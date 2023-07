Phong cách trường học thanh lịch bất biến vượt thời gian

Phong cách preppy từ lâu đã gắn liền với cảm giác đẳng cấp, sang trọng và phù hợp với trang phục nam giới truyền thống. Dưới đây là những hướng dẫn bạn những yếu tố cần thiết để mặc quần áo theo phong cách preppy và giúp bạn có được vẻ ngoài tinh tế, lịch sự.

Từ những món đồ mang tính biểu tượng như áo blazer cổ điển và áo sơ mi Oxford sắc nét cho đến những họa tiết rực rỡ, màu sắc nhẹ nhàng và quần dài phù hợp, thời trang preppy mang đến nhiều lựa chọn để nâng tầm phong cách của bạn. Cho dù bạn đang nhắm đến một bộ trang phục lịch sự-giản dị cho một ngày tại văn phòng hay một bộ trang phục thoải mái nhưng vẫn hợp nhau cho bữa nửa buổi cuối tuần.

Chúng ta sẽ đi sâu vào các yếu tố chính của tủ quần áo preppy, bao gồm các mặt hàng chủ lực trong tủ quần áo, phụ kiện và kỹ thuật tạo kiểu. Và cùng khám phá cách dễ dàng kết hợp những món đồ cổ điển với những nét hiện đại, tạo ra một phong cách vừa vượt thời gian vừa hiện đại.

Chúng ta sẽ khám phá nghệ thuật xếp lớp và chỉ cho bạn cách kết hợp các họa tiết và màu sắc sao cho toát lên sự tự tin và tinh tế. Từ cà vạt sọc và áo len argyle cho đến giày đế xuồng và giày lười, chúng tôi sẽ giúp bạn khám phá thế giới thời trang preppy một cách dễ dàng.

Cho dù bạn là người mới bắt đầu làm quen với phong cách preppy hay đang tìm cách cải tiến tủ quần áo hiện có của mình, từ nguồn cảm hứng và các mẹo cần thiết để mặc trang phục preppy một cách tinh tế. Từ việc lựa chọn các loại vải phù hợp đến việc kết hợp các phụ kiện đặc trưng, ​​sẽ giúp bạn sắp xếp một tủ quần áo phản ánh phong cách cá nhân của bạn và thể hiện sự chú ý của bạn đến từng chi tiết.

Từ khuôn viên của các trường đại học Ivy League đến đường phố New England, hãy cùng khám phá những bí quyết để mặc quần áo theo phong cách preppy và nâng trò chơi may mặc của bạn lên một tầm cao mới.

Phong cách đàn ông Preppy bắt đầu từ đâu

Bản chất của phong cách preppy bắt nguồn từ đầu những năm 1900. Những sinh viên đại học Ivy League giàu có không ấn tượng với bộ trang phục chuyên nghiệp, ngột ngạt.

Họ đã phát hiện ra một sự thay thế phù hợp trong quần áo gắn liền với những sở thích của giới thượng lưu như chơi gôn, chèo thuyền và chèo thuyền. Chẳng mấy chốc, nó đã trở thành một phong cách ăn mặc cho mọi hoạt động của những chàng trai giàu có.

Phong cách Preppy là gì

Một sự chuẩn bị tốt sẽ cho bạn biết rằng đó là một cách tiếp cận phong cách hơn là một bộ quần áo theo quy định để mặc.

Theo nhà bình luận về trang phục nam Christian Chensvold, "một trong những ưu điểm chính của cách tiếp cận ăn mặc theo phong cách preppy là quan niệm về việc ăn mặc tương đối phù hợp với những bối cảnh bình thường và tương đối chỉn chu đối với những trang phục trang trọng". Về cơ bản là vậy.

Ý tưởng cơ bản là đối xử với các quy định về trang phục với sự bất kính. Không bao giờ ăn mặc quá diêm dúa, đồng thời tránh sự luộm thuộm bình thường vào phút cuối đã xác định các thông số mơ hồ của 'trang phục thông minh'. Kết quả lý tưởng là sự kết hợp giữa sự dễ dàng và gu thẩm mỹ tốt khiến bạn trông hài hòa mà không giống như bạn đang đổ mồ hôi hột trước gương.

Phong Cách Preppy

Những thương hiệu có một lịch sử uy tín trong việc sản xuất phong cách Ivy-League từ rất lâu rồi như: Ralph Lauren, J.Crew, Brooks Brother...

Vì vậy, biết bắt đầu từ đâu sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nó sẽ thu hẹp phạm vi lựa chọn trong một thị trường đông đúc và ngăn bạn phung phí vào những thương hiệu không coi trọng đặc tính preppy.

Đầu tư vào mặt hàng chủ lực chất lượng Preppy

Không có gì là bất khả xâm phạm trong phong cách preppy, nhưng việc đầu tư vào những mặt hàng chủ lực sẽ không khiến bạn lạc lối. Giao diện có một vài mục cơ bản đáng để đầu tư.

Những chiếc cúc áo, với nhiều màu sắc và hoa văn, là điểm cốt lõi của một tiết mục preppy đáng tin cậy. Bạn có thể mặc chúng với quần short, quần chinos, áo cộc tay hoặc không. Linh hoạt vô tận. Mua một vài chiếc Brooks Brothers là lựa chọn đúng đắn cho tủ đồ ít nhưng chất.

Giày đế xuồng & giày lười

Giày đế xuồng và giày lười mang lại sự thoải mái. Thật khó để trông xấu khi đi một đôi và bạn sẽ không bị phồng rộp chân trong quá trình này. Chúng hoạt động tốt với một bộ vest cũng như với quần chinos vào mùa hè. Thường không đi tất và luôn được làm bằng da bê cao cấp.

Sơ mi Polo Preppy

Polos không phải là tài sản độc quyền của phong cách preppy, nhưng chúng không còn xa nữa. Một chiếc áo polo tử tế là người gác cổng để có thể xác định trang phục thông minh. Nó phong cách hơn nhiều so với áo phông, nhưng ít liên kết trang trọng hơn so với áo sơ mi có cổ. Do đó, nó đã trở thành một tính năng lâu dài của các tín đồ phong cách Ivy League. Ralph Lauren dẫn đầu với áo polo.

Preppy Navy Blazer

Một chiếc áo khoác thể thao màu xanh hải quân với các nút vàng được chuẩn bị giống như một bức ảnh của cố tổng thống Mỹ John F Kennedy trên du thuyền. Một món đồ như vậy có thể làm nền tảng cho một tủ quần áo sang trọng vì nó có thể được mặc với bất kỳ thứ gì một cách hiệu quả: một phần của bộ vest đầy đủ, với quần soóc hoặc quần dài.

Quần chinos

Những người theo phong cách preppy có một chút coi thường hình thức, và việc thay quần âu bằng quần chinos là biểu hiện của sự coi thường thầm lặng này đối với việc ăn mặc quá lố. Kaki chinos với hải quân là một bộ quần áo preppy bền bỉ. Những lựa chọn táo bạo hơn như màu hồng cá hồi cũng không phải là hiếm đối với những người có phong cách đặc biệt.

Áo len chui đầu

Áo chui đầu và áo len dệt kim cổ tròn là lựa chọn phù hợp ngay lập tức cho phong cách thời trang bình thường, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn chỉ có thể mặc chúng bên ngoài môi trường làm việc của công ty. Những chiếc quần đan bằng dây cáp trông thật thông minh với quần chinos vào những ngày mùa thu mát mẻ hoặc bên dưới áo khoác vest để giữ ấm nhẹ nhàng trong những tháng lạnh hơn.

Cà vạt trong phong cách Preppy

Trong trường hợp một anh chàng phong trần đeo cà vạt, đây là lựa chọn đầu tiên và thường là cuối cùng của anh ta. Ban đầu là một phần của đồng phục đại học, chiếc cà vạt sọc đặc biệt là thứ mà hầu hết những người theo đuổi phong cách preppy thêm vào trang phục áo sơ mi trắng và áo sơ mi trắng.

Cà vạt dệt kim Preppy

Cà vạt dệt kim là một sự thay thế phổ biến. Chúng phù hợp khi cà vạt được yêu cầu để trang trọng hóa hoặc làm nổi bật màu sắc, nhưng khi cà vạt lụa thông thường hơi quá nhiều. Mặc với áo sơ mi buộc dây và cài cúc, quên áo khoác đi, để có một bộ trang phục bảnh bao mà không ảnh hưởng đến style "trang phục lịch sự".

Nơ Preppy

Theo tư thế bất cần của phong cách Ivy, nơ là một sự thay thế phổ biến cho cà vạt truyền thống. Có lẽ phổ biến hơn với một giáo sư hơn là một sinh viên, nhưng vẫn là một phần của phong cách này.

Đừng cố gắng quá sức khi theo đuổi phong cách preppy

Thật dễ dàng để có được sự nhiệt tình về một cái gì đó mà bạn thích. Nhưng sự mix match quá đà có thể phá hủy phong cách của bạn.

Không bao giờ mặc hoàn toàn Preppy Style

Không cần phải kết hợp mọi thứ cùng một lúc. Một chút preppy sẽ tốt hơn cả cây.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/phong-cach-truong-hoc-thanh-lich-bat-bien-v...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/phong-cach-truong-hoc-thanh-lich-bat-bien-vuot-thoi-gian-178926.html