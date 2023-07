Một chiếc quần vừa vặn là như thế nào, các anh em phải biết để mặc đẹp

Quay trở lại những năm 1960 và 1970, những chiếc quần polyester bắt đầu trở nên khá bó sát và tôn lên vóc dáng của người đàn ông mặc chúng. Sau đó, vào những năm 1980, denim cũng ra đời. Chiếc quần jean của thời đại của những chiếc dây buộc tóc bó sát và vòng. Những năm 1990 mở ra một kỷ nguyên mới của những bộ quần áo rộng thùng thình hơn và tạo cảm giác thoải mái hơn cho toàn bộ trang phục, đặc biệt là quần.

Sau đó, vào khoảng thời gian chuyển giao thế kỷ, chúng ngày càng mỏng hơn cho đến khi chúng dường như được sơn lên cơ thể trong vài năm gần đây. Bây giờ, chúng ta đang chứng kiến ​​​​sự hồi sinh của sự phù hợp thoải mái. Bạn có thể bối rối khi theo dõi các xu hướng về cách quần nên vừa vặn nếu bạn không biết, nhưng hãy đọc những tổng kết dưới đây.

Có nhiều loại quần để xem xét hơn là quần jean đơn giản. Có quần chinos, quần âu, quần công sở, quần thể thao và quần vải dù. Loại cuối cùng đó có thể là một trò đùa, ít nhất là ngay bây giờ, năm sau… ai biết được điều gì sẽ quay trở lại trong thế giới thời trang. Tiếp tục đọc để tìm hiểu xem quần nam nên vừa vặn như thế nào.

Những điều cần lưu ý về chiếc quần vừa vặn nhất:

Đơn giản thường tốt hơn trong thế giới quần

Cho dù đó là quần jean hay quần chinos vừa vặn nhất của bạn từ một trong những thương hiệu yêu thích. Tất cả là về việc tìm kiếm sự phù hợp phù hợp với cơ thể của bạn, nhưng nói chung, quần của bạn không nên quá thùng thình và chúng không nên quá mỏng. Điều này khác với mọi người, nhưng hãy tránh quần ống rộng hoặc quần ống rộng. Quá mỏng hoặc quá thùng thình có nghĩa là bạn đang chạy theo xu hướng hơi quá sát và sẽ phải tiếp tục mua những món đồ mới.

Số lượng kích thước phù hợp

Khi mua quần, ngay cả khi bạn có đôi chân to hơn, dày hơn hoặc thân hình lực lưỡng hơn, hãy cố gắng bám sát nhất có thể với kích thước vòng eo phù hợp cũng như chiều dài đường may phù hợp của bạn. Đường may trong chạy từ đáy quần đến cuối ống chân: Bạn có thể xác định đường may trong của mình bằng cách đến tiệm may hoặc thậm chí là tiệm giặt khô hoặc chuyên gia sửa quần áo và đo đường may này hoặc nhờ người ở nhà giúp bạn. Sử dụng số đo sai và bạn sẽ kết thúc với chiếc quần quá ngắn hoặc quá chật. Hãy nhớ rằng: Chúng nên “vừa phải”, không quá chật hoặc quá rộng thùng thình.

Các loại quần khác nhau phù hợp theo cách khác nhau

Mặc dù điều quan trọng là phải ghi nhớ kích thước phù hợp của bạn khi mua bất kỳ chiếc quần nào, nhưng hãy nhớ rằng quần tây công sở, thường được làm từ vải len pha trộn, chẳng hạn như sẽ có phom dáng khác với quần jean. Quần tây của bạn nên được cắt gọn gàng, nhưng không mỏng như quần jean của bạn. Quần chinos, không có nếp gấp ở ống quần trước điển hình mà bạn thấy trên quần tây công sở, sẽ bắt chước độ vừa vặn của quần jean của bạn hơn. Hãy biết rằng quần jean ống đứng hoặc quần chinos trông rất hợp với hầu hết các chàng trai, nhưng những đường cắt mảnh hơn có xu hướng tôn dáng các quý ông cao hơn.

Tìm quần phù hợp với bạn

Trong thế giới quần nam, một số bước tiến quan trọng đã được thực hiện trong những năm gần đây. Ngày nay, các nhà bán lẻ cung cấp nhiều loại quần vừa vặn, từ dáng ôm đến dáng thẳng (và các biến thể khác nhau của mỗi loại). Ngoài ra còn có các thương hiệu lớn với kích thước mở rộng, và bạn cũng sẽ tìm thấy các công ty chuyên sản xuất quần tây nam vừa vặn với thể thao.

Có nhiều loại dành cho mọi cơ thể, nhưng một lần nữa, việc biết kích cỡ của bạn và mua sắm cho phù hợp luôn mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, hãy ghi nhớ; mỗi thương hiệu sử dụng một thước đo khác nhau. Và ý nghĩa của sự phù hợp hiện đại đối với một thương hiệu có nghĩa là sự phù hợp thông thường đối với một thương hiệu khác. Hãy chắc chắn rằng bạn đã nghiên cứu và thử chúng trong cửa hàng để biết mức độ phù hợp của bạn với từng thương hiệu hoặc tận dụng các hướng dẫn về kích thước được cung cấp trên hầu hết các trang web của họ.

Thoải mái là chìa khóa

Khi bạn tìm thấy chiếc quần vừa vặn, bạn biết đấy. Dây thắt lưng phải vừa khít nhưng không quá chật (một nguyên tắc nhỏ: Bạn có thể đặt một hoặc hai ngón tay thoải mái giữa eo và dây thắt lưng). Chiếc quần không được trượt xuống hoặc tuột khỏi vòng eo của bạn. Đường may bên trong phải có một “đường đứt” tương đối gọn gàng (hãy tìm những chiếc quần dài đến mũi giày của bạn mà không bị bó lại hoặc để lộ quá nhiều mắt cá chân). Và đũng quần và chỗ ngồi của quần của bạn không nên quá chật. Cách tốt nhất để tìm ra cách quần của bạn nên phù hợp là gì? Một vấn đề thử và sai và đôi khi là vấn đề thoải mái. Bạn cũng có thể ngồi và đứng thoải mái. Nếu cảm thấy tốt, hãy mặc chúng.

Biết các tình huống phong cách của bạn

Nếu bạn đang muốn mua nhiều quần cùng một lúc, hãy xem xét tần suất và tình huống bạn sẽ mặc những chiếc quần nói trên. Bạn có cần quần chinos co giãn cho văn phòng và đi chơi bình thường không? Hay bạn có thể cởi quần jean tại văn phòng và đi dạo quanh thị trấn vào những buổi hẹn hò hoặc với bạn bè? Luôn ghi nhớ các kịch bản phong cách được sử dụng nhiều nhất sẽ cho phép bạn lập kế hoạch phù hợp khi tìm quần nam vừa vặn.

Các loại quần cụ thể nên phù hợp như thế nào

Như đã nêu ở trên, những chiếc quần khác nhau sẽ có những kiểu vừa vặn khác nhau, trông đẹp và phù hợp nhất với bạn và tủ quần áo của bạn. Trước khi mua tất cả quần cùng loại, hãy cân nhắc loại quần và hoàn cảnh mà bạn có thể sẽ mặc chúng.

Quần jean

Những chiếc quần này sẽ phù hợp với nhiều kiểu dáng và kiểu dáng vì chúng có thể sẽ là những chiếc quần dễ bắt kịp xu hướng nhất trong ngày. Nếu bạn mua quần áo vừa vặn siêu mỏng hoặc quần áo vừa vặn cực kỳ thoải mái, bạn sẽ thấy mình mua đồ denim thường xuyên hơn mức bạn thực sự muốn. Do đó, điều quan trọng là phải giữ một bộ sưu tập denim cốt lõi ở giữa.

Đảm bảo rằng quần denim của bạn nằm ở nơi thoải mái - đôi khi đối với nam giới, chúng ta thích mặc chúng ở hông thay vì thắt lưng. Bạn sẽ muốn giữ cho chúng tương đối vừa vặn trên đùi và bắp chân trong khi hơi mở ra để cho phép chúng che phần trên của giày bốt Chelsea, giày bệt hoặc giày cao cổ khác. Chiếc váy denim tối màu của bạn phải vừa vặn với phần còn lại (gọn gàng trên hông của bạn hoặc ngay phía trên chúng và không quá nhiều ở mũi giày) vì bạn sẽ mặc chúng trong những tình huống trang nhã hơn với áo khoác thể thao của mình.

Quần chinos

Dưới đây là quy tắc ngón tay cái sẽ giúp bạn tìm ra sự khác biệt giữa quần chinos và quần công sở. Chắc chắn, bạn sẽ mặc những thứ này tại văn phòng với áo khoác thể thao và trong các tình huống kinh doanh thông thường; giống như quần váy của bạn. Nhưng chúng là một sự thay thế nâng cao cho quần jean của bạn, vì vậy chúng phải vừa vặn.

Có khả năng bạn sẽ mặc những thứ này với tất cả các loại giày thông thường giống như bốt và áo cổ cao, vì vậy hãy để cổ tay áo thoải mái hơn một chút để phù hợp.

Quần tây

Quần vest là duy nhất trong danh sách quần vì chúng không phải là món đồ đơn độc. Những chiếc quần này có một chiếc áo khoác phù hợp đi cùng và do đó chúng phải giữ được sự đồng nhất. Sự phù hợp về màu sắc, hoa văn và họa tiết là vô nghĩa nếu sự phù hợp hoàn toàn khác. Nếu áo khoác phù hợp là một bộ vừa vặn thoải mái, thì quần cũng cần phải phù hợp.

Cách mặc vest hoàn toàn là một chủ đề khác, nhưng tương tự như quần jean, bạn muốn giữ cho bộ đồ vừa vặn tránh xa một trong hai thái cực. Điều quan trọng hơn nữa đối với bộ com-lê là bạn muốn nó tồn tại lâu dài để không phải tiếp tục mua những bộ vest mới mỗi khi thế giới thời trang quyết định thay đổi quan điểm về những thứ trông đẹp và những thứ trông lố bịch. Vì vậy, chúng không nên quá mỏng và không quá thoải mái.

Quần công sở

Trong khi quần chinos được dùng để kết hợp với quần jean và tạo nên một bộ trang phục phù hợp với công sở, thì quần công sở được dùng để phối cùng bộ vest một chút và khiến nó trở nên thoải mái hơn cho các hoạt động sau giờ làm việc hoặc buổi gặp mặt cuối tuần. Bởi vì đôi khi bạn sẽ mặc những thứ này với áo khoác vest để mang lại cho tủ quần áo của bạn một chút linh hoạt, tốt nhất bạn nên giữ những bộ đồ vừa vặn này giống như quần âu của bạn để chúng có thể bổ sung khi cần thiết.

Mặc dù mỗi chiếc quần đều khác nhau (một cách tự nhiên), nhưng khi bạn tìm thấy chiếc quần mình yêu thích, chiếc quần trông đẹp và cảm thấy dễ chịu khi mặc, thì lời khuyên tốt nhất của chúng tôi là hãy dự trữ. Nó sẽ trở thành một quá trình dễ dàng khi bạn đi xa hơn trên hành trình phong cách của mình.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/mot-chiec-quan-vua-van-la-nhu-the-nao-cac-anh-em-phai-biet-de-mac-dep-179125.html