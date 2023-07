Cách mặc các họa tiết thời trang nam sang chảnh nhất

Việc thành thạo nghệ thuật mặc đồ có in hình lớn có thể đưa trò chơi phong cách của bạn lên một tầm cao mới. Những hoa văn bắt mắt và màu sắc rực rỡ này có thể toát lên sự tự tin và cá tính riêng, khiến bạn nổi bật giữa đám đông.

Trong bài viết này, bạn sẽ được hướng dẫn cách mix đồ đúng, cung cấp cho bạn những mẹo cần thiết về cách mặc áo sơ mi và họa tiết to một cách cầu kỳ. Từ những chiếc áo sơ mi Hawaii nhiệt đới cho đến những hình in động vật táo bạo, đây là cách phối những món đồ nổi bật này mà vẫn giữ được vẻ ngoài phong cách và cân đối.

Chúng ta sẽ khám phá các cách kết hợp trang phục khác nhau, thảo luận về cách kết hợp các họa tiết in nổi với các họa tiết cơ bản trung tính để tạo nên một bộ trang phục thống nhất.

Bằng cách làm theo lời khuyên của chuyên gia, bạn sẽ học cách tự tin kết hợp áo sơ mi và họa tiết to vào trang phục hàng ngày của mình, cho dù đó là dịp bình thường, tiệc tùng hay thậm chí là công sở. Chúng tôi sẽ giúp bạn vượt qua ranh giới mong manh giữa xu hướng thời trang và thảm họa thời trang, đảm bảo bạn để lại ấn tượng lâu dài.

Vì vậy, nếu bạn đã sẵn sàng giải phóng phong cách thời trang bên trong của mình và đón nhận thế giới của những bản in táo bạo, thì hãy không sợ hãi với các lựa chọn tủ quần áo của bạn và thu hút sự chú ý ở bất cứ đâu bạn đến. Hãy cùng khám phá cách mặc áo sơ mi và họa tiết to như một người sành phong cách đích thực.

Paisley

Mặc dù ban đầu được nhập khẩu từ Trung Á vào thế kỷ 18, bản in này lấy tên từ thị trấn Paisley, Scotland. Trong thời kỳ này, những người thợ dệt địa phương đã sản xuất những chiếc khăn choàng có hoa văn mà họ quan sát được đến từ Ấn Độ và Ba Tư. Đó là họa tiết hạt đậu hình giọt nước hoặc cuộn tròn mà bạn thấy trên những chiếc cà vạt cổ điển kiểu cũ và tại các cửa hàng bán thảm Ba Tư.

Séc Hoàng tử xứ Wales

Mẫu phổ biến này bao gồm sọc ca rô glen, séc glenurquhart và séc Prince of Wales. Dù bạn gọi nó là gì, nó thường được liên kết với những nam nhân thuộc hoàng gia Edward VIII có năng khiếu ăn mặc, ngang tàng, người đã quảng bá hình mẫu khi còn là một hoàng tử trẻ (mặc dù nhiều người nói rằng đó là nơi tài năng của anh ấy kết thúc). Tuy nhiên, anh ta chắc chắn không phải là người đầu tiên sử dụng nó, hoàng gia hay cách khác. Séc Prince of Wales gây chú ý nhờ sự kết hợp của hai séc sáng và hai séc tối với các sọc xen kẽ, cắt nhau để tạo ra một hoa văn không đều nhưng đặc biệt.

Gingham

Mặc dù trên danh nghĩa nó thuộc về đại gia đình họa tiết kẻ caro, nhưng gingham thực sự bắt nguồn từ từ genggang trong tiếng Mã Lai, có nghĩa là 'sọc'. Ngày nay, áo sơ mi gingham là một đặc điểm có mặt khắp nơi trong tủ quần áo và sàn cửa hàng. Đôi khi bị chê bai là khăn trải bàn, họa tiết gingham gần như là "nước sốt cà chua" độc đáo của trang phục nam.

Sọc cửa sổ

Phổ biến trên com lê, áo khoác ngoài và áo sơ mi, kẻ caro ô cửa sổ có thể phân biệt được với những người anh em glenurquhart của nó đơn giản vì nó có một đường kẻ ô vuông đơn lẻ có hoa văn đồng đều trên vải. Một lần nữa, Edward VIII bảnh bao – lúc bấy giờ là Công tước xứ Windsor – lại yêu thích họa tiết này trên áo khoác của mình. Tuy nhiên, anh ấy là một người bạn tốt, và bản in này đã được yêu thích một số trong thế kỷ 20. Nó đã tạo ra một chút hồi sinh, đặc biệt là trên những chiếc áo cộc tay và áo khoác thể thao.

Sọc

Không ai thực sự đồng ý về cách kẻ sọc xuất hiện trong tủ quần áo của nam giới. Một số người cho rằng họa tiết này đã bị ăn cắp một cách tham lam từ trang phục thể thao lịch sử. Những người khác cho rằng các chủ ngân hàng người Anh là tổ tiên của phong cách này. Ai biết. Ngày nay, các họa tiết kẻ sọc nổi tiếng gắn liền với các băng đảng xã hội đen, những kẻ lừa đảo ở Phố Wall và những kẻ bắt chước khác nhau của chúng. Họ cũng có mối liên hệ chặt chẽ (và ít thụt rửa hơn) với chèo thuyền và các môn thể thao khác. Sọc ghim mỏng hơn sọc phấn, mặc dù cả hai đều phổ biến trong trang phục công sở. Sọc Bengal là một đặc điểm phổ biến trên áo sơ mi của nam giới – hãy nghĩ đến chiếc cúc áo đáng kính của Brook's Brothers. Ngoài ra còn có giá trị của một cuốn bách khoa toàn thư về lịch sử của cà vạt sọc, được sử dụng để biểu thị các liên kết với một trung đoàn, câu lạc bộ quần vợt hoặc gôn hoặc câu lạc bộ duy nhất của thành viên.

Hoa

Điện hoa không phải lúc nào cũng thu hút khán giả nam. Trong hàng dệt may, hoa đã có một lịch sử phong phú ở Đông Á, từ đó ban đầu chúng được bán cho các thương nhân châu Âu và được nhân rộng. Hoa thường được kết hợp với các họa tiết hoặc biểu tượng văn hóa, đặc biệt là trên cổ áo cắm trại và áo sơ mi bowling đang rất phổ biến hiện nay. Vẫn còn một số do dự đối với họa tiết in hoa trong chủ nghĩa may mặc nam tính. Rất nhiều người cho rằng nó ẻo lả, suy nhược, v.v. nhưng nó vẫn có sự nam tính riêng.

Camo

Giống như nhiều thứ ban đầu được hình thành tốt bên ngoài các thông số của 'farshun', nghệ thuật che giấu đã được các nhà thiết kế trên đường phố sử dụng lại một cách triệt để, những người không sử dụng chức năng ban đầu của nó. Những người lính đã sử dụng các phương pháp sáng tạo để che giấu bản thân khỏi kẻ thù trong suốt thời gian lịch sử được viết ra. Tuy nhiên, mẫu ngụy trang được sử dụng rộng rãi đầu tiên trong chiến tranh hiện đại bắt nguồn từ Ý vào cuối những năm 20. Phần còn lại của thế giới đã bắt kịp ngay sau đó, mặc dù việc sử dụng nó chủ yếu chỉ giới hạn ở các đơn vị tinh nhuệ. Mặc dù xu hướng này đã đến và đi vào cuối thế kỷ 20, nhưng ngụy trang vẫn phổ biến trong thời trang đường phố thành thị. Gần đây, cà vạt hoặc áo khoác ngụy trang kỳ lạ đã được quan sát thấy trong tự nhiên

Ít hơn (thông thường) là nhiều hơn

Nếu bạn định mang một bản in lớn đến thị trấn, hãy chỉ chọn một bản in. Kết hợp các bản in là một công việc khó khăn và rất ít người có đủ tiền để kiếm tiền. Sử dụng một bản in lớn duy nhất đảm bảo rằng nó trở thành điểm trung tâm của trang phục của bạn và không phải cạnh tranh với các mẫu khác ở nơi khác. Bạn sẽ ít có khả năng phạm phải sai lầm nếu bạn biết kiềm chế. Ví dụ, áo sơ mi bowling in hoa đậm được kết hợp tốt nhất với quần soóc màu xanh hải quân trơn vào mùa hè.

Mô hình hôn nhân

…nhưng nếu bạn không thể cưỡng lại, hãy ghi nhớ một số nguyên tắc chung trước khi bạn bắt đầu thận trọng khi ném những bản in lớn vào nhau. Quy tắc đầu tiên và tốt nhất là đảm bảo rằng các bản in không có cùng kích thước. Nếu đúng như vậy, chúng sẽ xung đột và khiến mọi người đau đầu. Nó giống như ma sát hàng may mặc. Hơn nữa, hãy giới hạn món salad in của bạn ở mức hai và không nhiều hơn. Bất cứ điều gì thái quá đều có vẻ như bạn đang cố thu hút sự chú ý hoặc hơi vụng về.

Màu sắc

Điều này mang tính chủ quan cao, nhưng liên quan đến điểm thứ hai. Họa tiết nổi bật nhìn chung sẽ đẹp nhất nếu các màu còn lại trong trang phục của bạn là màu nhạt và trung tính. Các màu nhẹ, trung tính nằm ở hậu cảnh trong khi bản in chiếm vị trí trung tâm. Tất nhiên, bạn có thể thử nghiệm với màu sắc theo ý muốn. Nhưng nếu ưu tiên của bạn là thận trọng, thì hãy sử dụng lựa chọn trung lập.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/cach-mac-cac-hoa-tiet-thoi-trang-nam-sang-chanh-nhat-1480854.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/cach-mac-cac-hoa-tiet-thoi-trang-nam-sang-chanh-nhat-1480854.ngn