Vì sao iPhone không sạc pin được quá 80%?

Thứ Ba, ngày 24/09/2019 06:00 AM (GMT+7)

Dạo gần đây có khá nhiều người than phiền về tình trạng không thể sạc pin trên iPhone quá 80%. Đâu là nguyên nhân và làm thế nào để khắc phục vấn đề?

Trả lời về vấn đề trên, Apple cho biết đây là một tính năng mới của iOS 13, giúp bảo vệ sức khỏe viên pin, đồng thời hạn chế tối đa thói quen xấu mà nhiều người dùng smartphone mắc phải, đó chính là sạc qua đêm.

Mặc dù sạc qua đêm không phải là mối đe dọa đối với sức khỏe của chúng ta như nhiều thông tin đồn đoán trước đây, tuy nhiên, đây là một trong những yếu tố hàng đầu khiến pin trên iPhone bị “căng thẳng”. Do đó, Apple đã bổ sung thêm một tính năng giúp ngắt bộ sạc khi pin đạt 80-85%.

Điều này nhằm giảm tải sự “căng thẳng” và giảm thời gian sạc pin. Thêm vào đó, các nhà nghiên cứu cũng khuyến cáo người dùng chỉ nên sạc đến mức 80% để kéo dài tuổi thọ viên pin.

Tính năng Optimized Battery Charging (tối ưu hóa việc sạc pin) được kích hoạt mặc định trên iOS 13, giúp ngắt bộ sạc khi pin đạt mức 80%. Nếu không thích, người dùng có thể vô hiệu hóa tùy chọn này bằng cách vào Settings (cài đặt) - Battery (pin) - Battery Health (sức khỏe pin) - Optimized Battery Charging (tối ưu hóa việc sạc pin).

Trong cửa sổ vừa xuất hiện, bạn có thể chọn Cancel nếu đổi ý, Turn off (tắt hoàn toàn) hoặc Turn off until tomorrow (tắt đến ngày mai).