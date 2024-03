Từ vụ VNDirect bị hack: Mã độc ransomware là gì, sao ai cũng phải khiếp sợ?

Trước đó, theo thông báo ban đầu của VNDirect, họ bị một tổ chức quốc tế tấn công mạng từ 10h sáng ngày 24/3. Được biết, vụ việc đã được VNDirect trình báo cơ quan chức năng. Hiện, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, thuộc Bộ Công an) đang phối hợp cùng cơ quan chủ quản điều tra, xử lý. VNDirect là công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu đứng thứ ba trên sàn HoSE với 7,01% (số liệu tính tới năm 2023), chỉ sau VPS và SSI. Do vậy, số lượng nhà đầu tư sử dụng tài khoản VNDirect chiếm không hề nhỏ. Tới cuối 2023, tổng tài sản của công ty đạt hơn 41.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu trên 12.100 tỷ. VNDirect quản lý hơn 83.000 tỷ đồng tài sản và các khoản phải trả về tài sản của khách hàng. Cùng xảy ra tương tự với VNDirect còn có Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) và Công ty TNHH MTV quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A (IPAAM). Cả hai công ty PTI và IPAAM đều có liên quan tới VNDirect.