đầy năng lượng.

Loạt ảnh của nữ ca sĩ nhận được nhiều lời chúc mừng từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp và đông đảo người hâm mộ.

Thiều Bảo Trâm đánh dấu sự kiện đáng nhở ở tuổi 32 bằng hình ảnh trẻ trung, quyến rũ.

Nữ ca sĩ vui tươi rạng rỡ bên những bông hoa hồng thể hiện sự tinh nghịch của tuổi trẻ.

Trước đó, Thiều Bảo Trâm chính là cái tên khiến mạng xã hội “đứng ngồi không yên” với loạt ảnh thả dáng xuất sắc bên biển. Nữ ca sĩ khoe vóc dáng thon gọn, vòng eo nhỏ xíu cùng đôi chân dài nổi bật trong thiết kế bikini sọc ngang xinh xắn.

Bên cạnh body mướt mắt, làn da trắng mịn và rạng rỡ của mỹ nhân khiến dân tình khen ngợi không ngớt. Vòng eo nhỏ xíu, phần bụng phẳng lì cùng đường cong hông nhẹ tạo cảm giác cực kỳ cân đối và cuốn hút.

Ở loạt ảnh khác, Thiều Bảo Trâm khiến dân tình “đỏ mắt ghen tị” khi diện bikini trắng với áo khoác bên ngoài giúp tổng thể vừa nữ tính vừa tôn triệt để vóc dáng mềm mại của nữ ca sĩ.

Dịp hè năm nay, Thiều Bảo Trâm chia sẻ những loạt ảnh bikini trong các chuyến nghỉ dưỡng ở biển, trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Nữ ca sĩ lựa chọn bikini thiết kế hai mảnh giúp tôn lên vòng eo thon gọn, đôi chân dài và đường cong cơ thể.

Nữ ca sĩ lựa chọn bikini tông xanh pastel của người đẹp nhận về "mưa lời khen" bởi khuôn mặt xinh xắn, vóc dáng quyến rũ, ngày càng thăng hạng.

Thiều Bảo Trâm mới đây đã đánh dấu sự trở lại với MV "Thỏ săn mồi". Trong MV, nữ ca sĩ thể hiện vũ đạo khoe đường cong quyến rũ. Những năm gần đây, Thiều Bảo Trâm theo đuổi phong cách gợi cảm, táo bạo. Cô chăm diện những thiết kế xuyên thấu hoặc cắt xẻ để khoe triệt để lợi thế sắc vóc.

Thiều Bảo Trâm sinh năm 1994, gia nhập showbiz từ năm 2013. Cô là một trong những nghệ sĩ nổi bật của "Chị đẹp Đạp gió 2024", gây chú ý nhờ ngoại hình sáng và giọng hát tốt.

(Ảnh FB nhân vật)