5 phút thực hiện bài tập giãn cơ cải thiện vóc dáng

1. Lợi ích của bài tập giãn cơ tay chạm chân

Bài tập tay chạm chân hỗ trợ giãn cơ, tăng cường độ linh hoạt và cải thiện tư thế, giúp tăng độ linh hoạt, thư giãn nhóm cơ phía sau chân và hỗ trợ cải thiện tư thế vận động, giúp cải thiện vóc dáng trở nên mềm dẻo.

Tăng độ linh hoạt cho cơ chân và cột sống: Khi gập người về phía trước, nhóm cơ gân kheo ở mặt sau đùi, cơ bắp chân và vùng lưng dưới được kéo giãn.

Việc tập luyện đều đặn có thể giúp:

Giảm cảm giác căng cứng cơ.

Cải thiện độ dẻo dai.

Hỗ trợ vận động linh hoạt hơn.

Đây là bài tập thường được đưa vào phần khởi động hoặc thả lỏng sau tập luyện.

Hỗ trợ giảm mỏi sau khi ngồi lâu: Những người làm việc văn phòng ngồi nhiều, hoặc người làm việc với tư thế đứng nhiều; ít vận động thường gặp tình trạng căng cơ vùng lưng dưới và mặt sau chân. Động tác kéo giãn nhẹ nhàng có thể giúp cơ thể thư giãn và giảm cảm giác mỏi cơ tạm thời.

Bài tập tay chạm chân hỗ trợ cải thiện tư thế vận động, giúp cải thiện vóc dáng trở nên mềm dẻo.

Hỗ trợ tuần hoàn máu: Khi vận động cơ chân thường xuyên, lưu thông máu ở chi dưới có thể được cải thiện. Tuy nhiên, bài tập này không có tác dụng điều trị giãn tĩnh mạch chi dưới.

Góp phần cải thiện vóc dáng: Kéo giãn cơ giúp cơ thể vận động linh hoạt và cải thiện tư thế đứng, đi lại. Khi kết hợp cùng chế độ ăn lành mạnh và tập luyện đều đặn, bài tập có thể hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng và giúp đôi chân săn chắc hơn.

2. Hướng dẫn thực hiện đúng cách

Bước 1 - Tư thế chuẩn bị: Đứng thẳng trên mặt phẳng vững chắc, hai chân mở rộng bằng hông hoặc khép nhẹ tùy khả năng; giữ vai thả lỏng, hít sâu và giữ lưng ở tư thế tự nhiên.

Bước 2 - Gập người về phía trước: Từ từ thở ra và gập người từ khớp hông, không gù lưng quá mức; đưa hai tay hướng xuống sàn hoặc chạm vào cẳng chân, cổ chân tùy độ linh hoạt của cơ thể. Không cần cố ép tay chạm đất nếu cơ thể còn căng cứng. Người mới tập có thể hơi chùng gối để giảm áp lực lên vùng lưng dưới và gân kheo.

Bước 3 - Giữ tư thế: Giữ tư thế khoảng 15–30 giây, hít thở đều và cảm nhận sự kéo giãn nhẹ ở mặt sau chân. Không nên nín thở hoặc cố kéo quá mạnh gây đau.

Bước 4 - Trở về vị trí ban đầu: Hít vào, từ từ nâng người lên chậm rãi để tránh chóng mặt; có thể lặp lại động tác từ 2-4 lần tùy thể trạng.

3. Những lưu ý quan trọng khi tập

Không cố ép cơ thể quá mức: Độ linh hoạt cần được cải thiện từ từ theo thời gian, nếu cố giữ chân "thẳng tuyệt đối" hoặc ép gập sâu ngay từ đầu, điều này có thể làm tăng nguy cơ căng cơ hoặc đau lưng.

Người có bệnh lý cột sống cần thận trọng: Người bị thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa, chấn thương lưng hoặc tăng huyết áp nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi thực hiện các động tác gập sâu. Nếu xuất hiện đau nhói, chóng mặt hoặc tê chân, cần dừng tập ngay.

Thời điểm phù hợp để kéo giãn là:

Sau khi đi bộ nhẹ.

Sau buổi tập cardio.

Sau vận động thể chất.

Kéo giãn khi cơ còn lạnh có thể làm tăng nguy cơ căng cơ....

Bài tập tay chạm chân là động tác kéo giãn đơn giản giúp cải thiện độ linh hoạt, hỗ trợ thư giãn cơ và góp phần duy trì vóc dáng khỏe mạnh. Khi thực hiện đúng kỹ thuật và duy trì đều đặn, có thể giúp cơ thể vận động nhẹ nhàng, giảm cảm giác căng cứng sau thời gian dài ngồi hoặc đứng nhiều.